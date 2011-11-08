- 2011年11月08日欧盟委员会负责经济和货币事务的委员奥利·雷恩在发布会上也强调，希腊联合政府必须以书面形式承诺遵守原先的承诺，之后“三驾马车”才会派出代表团前往雅典。他预计第六批贷款有可能在11月内发放
- 2011年11月08日近日一组长江大学师生在湖北省荆州市、区政府门前下跪维权，请求关停校园附近一家涉污制钢厂。目前，荆州区政府已对这家公司采取了停电措施，迫使其停产
- 2011年11月08日到2016年，全球30%的人口将集中居住在占地球陆地面积不到1%的大都市里，可是他们消费世界移动数据流量的60%
- 2011年11月08日她指出，富国目前出现的经济危机，主要是源于那里金融系统的失控。而巴西自2008年危机爆发以来，努力创造就业并保障了国内市场的消费，显然这条路是奏效的
- 2011年11月08日市场对意大利的担忧情绪加剧，7日意大利10年期国债收益率一度升至6.67%的历史新高。市场担心一旦这一数字达到7%，意大利可能被迫申请国际援助
- 2011年11月08日印度工业联合会发表声明，呼吁即将在马尔代夫召开的第１７届南盟（南亚区域合作联盟）峰会推动区域内经济合作和整合，以促进经济增长
- 2011年11月08日从2012年至2016年期间，法国在新的经济增长预期假设下，总共需要将财政预算缩减1000亿欧元（约1378亿美元），需要在原有基础上再缩减约647亿欧元（约892亿美元）
- 2011年11月08日从投资者角度看，其获得以底价认购增发股份的资格，但所持股份需锁定3年，亦是市场低迷期参与定向增发的另一种投资思路。从公司角度看，再融资的实施周期将大为缩短。
- 2011年11月08日在融资方高歌猛进的同时，看空的融券投资者也在暗自加码。
- 2011年11月08日受益于行情转暖，10月份券商开始走出业绩低谷。已披露业绩的16家上市券商，10月份共创造营业收入29.21亿元，相比9月份大幅增长105%；实现净利润共计7.3亿元，环比实现大幅扭亏。
- 2011年11月08日周二两市小幅低开，延续震荡整理走势，盘初走出一波冲高回落，沪指走低考验2500点，随后围绕5日均线震荡，临近午间收盘时小幅回升。两市成交继续缩量
- 2011年11月08日中国广东省财政厅周一(11月7日)晚间发布公告称，该省已选定建设银行与工商银行作为其自主地方债发行的主承销商。
- 2011年11月08日
- 2011年11月08日海南省免税品有限公司在海南省范围内开展经营国家批准的离岛免税品、建设免税店等相关业务获批。
- 2011年11月08日法院审理认为,季文华、季林青、季胜军、季永军等四人以非法占有为目的,使用诈骗的方法,以支付高额利息、发放集资奖励为诱饵,向社会公众非法集资556900万余元,集资诈骗147270万余元,涉案集资户达1.5万余户,数额特别巨大,情节特别严重
- 2011年11月08日棉花收购进入旺季，籽棉价格持续走低，棉农和收购加工企业的交易陷入僵局。业内人士透露，由于纺织企业希望用进口的便宜棉花，纺织工业协会最近向国务院建议取消滑准税。
- 2011年11月08日
- 2011年11月08日在和谁打交道时，人们希望能录音？调查中，58.5%的人首选“政府工作人员”；47.7%的人选择“合同方”；45.5%的人选择“商家”；接下来是“医生”（34.0%）和“老师”（10.9%）。
- 2011年11月08日容克表示，欧元区将坚持10月26日和27日欧元区峰会达成的有关希腊问题的决议。他正在等待由希腊联合政府两个主要政党的领导人签署的、承诺将继续采取紧缩措施的书面信件，而“三驾马车”也将很快返回希腊，同希腊新政府举行会谈
- 2011年11月08日11月6日，浙江省政府出台小贷公司新政《关于深入推进小额贷款公司改革发展的若干意见》，就小额贷款公司准入条件，资金来源渠道、规范管理等做了适度放宽调整。
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