- 2011年08月30日上次政府出台的4万亿投资刺激计划在取得正面效益的同时，也带来了诸如通货膨胀等较大的负面压力。在上一次的压力还没有消除前，贸然推出第二轮经济刺激计划并不合适。
- 2011年08月30日单位大可以征集民意后，以发放过节费等形式代替发放月饼等实物，避免硬性派发伤了民意。
- 2011年08月30日“秋季开学在即，稳定食堂饭菜价格是当前的一项重大政治任务。”
- 2011年08月29日分地区来看，逾八成省区市的去骨鲜羊肉价格上涨，天津、北京、江苏的涨幅居前，分别为11．2％、9．5％、9．2％；约九成省区市的带骨鲜羊肉价格上涨
- 2011年08月29日从趋势看，全球流动性宽松的局面短期内难以改变，国际市场大宗商品价格仍处高位，输入性通胀影响没有明显减弱；国内生产成本上涨压力依然存在
- 2011年08月29日国家发改委认为在各项政策作用下，经济增速稳中趋缓。经济运行态势总体良好。在物价方面，发改委指出，物价总水平涨势趋稳。房价方面，一些城市房地产市场已出现降温迹象
- 2011年08月29日此次扩大准备金计提范围至保证金存款应是央行本轮紧缩周期的最后一击
- 2011年08月29日此次准备金补缴更大的影响在于打击票据融资热情，紧缩信贷市场，从而对实体经济造成负面冲击
- 2011年08月29日南方电网涵盖的广东、广西、贵州、云南和海南5省区电力供应严重短缺，缺口已经达到5年来最严峻的状态。
- 2011年08月29日并不意味着政府可以无节制地借债，关键是要把投资规模和债务规模，控制在合理的范围内，防止出现系统性的偿债风险。
- 2011年08月29日8月初以来，全国大蒜价格结束了今年3月下旬以来持续下降的行情，价格渐趋稳定，8月中旬开始，大蒜价格出现回升势头。
- 2011年08月29日1~7月，企业各类成本同比上升了10%左右，而同期生产产品出厂价格只上扬了6.2%
- 2011年08月29日在7月CPI创下新高之后，业内认为，8月CPI将会有所回调，大概在6.1%-6.3%之间。
- 2011年08月29日近日，国家税务总局正式发布2011年第47号公告，公告内容是关于纳税人转让土地使用权或者销售不动产同时一并销售附着于土地或者不动产上的固定资产有关税收问题的，并非此前所说的有关年终奖个税征收办法。
- 2011年08月29日外国投资者并购境内企业，属于《国务院办公厅关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》明确的并购安全审查范围的，外国投资者应向商务部提出并购安全审查申请。
- 2011年08月29日分析人士认为，未来一段时间将有不少二三线城市陆续出台限购措施，房价上涨势头将得到遏制
- 2011年08月26日目前武汉对婚前房产证加名按“赠与行为”对待，按加名方取得房产份额征收4％契税。
- 2011年08月26日谭雅玲表示，人民币升值的主要受益者是外国投机者，而不是国内民众。
- 2011年08月26日十一届全国人大常委会第二十二次会议上表示，力争到2015年，服务业增加值和战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重分别达到47%和8%左右。
- 2011年08月26日我国将加快推行居民用电阶梯价格，完善电力峰谷分时电价，按程序加大差别电价、惩罚性电价实施力度，形成客观反映资源稀缺性和供需关系的价格机制。
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