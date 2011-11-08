国际财经快报 2011年11月08日 市场对意大利的担忧情绪加剧，7日意大利10年期国债收益率一度升至6.67%的历史新高。市场担心一旦这一数字达到7%，意大利可能被迫申请国际援助

国际财经简讯 2011年11月08日 印度工业联合会发表声明，呼吁即将在马尔代夫召开的第１７届南盟（南亚区域合作联盟）峰会推动区域内经济合作和整合，以促进经济增长

法国政府宣布新的财政紧缩计划 2011年11月08日 从2012年至2016年期间，法国在新的经济增长预期假设下，总共需要将财政预算缩减1000亿欧元（约1378亿美元），需要在原有基础上再缩减约647亿欧元（约892亿美元）