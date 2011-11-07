- 2011年11月08日经历了“7·23”甬温铁路特大事故和资本市场低迷之后，中国南车90亿元再融资方案昨日终获股东大会通过
- 2011年11月08日中国银监会主席尚福林11月7日表示，无论他是在证监会，还是在银监会，他都坚持要继续提高直接融资比重这个观点。尚福林表示，提高直接融资比重可以增加金融体系的弹性并且减少风险隐患
- 2011年11月08日《北京18地王项目回款不及地价8成》等9则
- 2011年11月08日巴菲特的旗舰公司伯克希尔·哈撒韦最新发布的财报显示，继续关注金融和消费企业的同时，巴菲特开始有意识地在加大对工业等领域的投入，第三季纯利却从去年同期的29.89亿美元降至22.78亿美元，主要因为衍生品亏损增至约16亿美元
- 2011年11月08日温家宝表示，目前中俄两国经济都处于较为健康的状况，各自具有明显的优势
- 2011年11月08日
- 2011年11月08日
- 2011年11月08日奥巴马当天在白宫发表讲话说，支持为国效力的退伍军人是两党的共同责任。他说，没有好的理由来反对这项法案
- 2011年11月08日容克断然否认一些国家的央行准备动用黄金和国际货币基金组织特别提款权来为欧洲金融稳定工具筹集资金的传言
- 2011年11月07日铁路业内人士称，资金压力较大可能是今年铁道部密集发行三期铁路建设债券的原因。
- 2011年11月07日近年来，银监会出台一系列政策措施，支持小微企业发展。通过政策引导，使商业银行对小微企业的金融服务有更好的可持续性，更好地支持小微企业发展。
- 2011年11月07日如果没有强力的政策反转，市场不会出现V形反弹，底部更可能是U形，市场将在反复的震荡中探明真正的底部。保险公司或将成为第一个盈利和估值双双见底的行业
- 2011年11月07日2011年机构间业绩差异微小、行业配置均衡，意味着博弈策略不再单一化，配置、主题、个股都可以成为反弹中寻找的主线
- 2011年11月07日上月国有四大行新增贷款规模约为1400多亿元，月末投放尤为集中，信贷闸门出现松动迹象。据数家国有大行分支机构回应，均得到肯定答复。
- 2011年11月07日成长股的选择同样有一套自上而下的选择逻辑，即寻找那些代表经济转型的方向、并且靠市场内生增长带动而非简单政策刺激的方向——消费型投资
- 2011年11月07日若中国股市由“卖方市场”向“买方市场”过渡，市场结构将 发生根本变化，而投资者仍套用旧规，将判断失误
- 2011年11月07日25％的最高面值偿付如果全面铺开，2750亿欧元将捉襟见肘，若西、意两国违约，EFSF将一文不值
- 2011年11月07日一遍出具看好报告，一遍在自营股份减仓。“抬轿子”的做法引起了投资者的不满
- 2011年11月07日上至英国政府，下至英国媒体和民众，对欧盟救市及财政统一等问题充满了畏惧、讽刺和不信任
- 2011年11月07日超规模信托募资，设计复杂的信托结构，投资社保青睐的金融股，低调隐忍的春华基金一反常态，只为博取社保基金芳心
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