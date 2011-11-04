中国信托资产破4万亿 前三季房产信托增3216亿 2011年11月04日 银监会授权中国信托业协会4日公布的最新数据显示，截至2011年三季度末，我国信托资产规模达40977.73亿元，比上季度末增长9.5%。前三季度投向房地产领域的新增信托资金累计达3216.67亿元。