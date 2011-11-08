- 2011年11月09日摩根大通在声明中称，和许多其他银行一样持有曼氏金融的资金，并正在等待破产受托人的指令，但这些资金并非曼氏金融失踪的客户资金
- 2011年11月09日《央行四周三度释放微调信号》等12则
- 2011年11月09日佛山市卫生局副局长谭光明表示，卫生行政部门的调查已接近尾声，近期将公布评估结果。佛山已成立医疗纠纷第三方人民调解机制，届时将由第三方调解介入，对家属给予赔偿
- 2011年11月09日意大利总统府公布的一份声明说，贝卢斯科尼已经明白当天众议院投票结果的意义，同时认为有必要对欧洲各国关注的2012年预算案作出及时回应。在预算案获得议会通过后，贝卢斯科尼将向总统递交辞呈。
- 2011年11月09日国家发改委副主任彭森近期曾多次表示，年内价格运行拐点特征已经得到确认，更预计今年后两个月CPI可控制在5.0%以下。
- 2011年11月08日唱空中国概念股是部分国际投行的投机行为，不会长久，有远见的投资者都会对中国概念股长线持有
- 2011年11月08日去年苹果价格太高，果农们今年的心理价位也随之上升并产生了“惜售”心理。
- 2011年11月08日与9月12日比，11月8日，全国鸡蛋价格下降8．1％。
- 2011年11月08日佛山南海区红会医院“活婴当死婴处置”事件被认定为一起严重的医疗责任事件，目前医院的主管院长、医务科长已被免职，当事医生、护士已被停职，该省目前正部署全省医疗机构的加强管理和整顿工作。
- 2011年11月08日绿城中国首席财务长冯征表示，相比较于降价促销，出售房地产项目不失为一个更好的选择，因为降价促销将有损于绿城中国在客户心目中的形象，而且出售房地产项目比起打折出售单套住宅将更加高效的解决资金流问题。
- 2011年11月08日全国工商联石油业商会近日在北京呼吁，向民营企业适度放开原油、成品油的进口，保证广大民营炼油企业的油源，建立多元化的石油供应体系和市场化的石油定价机制，使民营企业能更加平等地参与到市场竞争中来
- 2011年11月08日原云南电视台某频道总监、党支部书记李瀛因利用互联网恶意诽谤云南省领导干部被撤销党内职务处分， 同时被撤销其电视台某频道总监职务。
- 2011年11月08日截至今年9月末，吉林省金融机构涉农贷款余额达2118.5亿元，比2008年末增长41.6%
- 2011年11月08日他说：“我们时刻注意经济发展的趋势、动向和存在的问题。我们有信心把中国的事情办好，不管外界‘捧杀’我们，还是‘棒杀’、唱衰我们，我们都要坚持走自己的路，而且要走好走稳。”
- 2011年11月08日美参院军事委员会发现，至少7种飞机中发现假冒部件，其中多数可能来自中国，涉假飞机包括洛马C-130J运输机、波音P-8A海神海上巡逻机和L-3的27J斯巴达运输机。
- 2011年11月08日投票后，胡锦涛接受了记者的现场采访。他说，我很高兴作为北京市西城区的一名选民前来参加区人大代表的选举投票
- 2011年11月08日近日，有关对伊朗核设施进行军事打击的声音突然多了起来。4日，以色列总统佩雷斯称，以色列和其他国家对伊朗动武的可能性越来越大。7日，美国白宫发言人卡尼说，美国不排除对伊朗实施军事打击的可能
- 2011年11月08日针对网上流传的“特供空气”的传言，杜少中否认了这一说法，表示北京市的空气没有特供，也无法特供
- 2011年11月08日房企3季度报显示，库存市值已经达到了上万亿，而且在目前银行信贷收紧的情况下，拿地资金萎缩，直接导致了目前土地市场流标、底价成交等现象也时有发生。住宅土地冷清已成定居。
- 2011年11月08日在新闻联播报时组合六单元，白酒品牌出现拼杀，茅台大手笔拿下六标中的四标，资金高达4.4亿元。洋河就业和剑南春分别以8300万及1.3亿夺得其他两标。
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