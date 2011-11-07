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2011年11月07日
三全食品公司7日向媒体回复称，虽然获悉抽检结果的当天，就将该批次产品全部下架、封存，并将同批次全部产品追回销毁，但还是要向社会公众表示诚恳的歉意
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2011年11月07日
截至当地时间6日21时，危最高选举法院已完成全部投票点95.96%的选票计票工作。目前结果显示，奥托·佩雷斯获得了54.48%的选票，得票率超过半数，排在第二位的自由民主革新党候选人曼努埃尔·巴尔迪松的得票率为45.52%
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2011年11月07日
市场人士认为，由于市场逐渐消化了希腊违约可能带来的种种后果，意大利成为人们关注的下一个焦点。标普500指数目前虽然仍在牛市区域徘徊，但最终能否摆脱熊市的威胁，还要看利好的经济数据能否持续
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2011年11月07日
研究人员为12名年龄在13岁至66岁的运动麻痹患者脑部表面安装电极，这些患者的运动麻痹症状各不相同。研究人员利用电脑分析患者希望动手和动胳膊时脑电波的特征，然后让电脑“记住”这些特征，推测患者运动意图，结果准确率可达60%至90%
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2011年11月07日
据法国电视2台6日报道，法国南部地区近日连续遭受暴风雨侵袭，洪灾已经造成埃罗省1人死亡，另有1名女孩失踪，几百人离家避难。法国气象局已于5日宣布南部16个省为橙色警戒区
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2011年11月07日
据机场官员介绍，机场眼下超负荷运转，每天接待数千名旅客，远超机场设计容量。整个机场只有一个候机厅，约两个足球场大。大厅入口处摆着一台安检仪，安检仪的行李传送带上部分滚轴已脱落，行李入口处的垂帘也丢了
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2011年11月07日
从历史来看，奥巴马之前的八届总统中，有六届成功连任。因此，即便是在美国经济持续低迷、民主党遭遇中期选举惨败的情况下，不少分析人士仍一度看好奥巴马的连任前景
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2011年11月07日
根据美国药管局网站上公布的材料，二恶烷是一种可能以极低含量存在于某些化妆品中的杂质，是在某些化妆品成分生产过程中形成的一种副产品，这些成分包括某些清洁剂、发泡剂、乳化剂和溶剂，但是二恶烷本身不作为一种化妆品成分使用
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2011年11月07日
全国工商联石油业商会执行会长钱其连称，即便按国际市场最高价计算，进口柴油仍比国内市场价便宜1000元/吨以上。
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2011年11月07日
盛大网络高位上市，低位退场，剑指A股。VIE历史问题风声鹤唳之际，陈天桥的妙招，前有“古人”，后有来者
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2011年11月07日
在为杜绝沦为融资工具未雨绸缪的同时，上海家化仍然在为进一步做大做强努力
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2011年11月07日
美国航天局喷气推进实验室高级研究员唐·约曼斯则表示，天文学界很了解这颗小行星的轨道和位置，“这颗天体没有与地球或月球相撞的可能”
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2011年11月07日
衡量财政支出对流动性的影响，主要是看财政支出的同比增速。2008年-2010年最后一个月的财政支出都在1万亿元左右，今年年底财政存款投放过万亿也是正常行为
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2011年11月07日
民营炼油大多盈利，而体量和边际效益都大得多的“两桶油”却大喊巨亏，并以此获得国家发改委的巨额补贴。此招居然年年奏效。个中有着怎样的盈亏逻辑和财务猫腻？
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2011年11月07日
上世纪90年代末亚洲金融危机时，韩国的传统制造业遭到重创。韩国政府认识到，单一的产业结构必然带来经济的脆弱性，因而欲走多元化发展道路，寻找新的经济增长点
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2011年11月07日
“酷日本”是日本针对海外受众打造的一个国家形象和品牌战略。它既包括日本料理、茶道、歌舞伎等传统文化，也包括风行世界的日本动漫、游戏等现代流行文化，还包括汽车、电器等代表日本产业和尖端技术实力的“日本制造”产品
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2011年11月07日
近期针对小微企业的减税措施连连出台，印花税减免、营业税转增值税、提高企业增值税与营业税起征点，但减负效果微乎其微
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2011年11月07日
布里达斯公司发言人称，终止收购泛美能源股份是由于“法律问题”，和国际金融市场的新一轮动荡以及公司在阿根廷的经营活动没有任何关系
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2011年11月07日
项俊波富有传奇色彩的人生，本身就是一部精彩纷呈的电视剧。保监会存在的诸多改革难题，无疑是项俊波面对的新挑战
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2011年11月07日
由于证监会的特殊性，郭树清受到的关注度最高，坊间对其的建言也最多，最典型的就是“六大挑战”、“八大难题”