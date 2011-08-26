8月份以来全国羊肉价格总体呈涨势 2011年08月29日 分地区来看，逾八成省区市的去骨鲜羊肉价格上涨，天津、北京、江苏的涨幅居前，分别为11．2％、9．5％、9．2％；约九成省区市的带骨鲜羊肉价格上涨