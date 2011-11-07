- 2011年11月07日基础性制度缺失的改革并不能毕其功于一役。作为推动者，尚福林集低调、内敛和雷厉风行于一体，甚为合适
- 2011年11月07日“三会”集体换帅，如何提高前瞻能力、丰富调控手段、破解经济困局，这考验着新晋者们的政治智慧
- 2011年11月07日在北京、上海、广州等一线城市打拼数年后，不少年轻人重新选择到二、三线城市发展，被舆论称为“逃离”北上广。“逃离”北上广现象引起社会关注。来自农业部的一份调研报告指出，随着新生代农民工数量的增加和比例的上升，城镇化过程
- 2011年11月07日M2的低估无法掩盖流动性偏紧的格局，是宽财政还是松货币，考验着决策层的腾挪艺术
- 2011年11月07日高朋发布声明承认所售天梭表确为假货，但他们表示，此事是因为合作商家(天津金三商贸)提供虚假代理信息，表示买到假表的消费者除退款外可获得200元补偿。
- 2011年11月07日目前海口出现降价的楼盘已超四成，部分楼盘为了缓解资金链压力，甚至打出了“降价30%”的优惠。业内人士指出，虽然房地产市场不会出现崩盘的现象，但房价下降是大势所趋。
- 2011年11月07日周小川是至今唯一一个因为上任而导致股票几乎全线涨停的证监会主席；尚福林时期的股指走势更是“亮点”多多，历史大牛大熊双双出现
- 2011年11月07日截止收盘，沪指报2509.80点，跌18.49点，跌幅0.73%，成交788.9亿元；深成指报10591.7点，跌107.83点，跌幅1.01%，成交720.6亿元。
- 2011年11月07日中金公司估计，11-12月财政存款投放量将超过1万亿元
- 2011年11月07日宽松的货币政策将重新成为各国央行的主要思路，由此将产生较大的交易机会
- 2011年11月07日报道称，美国银行管理人士周末期间已与建设银行进行接洽，称正考虑减持部分建设银行股份
- 2011年11月07日在花旗七年内曝出三起丑闻后，日本监管部门认为花旗没能解决监管上的问题，因此对花旗逐渐失去了耐心
- 2011年11月07日超规模信托募资，设计复杂的信托结构，投资社保青睐的金融股，低调隐忍的春华基金一反常态，只为博取社保基金芳心。
- 2011年11月07日于学军称，利率市场化改革的时间表可以有进取改革和稳健改革两个选择
- 2011年11月07日资本新规和竞争压力的双重挤压，使招行长期积累的零售银行优势逐渐缩小。
- 2011年11月07日三井住友银行7日宣布，已获得中国相关部门批准在中国重庆市开设分行
- 2011年11月07日“远见杯”宏观经济数据预测调查显示，10月份规模以上工业增加值同比增速均值为13.4%，由于出口疲软，经历9月份反弹后将重回下降态势。
- 2011年11月07日“远见杯”宏观经济数据预测调查显示，经历9月份的汽车消费高峰后，10月份的社会消费品零售总额将继续走弱，10月份社会消费品零售总额同比增速均值为17.3%。
- 2011年11月07日高华证券宏观经济学家宋宇表示，目前正值政策敏感期，如果10月份出口增速同比再像9月份一样跌7个点，很难想像政府会不采取行动。
- 2011年11月07日CPI方面，大部分机构认为10月份CPI将显著回落，机构填写的CPI同比增速基本集中在5.4%～5.6之间。
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