- 2011年11月08日上海汽车旗下两大合资品牌上海大众及上海通用10月销量同比增速下滑明显，环比亦出现较大幅度下降，股价连续多日下跌
- 2011年11月08日这个几年来资产快速膨胀至近30亿元的基金会，存在着巨额资金体外循环的情况，通过宋基投资公司等一批关联公司大量投向地产等领域，包括向房地产企业高息放贷等，而且巨额资金流向成谜
- 2011年11月08日辛维光同志，男，汉族，1954年7月出生，山东栖霞人，1972年11月参加工作，1982年6月加入中国共产党，中央党校在职研究生学历
- 2011年11月08日根据目前的开发程度，旦门山岛的使用金为344万元，使用年限为50年，由于旦门山岛旅游项目为海洋保护法实施前已开发项目，并采取公开拍卖方式，以实施补办手续的方式颁发了使用证
- 2011年11月08日相对于信用违约风险的上升，欧央行降息对“欧猪五国”而言只是杯水车薪。
- 2011年11月08日分析师预计，至少年内不会有大的货币政策调整，可能要等12月的中央经济工作会议定明年的基调
- 2011年11月08日业内人士分析，今年铁路建设步伐明显放缓，除了今年以来的信贷紧缩、融资困难等宏观经济因素影响外，由“7·23”甬温线动车事故引起的对安全质量问题的重视，是造成一些铁路延缓通车的主要原因
- 2011年11月08日吡格列酮为2型糖尿病治疗药物，于1999年首先在美国和日本上市，2004年获准在我国进口，目前已在全球百余个国家销售和使用。
- 2011年11月08日市场人士认为，就目前来看，经济增速的回落、通胀的显著降温，以及资金利率持续下调等因素均有利于债市的全面回暖，若接下来信贷能够提前实现宽松，那么债市的配置机会将会来临。
- 2011年11月08日自10月份第二周以来，山东猪肉价格持续下跌，目前已接近今年6月份肉价大涨前的水平，短期内猪肉价格不会出现大跌，但养猪盈利空间不断缩小。
- 2011年11月08日再融资受阻同时，铁道部债务压力增加等因素，致使中国南车资金压力不大增大。在多方不利情况下，外资行调降对中国铁路相关公司评级，花旗银行将中国南车评级由“中性”降至“沽售”。
- 2011年11月08日10月份PMI新出口订单指数再次下滑至50%以下，而欧美经济不景气对出口的影响也将逐渐显现，后期出口形势值得担忧
- 2011年11月08日商务部根据中国反垄断法于7日批准了该项私有化计划，意味着该建议的前提条件已经达成
- 2011年11月08日电力板块今日早盘表现抢眼，从日K线图看，电力板块已经连续多个交易上涨，逐渐出现反转势头
- 2011年11月08日跑赢大盘的基金中以指数型基金为主
- 2011年11月08日今日两市演绎了多空争夺好戏，沪指全天围绕5日线上下震荡多次，最终尾盘失守。盘中，沪指回补了上周2504附近的缺口，并两度拉升冲至5月均线附近，但并未守住。而随着中小盘股尾盘落荒而逃，沪指下行逼近2500点
- 2011年11月08日1年期央票2年来首次下调，令货币政策放松预期得到进一步确认
- 2011年11月08日10月份龙头房企单月销售延续了9月份同比下降的趋势，但更糟糕的是，保利和金地的累计销售面积首次同比下滑
- 2011年11月08日当天澳大利亚上议院以36票赞成、32票反对的结果通过了工党一直倡导的这项清洁能源政策。由于吉拉德政府拥有绿党和独立议员的支持，而绿党在上议院又占有一定席位，因此当天这一议案在投票时没有遇到太多阻碍
- 2011年11月08日奥尔特加先后多次当选桑解阵总书记。他在2006年11月举行的总统中胜出，于2007年1月正式就任尼加拉瓜总统
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