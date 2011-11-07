中国警方向英国移交英籍犯罪嫌疑人普赖斯 2011年11月07日 2002年7月至2003年8月期间，普赖斯在英国向他人贩卖未成年人淫秽图片，之后逃离英国辗转藏匿我国境内。2010年10月12日，英国内政部向中方提出引渡该人的请求

日本开发出防瞌睡驾驶手机软件 2011年11月07日 据日本《读卖新闻》网站报道，在正常情况下，即使头部发生运动，但由于人体保持平衡的器官发挥作用，眼球的运动会得到自动调节，使视线固定于一点，而当人打瞌睡时，平衡能力下降，视线变得难以固定。新软件就是根据这个原理设计的

解放军南京炮兵学院正式组建成立 2011年11月07日 南京炮兵学院选址在原国民党陆军炮兵学校旧址。1931年，国民党在此开办了民国时期第一所兵种学校，也是当时全国唯一的炮兵学校，史称“汤山炮校”，地位仅次于陆军大学和黄埔军校