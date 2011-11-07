日本研究人员成功利用脑电波控制假肢 2011年11月07日 研究人员为12名年龄在13岁至66岁的运动麻痹患者脑部表面安装电极，这些患者的运动麻痹症状各不相同。研究人员利用电脑分析患者希望动手和动胳膊时脑电波的特征，然后让电脑“记住”这些特征，推测患者运动意图，结果准确率可达60%至90%

国际新闻简报 2011年11月07日 据法国电视2台6日报道，法国南部地区近日连续遭受暴风雨侵袭，洪灾已经造成埃罗省1人死亡，另有1名女孩失踪，几百人离家避难。法国气象局已于5日宣布南部16个省为橙色警戒区

一颗小行星将于11月8日从地球旁边飞过 2011年11月07日 美国航天局喷气推进实验室高级研究员唐·约曼斯则表示，天文学界很了解这颗小行星的轨道和位置，“这颗天体没有与地球或月球相撞的可能”

减税鸡肋 2011年11月07日 鲍喆 近期针对小微企业的减税措施连连出台，印花税减免、营业税转增值税、提高企业增值税与营业税起征点，但减负效果微乎其微