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2011年11月08日
拉森表示，很多科学家利用模型得出的结论是：在宇宙的数万亿恒星系统中，除地球外，很可能存在具有生命形式的其他行星，但人类与这些生命形式——特别是智慧生命形式——联系上的机会非常小，因为彼此的距离太遥远
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2011年11月08日
工银亚洲近日宣布在港成功发行15亿元的人民币次级债，票面利率为6%，年期十年。这是离岸人民币债券市场上首笔人民币次级债
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2011年11月08日
他预计，中国政府可能会从降低银行存款准备金率和提高利率入手，从而通过有效的利率杠杆来改变当前信贷的流向
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2011年11月08日
卡尼在例行记者会上说：“我们预计报告将印证和增强我们对伊朗的行为和它未能履行其国际义务的说法。”他说，报告将印证美方对伊朗核计划的担忧
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2011年11月08日
另据当地媒体报道，古巴国务委员会主席劳尔·卡斯特罗和委内瑞拉总统查韦斯已分别向奥尔特加发出贺信，提前祝贺他成功连任尼加拉瓜总统
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2011年11月08日
中资投行中银国际正在洽购，并已进入实质性接触阶段。不过，中银国际发言人回应称，暂未听说集团有收购事宜
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2011年11月08日
普京说，尽管欧债危机并不是上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十次会议的主要议题，但是与会各方讨论了欧洲债务危机对上合组织成员国可能造成的消极影响，毕竟欧元区发生的事情会波及上合组织成员国
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2011年11月08日
有分析人士称，虽然短期内香港市场很难回暖，但光大银行四季度H股上市的目标仍有机会实现
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2011年11月08日
知情人士透露，惠普目前正评估出售webOS部门，以此获得数亿美元资金，但很可能低于该公司此前12亿美元的收购费用
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2011年11月08日
目前各家银行也包括城商行均加大了投行业务的开发，城商行固然在地方资源上有一定优势，但与传统大行相比，其投行业务无论从能力、品牌及资源项目上还有较大差距
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2011年11月08日
中兴通讯为中国最大的通信企业上市公司，2011年超越摩托罗拉成为全球第五大手机制造商，业务遍及全球140多个国家，目前中国国内业务量占公司总业务量的35%
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2011年11月08日
东省将鼓励金融机构通过对制定专营小型微型企业贷款业务，鼓励外地商业银行有限设立专营小型微型企业银行等差异化信贷政策，鼓励金融机构对小微企业实行差异化信贷政策
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2011年11月08日
目前中国是继马来西亚之后的泰国第二大游客来源国，去年共有120万中国游客来泰国。由于最近两三周洪水形势严峻，来泰的中国游客数量减少将近50%，但就今年全年来看，预计中国游客数量不会少于去年
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2011年11月08日
深圳一家新锐私募基金在两个月前就已经被证监会调查，该私募基金负责人目前已经处于行动受限状态
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2011年11月08日
货币市场基金是美国零售银行业和机构投资者广泛使用的保守投资工具，一般来说可以保证投资不亏本，因此风险较低，但同时收益率又比银行利息要高
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2011年11月08日
亚太经合组织（ＡＰＥＣ）第十九次领导人非正式会议即将在美国夏威夷首府檀香山拉开帷幕。这次会议的主题为“紧密联系的区域经济”。美国经济问题专家认为，绿色增长、深化区域经济一体化及加强规章制度合作等议题将是领导人们讨论的重点
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2011年11月08日
根据ＹＰＦ公司在布宜诺斯艾利斯证券交易所发布的公告，该公司在内乌肯省洛马拉拉塔地区以北约30公里的地方发现了总面积达482平方公里的中铁陨石油田，目前已经有15口油井在进行试生产
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2011年11月08日
以经团联为首的工商产业界极力主张日本加入ＴＰＰ谈判，宣称加入ＴＰＰ是日本搭乘贸易自由化快车的最后机会。以农协为代表的农业界则坚决反对，称加入ＴＰＰ将摧毁日本农业
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2011年11月08日
在债券市场上，意大利10年期国债收益率冲破6.5%关口，并再创历史新高。意大利与德国国债利差扩大至481个基点，创1995年以来新高。在外汇市场上，1欧元兑换1.3765美元，低于上周五的1.3788美元
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2011年11月08日
据当地媒体报道，目前两大政党的分歧集中在两个方面：第一，究竟由政治人物还是由专家出任总理；第二，联合政府执政到什么时候