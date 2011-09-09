阿根廷外长希望吸引更多中国企业到阿投资 2011年09月09日 齐默尔曼表示，阿根廷拥有充足的自然资源和良好的人力资源，中国企业不仅能在食品和能源等传统行业投资，也可以在汽车零配件、生物技术和可再生能源等领域寻求到新的商机

奥巴马多管齐下促就业 效果尚待观察 2011年09月09日 在美国经济增速大幅下滑和失业率居高不下的背景下，美国总统奥巴马8日晚间向国会参众两院议员发表就业演讲，推出一套总额达4470亿美元的就业法案。但专家认为其政策效果尚待观察

科学家进一步确定人类老祖先出处 2011年09月09日 澳大利亚墨尔本大学科学家利用铀-铅测年技术和古地磁定年法，判定南猿源泉种生活在197.7万年前，这一时间比目前确定的人类祖先出现的时间要早