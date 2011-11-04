- 2011年11月04日广州市工商局公布2011年第三季度三类食品质量检验结果，“三全”以及“海霸王”的三款速冻食品也都被验出含有金黄色葡萄球菌，截至4日收盘，三全食品收报34.22元，跌6.76%，换手率6.65%，成交2.8亿元
- 2011年11月04日正当新华人寿上市前夕，一些老员工突然向管理层提出，希望兑现2003、2004年因表现优异而获得的公司“期权股权证”。为应对这突发情况，新华人寿分管人力资源的副总裁岳然等多位高管出面，会见维权员工代表，以期在上市前平息此事
- 2011年11月04日济南二七新村南路的一家超市表示，他们并没有接到厂家和相关部门的通知，暂停销售的原因只是为消费者负责和迫于舆论的压力。“对于已经出售的产品，如果接到厂家或工商部门的通知说有问题，我们也会负责退货。”
- 2011年11月04日21家机构预测中值结果显示，中国国内通胀在第三季出现拐点后，10月料继续回落，同期消费、工业生产和投资增速预计略微下滑，显示前期调控政策对经济的抑制效应仍在持续。
- 2011年11月04日国资委11月4日公布《关于中央企业国有产权置换有关事项的通知》（下称《通知》），并强调此举为规范中央企业国有产权置换行为，进一步推动企业资源整合，提高核心竞争力
- 2011年11月04日当时他们按了2次铃，亲自去叫医生叫了5次，但都没有人理他们。闻讯赶来的姐姐、姐夫坚持要看孩子一眼，他们才在妇产科处置室厕所的地板上见到用塑料袋装着的孩子
- 2011年11月04日国务院国资委11月4日发布《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》，明确上市公司国有股东、实际控制人应明确本单位内幕信息管理机构，负责内幕信息管理，督促、协调上市公司信息披露，配合上市公司实施内幕信息知情
- 2011年11月04日有中国两大政策性银行支持的曼达林基金公司周五表示，计划明年发起成立其第二只私募股权投资基金，筹资规模为10亿欧元。明年初将开始路演，计划在明年下半年完成第一阶段5亿欧元的筹资
- 2011年11月04日相关负责人表示，事件发生后，区镇两级马上组成联合调查组前往区红十字会医院展开调查，目前正在调查中。为此，南海红十字会医院院长特地来到床边向婴儿母亲深深鞠躬致歉
- 2011年11月04日，中国最大的进口红酒在线销售商--也买酒网希望未来2-3年内达成赴美上市的目标，近期公司拟在香港组建一只红酒基金，首期规模约5000万港元
- 2011年11月04日银监会授权中国信托业协会4日公布的最新数据显示，截至2011年三季度末，我国信托资产规模达40977.73亿元，比上季度末增长9.5%。前三季度投向房地产领域的新增信托资金累计达3216.67亿元。
- 2011年11月04日国内首批两只区域集优中小企业集合票据已于4日上午完成发行。广东佛山和山东潍坊两地共11家中小微型企业率先通过区域集优模式成功募集资金5.39亿元。
- 2011年11月04日洪磊说，国际原子能机构应该秉持公正、客观的立场，积极致力于与伊方通过合作澄清有关问题。伊朗方面也要显示灵活和诚意，与机构进行认真合作
- 2011年11月04日中国央行周五表示，授权中国银行香港子公司中国银行(香港)有限公司继续担任香港人民币业务清算行
- 2011年11月04日康师傅控股发布公告表示，将以子公司康师傅饮品9.5%的直接权康师傅控股(00322.HK)发布公告表示，将以子公司康师傅饮品9.5%的直接权益，换购百事可乐在中国非酒精饮料装瓶业务的全部权益
- 2011年11月04日好买基金数据显示，十月份QDII基金平均涨幅为9.19%，成为基金中涨幅最大的类别。
- 2011年11月04日中国工商银行股份有限公司行长姜建清周五表示，对中国房地产市场健康状况的担忧有些过头，并预计美国将推出第三轮定量宽松政策(简称QE3)以刺激经济
- 2011年11月04日李经纬1984年创建健力宝品牌。2002年，63岁的李经纬因涉嫌转移国有资产6000万元被有关人士检举后，以“涉嫌贪污犯罪”被捕。
- 2011年11月04日谷歌董事长承诺将会继续在中国的投资，并且会尽快推出新产品
- 2011年11月04日中银香港（控股）有限公司总裁和广北周五表示，离岸人民币汇率低于在岸市场人民币汇率，离岸人民币市场与几个月之前相比变得更加成熟，现汇人民币出现更多双向交易
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