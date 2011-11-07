叙利亚外长指责美国介入叙流血事件 2011年11月07日 穆阿利姆在信中说，叙利亚为停止暴力行动采取了重要步骤，呼吁持有武器的叙利亚公民向叙当局自首和上缴武器。

香港特区第四届区议会412个直选议席全部产生 2011年11月07日 冯骅在计票工作完成后表示，选管会对此次区议会选举的整体安排感到满意，而点票过程也大致顺畅并有效率。他说，选管会将就本次选举安排进行详细总结，并于3个月内向特区行政长官提交报告

希腊执政党与主要反对党就组建联合政府达成一致 2011年11月07日 根据欧元区领导人10月26日达成的救援协议，将希腊的债务减少1000亿欧元以上，同时将新获得约1300亿欧元的救援贷款。作为条件，希腊必须继续实施紧缩和改革措施

法国官员认为法国银行业比2008年时稳固 2011年11月07日 里科尔当天接受一家法国电视台采访时说，2008年，法国商业银行确实面临资金短缺问题，所以政府有必要出手相助。法国银行业目前的困难是监管机构要求银行业在一定期限内提高资本充足率