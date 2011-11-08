11月9日国内主要财经媒体新闻摘要 2011年11月09日 《央行四周三度释放微调信号》等12则

逾六成省区市鸡蛋价格回落至每斤5元以下 2011年11月08日 与9月12日比，11月8日，全国鸡蛋价格下降8．1％。