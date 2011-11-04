- 2011年11月04日报告称，2011年第三季度经济增长比第二季度下降，第四季度和2012年第一季度经济增速继续放缓，瑞士企业将少量裁员。
- 2011年11月04日10月底，欧盟就欧债危机解决方案达成一致，其中一套方案包括向银行注资及将欧洲金融稳定机制规模扩大，陈德霖希望能有具体细节并尽快落实。他表示，建立防火墙的其中一个主要举措是尽快对一些资本不充足的银行进行注资。
- 2011年11月04日“在美国，有一些人说，中国的发展伤害到了美国，其实这种观点是不正确的。”普雷斯科特认为，合作、互动、竞争是非常重要的，开放使得美国受益，也会使中国收益。
- 2011年11月04日旗下拥有学校、公司等36家企业的浙江温州立人教育集团因欠民间借贷约22亿元而崩盘，学校师生的教、学和数十家企业的生存问题被推上风口浪尖。目前，在当地政府与企业的努力下，事件暂趋平稳
- 2011年11月04日中国央行货币政策委员李稻葵周五称，预计2012年中国经济增速可能将进一步放缓至8.5%，今年料为9.2%。同时，中国应维持当前经济政策到明年。
- 2011年11月04日陕西正计划重整其国企阵容，重组成立新一批“国资巨无霸”。这一计划在未来将涉及多家上市公司和金融企业，包括陕天然气、陕国投A、长安银行、西部信托、永安财险、开源证券等
- 2011年11月04日针对有媒体爆出，八菱科技（002592）实际控制人、公司董事长顾瑜因涉嫌职务侵占罪已经被南宁公安局立案一事，从相关部门了解到，目前南宁市公安局认定顾瑜不存在犯罪事实，已撤销上述立案
- 2011年11月04日，与庄凯私交甚好的同事称，“庄凯3个月前申请赴美签证，签证到手了。到美国后，美方即调查庄凯所携带资料，认为其氯化法钛白粉生产技术资料是窃取的。”但这一说法尚未有攀钢方面的官方证实
- 2011年11月04日从11月5日起，南方航空、吉祥航空、山东航空、四川航空等将800公里以上国内航线燃油附加费由140元调整为130元，800公里(含)以下航线燃油附加费仍为70元不变。
- 2011年11月04日工程施工由十家单位承建，整个工程无分包和转包现象。但主桥箱梁施工存在竖向预应力部分损失、管道压浆不饱满、接缝处错台、麻面及裂纹等质量缺陷。个别工序存在监理不够到位现象，部分质量评定与工程实际有偏差
- 2011年11月04日二十国集团成员国3日晚在戛纳与经济合作与发展组织（经合组织）签署加入税收征管互助公约意向书。中国财政部部长谢旭人代表中国政府签署了该意向书。
- 2011年11月04日北京市延庆县交通局副局长吴世江说，今年3月，由福田汽车自主研发的50辆迷迪纯电动出租车在延庆县正式投入运营。8个多月以来，情况良好，每辆车日均运营100公里，没有一辆车出现过重大故障，得到了出租车司机和当地居民的一致好评
- 2011年11月04日133个城市10月土地成交1365宗，成交面积5500万平方米。环比大幅下跌40%，同比去年的跌幅达到37%。
- 2011年11月04日本次中国民航业高层变动，是继2007年底和2008年底之后民航业的第三次“大换血”
- 2011年11月04日当时联想集团个人电脑业务出现巨额亏损“是一个必然的状况，金融危机的出现只是一个导火线。（导火线引爆的）炸药桶其实是管理的问题，是文化磨合的问题”。
- 2011年11月04日希腊财长维尼泽罗斯今日在向欧元集团主席容克、欧盟经济和货币事务专员雷恩、德国财长朔伊布勒通电话时做出了如上承诺
- 2011年11月04日分析师认为，在良好的销售支撑下，万科2011全年及2012年130%业绩已全部锁定。另外，谨慎拿地有助于改善公司现金流。
- 2011年11月04日亚星化学接下来可能面临证监会的行政处罚，甚至可能进而受到刑事处理
- 2011年11月04日由于会计估值变更，导致深高速三季度营业成本大幅下降。清连高速开通后，将带来2亿元利润增厚
- 2011年11月04日福特10月在华销量与去年同期基本持平，第三季度财报显示其盈利能力也逐渐降低
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