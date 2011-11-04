瑞士企业对今后半年经济形势持悲观态度 2011年11月04日 报告称，2011年第三季度经济增长比第二季度下降，第四季度和2012年第一季度经济增速继续放缓，瑞士企业将少量裁员。

温州立人集团因约22亿民间借贷崩盘 2011年11月04日 旗下拥有学校、公司等36家企业的浙江温州立人教育集团因欠民间借贷约22亿元而崩盘，学校师生的教、学和数十家企业的生存问题被推上风口浪尖。目前，在当地政府与企业的努力下，事件暂趋平稳

杭州通报称钱江三桥存在质量缺陷 能正常使用 2011年11月04日 工程施工由十家单位承建，整个工程无分包和转包现象。但主桥箱梁施工存在竖向预应力部分损失、管道压浆不饱满、接缝处错台、麻面及裂纹等质量缺陷。个别工序存在监理不够到位现象，部分质量评定与工程实际有偏差

中国签署加入税收征管互助公约意向书 2011年11月04日 二十国集团成员国3日晚在戛纳与经济合作与发展组织（经合组织）签署加入税收征管互助公约意向书。中国财政部部长谢旭人代表中国政府签署了该意向书。

2012年北京将增加100辆纯电动出租车 2011年11月04日 北京市延庆县交通局副局长吴世江说，今年3月，由福田汽车自主研发的50辆迷迪纯电动出租车在延庆县正式投入运营。8个多月以来，情况良好，每辆车日均运营100公里，没有一辆车出现过重大故障，得到了出租车司机和当地居民的一致好评