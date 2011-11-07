- 2011年11月07日“远见杯”宏观经济数据预测调查显示，10月份新增人民币贷款额均值为4898.8亿元，较9月真实值有所反弹。专家认为，四季度信贷将会有所放松，但货币政策基调不变。
- 2011年11月07日如果真实值与预期值走势相同，那么这将是自6月以来的连续第5个月增速放缓。
- 2011年11月07日2011年VC/PE角逐医疗健康市场热情不减——2010年中国医疗健康领域共披露了132起投资事件，投资金额累计达到13.03亿美元，投资金额和案例数双双达到历史新高
- 2011年11月07日最高法将陆续出台破产系列司法解释，有望破解行政权与司法权冲突
- 2011年11月07日截止中午收盘，沪指报2520.46点，跌7.83点，跌幅0.31%，成交456.8亿元；深成指报10635.4点，跌64.06点，跌幅0.60%，成交426亿元
- 2011年11月07日中金公司预计，11-12月财政存款投放量将超过1万亿元。自11月开始，超储率可能明显上升，七天回购利率有望回落至3%-3.5%之间。
- 2011年11月07日该报告选取北京和深圳作为调查地点，对城市居民进行抽样调查。结果表明，人们最不满意的是房价、物价和公平度。白南风说：“这说明人们对社会公平的总体看法趋于一致，多数人认为有欠公平。”
- 2011年11月07日清华大学教授、央行货币委员会委员李稻葵在5日表示，我们处在一个金融乱世的时代，归根结底是因为西方危机，以往我们把美国当成好的市场经济代表，但现在需要重新思考。
- 2011年11月07日
- 2011年11月07日10月内，母公司减持了部分可供出售金融资产(主要为股权类投资), 该部分金融资产因二级市场的持续低迷致使其账面价值下降,减持出售导致当月利润表中反映为投资亏损
- 2011年11月07日瑞士法郎目前的估值依然偏高，预计瑞士法郎会逐步走软
- 2011年11月07日穆阿利姆在信中说，叙利亚为停止暴力行动采取了重要步骤，呼吁持有武器的叙利亚公民向叙当局自首和上缴武器。
- 2011年11月07日冯骅在计票工作完成后表示，选管会对此次区议会选举的整体安排感到满意，而点票过程也大致顺畅并有效率。他说，选管会将就本次选举安排进行详细总结，并于3个月内向特区行政长官提交报告
- 2011年11月07日根据欧元区领导人10月26日达成的救援协议，将希腊的债务减少1000亿欧元以上，同时将新获得约1300亿欧元的救援贷款。作为条件，希腊必须继续实施紧缩和改革措施
- 2011年11月07日北京大学经济学院教授平新乔指出，“保障房归根结底取决于政府投资，国家不能轻易背上保障房的包袱”。
- 2011年11月07日里科尔当天接受一家法国电视台采访时说，2008年，法国商业银行确实面临资金短缺问题，所以政府有必要出手相助。法国银行业目前的困难是监管机构要求银行业在一定期限内提高资本充足率
- 2011年11月07日
- 2011年11月07日数千名示威者上周六上街游行，批评贝鲁斯科尼领导经济不力，并呼吁组建新政府带领意大利摆脱欧元区债务危机。游行示威组织者反对党民主党一直不断呼吁贝鲁斯科尼辞职
- 2011年11月07日要以积极稳妥推进户籍制度改革为突破口，按照尊重本人意愿、分层分批的原则，合理引导符合条件的流动人口有序融入中小城镇。要切实解决流动人口在就业、社会保障、子女入学等方面的实际困难
- 2011年11月07日当前珠三角地区的民间借贷规模已经高达数百亿元，“地下钱流”已形成相当规模。高额的民间拆借利率几乎到了疯狂的地步，目前年利率在本金的50%以上是普遍现象。
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