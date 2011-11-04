- 2011年11月07日受美国转基因大豆的“物美价廉”冲击，中国已经从大豆的世界第一生产大国变为第一进口大国。市场需求的60%以上要依赖进口原料或直接进口食用原油。
- 2011年11月07日温家宝强调，取之于民，更要用之于民
- 2011年11月07日
- 2011年11月07日公募基金市场地位越来越受到第二大机构投资者保险公司的挑战，2011年9月底，保险公司的股票、基金等权益投资上限金额历史上首次超过了公募基金的A股持股市值，两者分别为1.43万亿元和1.38万亿元
- 2011年11月07日今年以来生姜价格一路下滑，10月份，全国批发市场生姜批发均价为3.91元/公斤，环比跌9%，同比跌59.3%，部分地区姜农损失惨重
- 2011年11月07日由于国产大豆的种植面积及产量不断缩减，黑龙江只有少量油脂企业在收购大豆，8成以上处于停产状态。报道根据海关总署公布的数据统计，6年时间里，大豆进口数量涨幅超过90%。
- 2011年11月07日温州银监分局昨日透露，今年8月至今，温州共发现4家银行4名员工充当资金“掮客”参与民间借贷，相关银行已对当事人作出开除处理
- 2011年11月07日上海市试点发行地方债的主要细节已基本敲定，此次上海发债的规模为71亿元，3年期与5年期各占一半，预计最快将于15日前启动发行
- 2011年11月07日国际金融监督和咨询机构金融稳定理事会4日在法国戛纳发布全球29家具有系统性影响力的银行名单，中国银行成为中国乃至新兴经济体国家和地区唯一入选银行
- 2011年11月07日部分银行内部人员利用自己的信息和专业优势，和外面的各种担保公司、投资公司联手搞垫资牟取暴利。而一些拓展新市场的银行急于做量，对员工的“小动作”睁只眼闭只眼
- 2011年11月07日《中国食用油产业遭遇生死保卫战 对外依存度超60%》等12则
- 2011年11月07日房地产调控，我们已经说起来进行两年了，一些重大的措施都已经出台了，特别是我们今年要确保一千万套保障性安居工程的房屋建设，这势必会缓解房价的压力，缓解居民的需求，房价总的形势还处于僵持阶段，但是这一个月来也开始松动
- 2011年11月07日民生项目没有成为发展主导，更多还只限于应急、被迫和小恩小惠，严重缺乏主动性和针对性，一旦遇到某些发展或管理矛盾时，随时都可能出现侵犯居民利益的现象
- 2011年11月05日广州市食品药品监督管理局表示季铵盐—15是我国《化妆品卫生规范》中表4《化妆品组分中限用防腐剂》所列物质，使用限量为0.2%。
- 2011年11月05日鉴于目前国际上对化妆品使用季铵盐－15的有关规定不一致，对季铵盐－15释放甲醛导致产品安全性问题的认识也不尽相同，国家食药监局正组织开展相关安全风险监测与评估工作，并将继续关注国际最新动态
- 2011年11月05日为适应全球各货币角色和性质的变化，对IMF特别提款权货币篮子进行的审查最晚将于2015年进行，满足标准的货币将被纳入。会议还决定推动建立更具代表性、稳定性和弹性的国际货币体系
- 2011年11月04日韦尼泽洛斯说，希腊承诺履行自己的义务，以便到明年2月份时获得根据新救援方案发放的第一笔救援贷款，并在为希腊银行注资及动员公共部门参与对希腊债务减记方面取得进展。
- 2011年11月04日应该采取措施，扩大产能，稳定供求关系，加强金融市场监管，增强市场交易行为透明度，抑制投机炒作行为，努力促进大宗商品价格合理和基本稳定
- 2011年11月04日各国应该把稳定和扩大就业尤其是青年群体和弱势人群就业放在经济社会发展优先位置。要以增长促就业，以就业稳增长。中国实施就业优先战略和积极的就业政策，保持了就业局势总体稳定。这也是对世界经济复苏和减少失业的重要贡献。
- 2011年11月04日数据显示，10月份，美国共新增就业岗位8万个，其中私营部门增加就业岗位10．4万个，各级政府部门减少就业岗位2．4万个。
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