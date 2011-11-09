- 2011年11月09日而对于市场传闻随后还有3000亿的资金，他表示并未听说
- 2011年11月09日11月8日，央行在公开市场操作中发行了100亿元1年期央票，其参考收益率较上一期下降了1.07个基点。业内人士认为，央行通过公开市场操作的手段是为了让商业银行资金面相对宽裕。从目前的情况来看，货币政策松动似乎并无可能。
- 2011年11月09日广东经天律师事务所郑明伟律师表示，华润北药2800多万买入的股权不足1年就卖到了9200多万元，很不正常，并且双鹤药业也并未披露长富金山资产评估结果的各项明细，所以，双鹤药业涉嫌向关联方利益输送的概率很高。
- 2011年11月09日穆迪主权风险部高级副总裁汤姆·贝尔表示，如果中国地方政府债务能得到控制，金融业保持稳定以及经济增长模式实现再平衡保持相对强劲增长率，中国的主权信用评级在目前Aa3级基础上有进一步上调可能。
- 2011年11月09日继部分中资银行房贷利率出现上涨后，外资银行外币存量房贷利率也开始“提价”。
- 2011年11月09日新浪当季亏损3.363亿美元，合每股亏损5.10美元；上年同期利润为3,130万美元，合每股收益48美分。当季业绩计入大规模减计。若不计入减计及其他特殊项目的影响，当季实现每股收益26美分，上年同期为50美分
- 2011年11月09日央行昨天在公开市场发行的1年期央票利率意外下跌，这是1年期央票利率28个月以来首次走低。相比此前3年期央票利率下调，作为市场利率风向标的1年期央票利率下调，进一步印证了市场有关货币政策松动的预期
- 2011年11月09日经济参考报援引业内人士观点认为，房地产市场调控持续已成定局并在逐渐落实到降价环节。
- 2011年11月09日近三周的每周新增开户数增长率分别为6.5%、16.5%和8.1%。
- 2011年11月09日随着对外投资的持续增强，中国公司对于专业税务支持的需求愈发明显。这不仅涉及海外项目的经营合规性，更直接影响投资回报
- 2011年11月09日中国宝安昨日发公告称，10月30日开始石墨烯中试线进行正式生产，达到产量日均1公斤的目标，有人透露中国宝安有超级大资金在运作，石墨矿没有太多含金量，但是后来不断有人就石墨矿的问题来打压中国宝安股价
- 2011年11月09日
- 2011年11月09日2011年以来，市场流动性经历宽松到骤然收紧的过程，而从当前实体经济运行、政策调控走向、市场机构的实际情况来看，四季度流动性拐点已然临近。
- 2011年11月09日11月9日，中信证券发布公告称，公司挂牌转让所持华夏基金管理有限公司20%股权已落定买家，转让总价共计32亿元。至此，华夏基金51%股权挂牌转让已全部完成，公司新产品发行限制也将解除
- 2011年11月09日温家宝说：房地产调控已经进行两年了，保障性安居房建设正在抓紧进行，这势必会缓解房价的压力，缓解住房供求的紧张关系。
- 2011年11月09日前三个季度，中国企业在欧洲地区发生海外并购35起，交易金额高达103.52亿美元。这早已超过了中国企业在2010年全年对欧洲企业的并购交易总数。
- 2011年11月09日海市财政局将于15日招标发行2011年第一期和第二期上海市政府债券，分别为3年期固定利率附息债和5年期固定利率附息债，额度分别为36亿元和35亿元，发行场所为全国银行间债券市场和证券交易所债券市场。
- 2011年11月09日这两年，我们清理了地方债务，做到心中有底，正在分类处理。目前财政赤字以及债务余额占GDP的比重仍在比较合理和可控的水平。当然，我们不可掉以轻心。越是在这个时候，越应该保证财政和金融的安全
- 2011年11月09日汇丰控股(00005)早前宣布，三年内在港裁减3千个职位。消息指，汇丰昨已派发首轮“大信封”，逾百员工收到裁员通知，据悉银行在本周陆续通知被裁减员工，首批裁减职位将逾200个
- 2011年11月09日知情人士最近向道琼社透露，总部位于美国的世界顶级期货经纪商全球曼氏金融控股公司(MF Global)与旗下的全球曼氏金融美国公司破产倒闭后，欲收购其金属交易团队的买家均在排队等候，其中澳大利亚麦觉理集团可能也在竞购行列
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