- 2011年11月07日汇丰曾负责涉案人旗下两家公司账户，并且其美国分行曾向其放贷数百万美金、掌管其个人银行账户，同时在汇丰股东名单上处于一个相当重要的位置，AI-Sanea在某段时间曾拥有该银行3%的股份。
- 2011年11月07日德国央行的黄金储备将不会用于为欧洲金融稳定机制(EFSF)融资。
- 2011年11月07日以微型企业主和个体工商户为服务对象的个人经营性贷款稳步增长｡截至9月末,全国个人经营性贷款余额4﹒65万亿元,比年初增长22﹒7%;个人经营性贷款在全部贷款中的占比升至8﹒8%｡
- 2011年11月07日英仕曼集团期待李亦非将对本地市场的深刻理解进行有效融合，因为中投公司等需要大型资产配置的机构依然是英仕曼集团在中国重要的潜在客户之一
- 2011年11月07日国家批准成立海南省免税品有限公司，并赋予免税品特许经营权。
- 2011年11月07日为应对当前欧债危机，欧元区财长会定于7日举行，重点商讨落实此前欧盟峰会达成的应对债务危机一揽子方案。当前希腊局势摇摆，市场观望情绪浓重，如何夯实救助计划细节和步骤，成为外界关注危机应对的焦点
- 2011年11月07日中药材价格下跌已超20%，专家预计还有10%-15%的回调空间，暴涨暴跌背后是供给的无序和资源枯竭隐忧的凸显
- 2011年11月07日10月份，中国工业增加值增速放缓，CPI通胀率降至6%以下，出口增速进一步回落，广义货币供应增长暂时放缓
- 2011年11月07日11月7日下午，浙江丽水市中级人民法院对丽水市人民检察院提起公诉的银泰房地产集团有限公司季文华等6名被告人集资诈骗、非法吸收公众存款、抽逃出资一案作出一审判决，主犯季文华被判处死刑，被告人季林青、季胜军被判处死刑、缓期两
- 2011年11月07日中央层面近期将不会再出台鼓励汽车消费的政策，今明两年中国汽车市场都将维持在1850万辆
- 2011年11月07日家化集团100%股权最终被上海平浦投资有限公司通过竞标获得，后者为平安信托旗下平安创新资本全资子公司
- 2011年11月07日两大交易所希望通过合并在国际竞争中立于不败之地
- 2011年11月07日2002年7月至2003年8月期间，普赖斯在英国向他人贩卖未成年人淫秽图片，之后逃离英国辗转藏匿我国境内。2010年10月12日，英国内政部向中方提出引渡该人的请求
- 2011年11月07日赛维、尚德的“倒下”传言，使光伏业的阵痛显性化。过度投资和傻子都能赚钱的时代或将一去不返。两头在外、来料加工的中国光伏企业未来出路在哪里？
- 2011年11月07日据日本《读卖新闻》网站报道，在正常情况下，即使头部发生运动，但由于人体保持平衡的器官发挥作用，眼球的运动会得到自动调节，使视线固定于一点，而当人打瞌睡时，平衡能力下降，视线变得难以固定。新软件就是根据这个原理设计的
- 2011年11月07日A股流通市值连续回升，目前已经接近19万亿元
- 2011年11月07日位于青藏高原东北边缘、甘肃碌曲县境内的尕海湿地，是黄河最大支流洮河的发源地之一，也是黄河上游重要的水源涵养地，享有“高原之肾”和“高原明珠”之称
- 2011年11月07日南京炮兵学院选址在原国民党陆军炮兵学校旧址。1931年，国民党在此开办了民国时期第一所兵种学校，也是当时全国唯一的炮兵学校，史称“汤山炮校”，地位仅次于陆军大学和黄埔军校
- 2011年11月07日韦尼泽洛斯6日晚与反对党官员就筹建联合政府、大选日期等问题进行会谈，最终双方一致认为2月19日是大选“最合适的日期”，希腊新政府将有足够的时间削减本国债务，以实施欧元区国家10月26日达成的救援协议
- 2011年11月07日已公布的计票结果显示，在6日举行的危地马拉大选第二轮投票中，右翼政党爱国党候选人、退役将军奥托·佩雷斯以54.48%的得票率战胜对手，当选危地马拉新一任总统
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