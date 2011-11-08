东证和大证将合并成立日本交易所集团 2011年11月08日 合并之后所辖上市企业的市值总额达3.7万亿美元，超过美国纳斯达克ＯＭＸ集团，仅次于经营纽约证券交易所的纽约泛欧交易所集团，在规模上为世界第二位

渤海溢油事故油田附近海面7日出现油带 2011年11月08日

全国首个无居民海岛使用权证书在浙江颁发 2011年11月08日 国家海洋局海岛办公室副主任王忠表示，海岛是国家的特殊资源，对于海岛的开发利用，除享有受法律保护的权利之外，还要担负海岛保护、管理和生态修复职责，应做到开发和保护并存