德国财长认为希腊必须最终自己解决本国经济问题 2011年11月08日 朔伊布勒在会后接受媒体记者采访时否认了欧元区国家将像救助希腊那样救助意大利。他说，意大利国家太大，欧洲金融稳定工具无法对其实施救助。他认为，目前也没有必要对意大利进行这种救助

印度工商协会预计中印2030年或成世界最大贸易伙伴 2011年11月08日 中国已经超越美国、英国和日本，成为印度最大的贸易伙伴，印度公司可以通过从中国进口价格富有吸引力的资本货物而获得很大收获