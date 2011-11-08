- 2011年11月08日朔伊布勒在会后接受媒体记者采访时否认了欧元区国家将像救助希腊那样救助意大利。他说，意大利国家太大，欧洲金融稳定工具无法对其实施救助。他认为，目前也没有必要对意大利进行这种救助
- 2011年11月08日中国已经超越美国、英国和日本，成为印度最大的贸易伙伴，印度公司可以通过从中国进口价格富有吸引力的资本货物而获得很大收获
- 2011年11月08日渣打银行中国研究主管王志浩称，四季度宏观政策微调行动，政策拐点已然出现，2012年全年新增贷款有望达到9万亿。
- 2011年11月08日2010年16家上市银行分红2036亿，工行最多深发展最吝啬。兴业银行(601166.SH)每股现金分红0.46元最高，并且现金分红一直在0.25元以上
- 2011年11月08日据北京环保局10月31日公布的数据，10月北京市空气质量二级及好于二级天数为19天，比去年同期减少6天。减少的天数虽然不多，但是公众的身体感受却大不相同，尤其是在这种雾霾天气中，很多人感觉到嗓子和肺部不舒服。
- 2011年11月08日摩根史丹利表示，预计黄金将继续表现优于白银和铂族金属，并且2012年黄金均价可能达到2200美元
- 2011年11月08日从数据上看，中国正在顺利地沿着“减顺差”、“促平衡”的战略路径前行。然而，仔细探究发现，目前顺差减少主要原因是出口增速下滑、进口价格上涨。
- 2011年11月08日目前人社部已统一设计了社保权益记录单以及邮寄信封的样式，按参保对象分为城镇职工和城乡居民两类
- 2011年11月08日综合小企业贷款和个人经营性贷款来看，9月末全国小微企业贷款余额达到14.75万亿元，占全部贷款余额的27.9%。
- 2011年11月08日从各家券商的业绩快报来看，业绩回升明显快于市场交易量波动。10月市场股票基金日均成交1322亿元,环比上升21.9%。不过，因为交易日的减少，成交总额环比下降7.09%。而券商的营业收入环比增长62.7%，表现出较高的业绩弹性。
- 2011年11月08日小肥羊称，商务部是在11月7日批准该建议，公司将在11月14日前向股东发出有关收购等进一步事项及时间表
- 2011年11月08日美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)主席詹姆斯·多蒂(James Doty)表示，如果中国继续阻止该委员会审查中国审计公司的工作，美国最终会采取行动
- 2011年11月08日尽管有关媒体通过知情人士证实顾瑜立案已经正式撤销，南宁市经侦支队的有关办案人员亦亲口告知已于11月1日撤案，但举报人王传亮至今并没有收到正式撤案告知书
- 2011年11月08日信达现金宝将资金通过协议存款组合的方式，全部投资于各类银行存款，取得相对较高的收益。
- 2011年11月08日要处理好法、理、情的关系。以当事人的利益关系为主线，以法律为准绳，通过调解等方式，寻求法、理、情的有机统一，既不能简单、机械执法，更不能以情代法
- 2011年11月08日与此前市场预期有所不同，海航最终并未给出20%-40%的高溢价，报价未超出60亿元。这使得海航未能在报价上获得明显的优势。
- 2011年11月08日11月8日，市场传言美银考虑进一步减持建行部分股份以补充资本，并就此与建行接触，然而建行官方对此却回应：只是市场传闻
- 2011年11月08日范剑平还补充表示，中国外汇储备继续下降，证明存在着应当引发人民币贬值的那种资本流出
- 2011年11月08日前两年高价拿下的地王项目大多成交于调控大幕拉开前，而集中上市时正赶上限购、限价等政策实施，导致2009年以来18个在售地王项目的回款不足当初土地出让金的8成。
- 2011年11月08日《规划》再次强调，重点支持优势大型钢铁企业开展跨地区、跨所有制兼并重组。充分发挥宝钢、鞍钢、武钢、首钢等大型钢铁企业集团的带动作用，形成3~5家具有核心竞争力和较强国际影响的企业集团
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