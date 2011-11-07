11月8日国内主要财经媒体新闻摘要 2011年11月08日 《北京18地王项目回款不及地价8成》等9则

上合组织关于世界和上合组织地区经济形势的联合声明 2011年11月08日

奥巴马敦促国会批准企业雇用老兵税收优惠法案 2011年11月08日 奥巴马当天在白宫发表讲话说，支持为国效力的退伍军人是两党的共同责任。他说，没有好的理由来反对这项法案