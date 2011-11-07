- 2011年11月07日全球第二大对冲基金管理公司曼氏集团(Man Group)正为扩张进入中国内地而调整自身定位，这是该集团在欧洲及中东等传统地盘以外拓展的努力的一部分
- 2011年11月07日
- 2011年11月07日北京奥运会以后北京的空气质量保持稳定，从2008年至2011年10月，北京空气中二氧化硫、二氧化氮均稳定达到国家标准，其中二氧化硫浓度呈逐年下降趋势
- 2011年11月07日民主与法治紧密相连。无论一个国家还是一个地区，民主都是调动人民积极性、实现科学健康发展的持久动力
- 2011年11月07日北京大学常务副校长、北京大学法学院院长吴志攀认为，在未来30年之内，人民币一定会成为自由兑换货币。
- 2011年11月07日根据母公司资产负债表估算得出集团可动用资金约279亿元，而集团即将给子公司注资共计250亿元至300亿元，由此将导致集团层面资金紧张，待增资后，集团可动用资金仅剩20多亿元。
- 2011年11月07日朱小丹 代省长，主持省政府全面工作；分管省政府机关、发展改革、国有资产、财政、审计、税务、粮食、发展研究中心、重点项目工作
- 2011年11月07日广州美术学院雕塑系副主任蒋剑韬副教授称，他留意到了网上关于这个事情的报道，看到了网上的照片，“从照片上看，那就是宋庆龄雕像，而且和梁明诚教授最初的设计原稿在构图上以及外观上基本一致！”
- 2011年11月07日“玉兴8号”上遇难者何熙行夫妇的家属，由于坚持“不查明真相绝不同意火化”，一直没有和工作组达成共识，拒绝签字同意火化亲人遗体，昨日上午离开西双版纳返回四川老家
- 2011年11月07日第110届广交会上，贸易摩擦、贸易保护仍是中国企业头上挥之不去的阴影。全球市场博弈力度不断加大，针对“中国制造”的贸易摩擦和贸易保护越来越频繁。
- 2011年11月07日本周五海关总署将发布10月进出口数据。业内普遍认为，考虑到当前的国际国内经济形势，中国出口很有可能在四季度出现回落。
- 2011年11月07日截至11月4日上周最后一个交易日，沪深股市流通市值报189713亿元，较10月28日增长2.69%。
- 2011年11月07日中国证监会相关人士日前在回应近日否决几家公司IPO申请一事时表示，这些公司遭到否决确实是企业问题，属于个案，证监会首发审核节奏并未改变
- 2011年11月07日5家国有大行在支持小微企业发展方面，保持了持续加大信贷支持力度的态势，信贷支持小微企业的户数迅速增加，小微企业新增贷款在新增公司贷款中的占比提高幅度和小微企业的贷款增速比全行贷款增速高出的幅度不断加大，均已达到监管部
- 2011年11月07日
- 2011年11月07日高华证券、中金公司、野村证券、安信证券等机构专家5日在“中国资本市场论坛”上预测，中国通胀已经见顶，短期内下行趋势明显，政策虽有明显的松动迹象，但仅为微调，短期内不会看到转向。
- 2011年11月07日据中金公司估计，11-12月财政存款投放量将超过1万亿元；自11月开始，超储率可能明显上升，七天回购利率有望回落至3%-3.5%之间。
- 2011年11月07日近两周开放式股票方向基金平均仓位持续攀升，整体仓位超八成，处于2006年以来较高水平，仓位在90%以上基金数量明显增加。
- 2011年11月07日2011年前三季度，16家上市银行存款总额为54.79万亿，相比二季度末的54.89万亿存款总额，减少1000亿左右。数据显示，截至三季度末，已有中行、兴业以及民生三家银行存贷比超过75%的监管红线
- 2011年11月07日中信银行的“‘港股早班车’QDII4号人民币款”产品，其累计收益率为-53.25%。运行期在2年以上的QDII理财产品中，表现较差的是花旗银行的“贝莱德全球基金新能源基金美元系列”产品，其累计收益率为-55.34%。
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