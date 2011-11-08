- 2011年11月08日法国的时尚产业涉及服装、皮具、香水、化妆品、珠宝等方方面面，基本涵盖了人们穿衣打扮和身体护理的所有相关产业。据统计，法国时尚产业的就业人口为16万多，创造的价值占法国制造业的5%
- 2011年11月08日合并之后所辖上市企业的市值总额达3.7万亿美元，超过美国纳斯达克ＯＭＸ集团，仅次于经营纽约证券交易所的纽约泛欧交易所集团，在规模上为世界第二位
- 2011年11月08日得分为0或负分的外企中，阿迪达斯、戴姆勒·克莱斯勒、可口可乐等在华外资企业均“榜上有名”，阿迪达斯以-4分“勇夺”倒数第一
- 2011年11月08日接到认定书的凌华坤十分高兴，表示事情已得到圆满解决。他向公众解释了自己此前“失踪”的原因，还表示希望入党的心情一直没变。如今，凌华坤这个见义勇为的汉子，从原先“倒贴4万元”，转为“赢利”16万多元
- 2011年11月08日这是两国陆军今年开展的首次联训，不针对任何第三国，其目的是提高两军共同应对非传统安全威胁、实施联合反恐行动的能力
- 2011年11月08日经查证，该人即吴正莲(女，26岁，云南省文山州广南县人)，吴正莲2008年8月因拐卖儿童被云南省文山州广南县公安局逮捕，因在哺乳期变更强制措施监视居住后外逃至桐柏县，远嫁到该县的一个深山村里，并化名熊中仙潜藏至今
- 2011年11月08日将按照相关法律和监管部门批准用于补充附属资本
- 2011年11月08日这是交行在海外的第一家子银行
- 2011年11月08日
- 2011年11月08日国家海洋局海岛办公室副主任王忠表示，海岛是国家的特殊资源，对于海岛的开发利用，除享有受法律保护的权利之外，还要担负海岛保护、管理和生态修复职责，应做到开发和保护并存
- 2011年11月08日有幸是黄继光所在部队的一员。现在黄继光所在部队每天早上执勤排长在点名的时候依旧喊他的名字，我们的战士还集体答‘到’！他永远活在我们这支英雄队伍之中。
- 2011年11月08日事故死亡人数由8人上升到10人。义煤集团表示已按规定程序进行了上报。
- 2011年11月08日温州实施的总方案《关于进一步加快温州地方金融业创新发展的意见》，确立了十余项改革任务。其中提出要打造资本集散的“资本之都”，逐步形成民间资本的集散中心。
- 2011年11月08日据重整方案，新华联控股与三元股份组成一个联合体，出资7.15亿元偿还太子奶三个公司债务
- 2011年11月08日10月20日，财政部发布《2011年地方政府自行发债试点办法》称，经国务院批准，上海、浙江、广东、深圳将开展地方政府自行发债试点。
- 2011年11月08日蒙牛“随变榛子巧克力雪糕”在“菌落总数、大肠菌群”两个重要微生物指标中超标，成为唯一出问题的知名品牌。
- 2011年11月08日穆迪亦指出，目前中国银行表外风险敞口快速扩大，且未来银行业的不良贷款率将有所上升，因地方政府融资平台及房地产贷款仍存在问题。
- 2011年11月08日如果中国地方政府债务能得到控制，金融业保持稳定以及经济增长模式实现再平衡保持相对强劲增长率，中国的主权信用评级在目前aa3级基础上有进一步上调可能。
- 2011年11月08日“萤火1号”的质量为115千克，为三轴稳定的六面体结构，体积相当于一个普通电视机大小，2×3块太阳电池板展开后达到7.85米，设计寿命为2年，主要用于探测火星的空间环境等
- 2011年11月08日《规划》短期提振市场情绪，长期改善行业结构
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