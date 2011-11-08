美政府称目前尚未发现外星人存在的证据 2011年11月08日 拉森表示，很多科学家利用模型得出的结论是：在宇宙的数万亿恒星系统中，除地球外，很可能存在具有生命形式的其他行星，但人类与这些生命形式——特别是智慧生命形式——联系上的机会非常小，因为彼此的距离太遥远

尼加拉瓜总统奥尔特加连任成功 2011年11月08日 另据当地媒体报道，古巴国务委员会主席劳尔·卡斯特罗和委内瑞拉总统查韦斯已分别向奥尔特加发出贺信，提前祝贺他成功连任尼加拉瓜总统

普京说俄罗斯不会将援助欧盟国家与能源问题挂钩 2011年11月08日 普京说，尽管欧债危机并不是上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十次会议的主要议题，但是与会各方讨论了欧洲债务危机对上合组织成员国可能造成的消极影响，毕竟欧元区发生的事情会波及上合组织成员国

中兴通讯借高端智能手机冲击美国市场 2011年11月08日 中兴通讯为中国最大的通信企业上市公司，2011年超越摩托罗拉成为全球第五大手机制造商，业务遍及全球140多个国家，目前中国国内业务量占公司总业务量的35%

泰国洪灾预计致旅游业损失5亿至8亿美元 2011年11月08日 目前中国是继马来西亚之后的泰国第二大游客来源国，去年共有120万中国游客来泰国。由于最近两三周洪水形势严峻，来泰的中国游客数量减少将近50%，但就今年全年来看，预计中国游客数量不会少于去年

美国证交会拟进一步改革货币市场基金行业 2011年11月08日 货币市场基金是美国零售银行业和机构投资者广泛使用的保守投资工具，一般来说可以保证投资不亏本，因此风险较低，但同时收益率又比银行利息要高

APEC夏威夷会议议题及成果展望 2011年11月08日 亚太经合组织（ＡＰＥＣ）第十九次领导人非正式会议即将在美国夏威夷首府檀香山拉开帷幕。这次会议的主题为“紧密联系的区域经济”。美国经济问题专家认为，绿色增长、深化区域经济一体化及加强规章制度合作等议题将是领导人们讨论的重点

阿根廷宣布发现储量超9亿桶大型油田 2011年11月08日 根据ＹＰＦ公司在布宜诺斯艾利斯证券交易所发布的公告，该公司在内乌肯省洛马拉拉塔地区以北约30公里的地方发现了总面积达482平方公里的中铁陨石油田，目前已经有15口油井在进行试生产

意大利拉响警报 欧元区危机大考 2011年11月08日 在债券市场上，意大利10年期国债收益率冲破6.5%关口，并再创历史新高。意大利与德国国债利差扩大至481个基点，创1995年以来新高。在外汇市场上，1欧元兑换1.3765美元，低于上周五的1.3788美元