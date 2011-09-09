- 2011年09月09日1-8月，全国房地产开发投资37781亿元人民币，同比增长33.2%。
- 2011年09月09日该政策10月1日起实施，可提取患病职工本人、配偶或者直系亲属公积金账户中的全部金额，每年提取两次
- 2011年09月09日今年上半年，内地开发商海外融资数量突破1000亿元，几乎是去年海外融资总量的2倍
- 2011年09月09日今年1-8 月份，全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已实物开工868万套，开工率86%。
- 2011年09月09日8月CPI、PPI同比涨幅如期回落，CPI同比涨幅进入下降通道，但后期仍有价格上涨压力，仍需警惕大宗商品价格回升带来的输入型通胀压力，政策不会轻易放松
- 2011年09月09日齐默尔曼表示，阿根廷拥有充足的自然资源和良好的人力资源，中国企业不仅能在食品和能源等传统行业投资，也可以在汽车零配件、生物技术和可再生能源等领域寻求到新的商机
- 2011年09月09日在美国经济增速大幅下滑和失业率居高不下的背景下，美国总统奥巴马8日晚间向国会参众两院议员发表就业演讲，推出一套总额达4470亿美元的就业法案。但专家认为其政策效果尚待观察
- 2011年09月09日9月10日是第九个世界预防自杀日，今年设定的主题是“多元文化社会之自杀预防”，旨在呼吁人们关注不同文化群体之间存在的自杀因素差异
- 2011年09月09日《劳动新闻》报道称，普通门大街肉类商店的建立符合朝鲜“先军政治”时代的要求，是为增进人民的福利及提高首都人民的生活质量而建立的，“包含着伟大将军金正日同志深切的恩情及关切”。
- 2011年09月09日澳大利亚墨尔本大学科学家利用铀-铅测年技术和古地磁定年法，判定南猿源泉种生活在197.7万年前，这一时间比目前确定的人类祖先出现的时间要早
- 2011年09月09日今日公布8月份的CPI，同比上涨6.2%，环比有所回落，市场在此刺激下短暂上涨，金融股特别是券商股的上涨带动大盘拉升，但券商股并未能保持强势，随后两市股指纷纷回落。午后大盘跌破2500点关口后，在2500点下方进行窄幅调整
- 2011年09月09日今后一个时期，财政促进扩大消费将主要包括以下四个方面：提高消费能力，充分发挥财政的收入分配调节职能，着力提高居民特别是中低收入群体的收入水平
- 2011年09月09日
- 2011年09月09日《规定》明确，“经营者在促销时开展赠送（包括商品、积分等）活动的，赠送价值不得超过商品价格的10%，并应当标明赠送品的价格；成交价格按照消费者付款价格减去赠送项目的价值（价格）确定，赠送价值不超过1%的除外”
- 2011年09月09日萨科齐于上月31日发表讲话，称“伊朗在军用核能以及远程打击技术方面的野心所构成的威胁正在不断增强。这可能导致其它国家率先对其发起攻击”。
- 2011年09月09日现在西方政府担心的是，利比亚军火库储备流失严重，这些重型武器可能不断落入“基地”等恐怖组织之手。且利比亚境内卡扎菲残留武装的最新动态显示，他们可能动用化学武器做拼死一搏。
- 2011年09月09日加拿大、日本、澳大利亚等多个发达经济体央行都发出了政策立场软化的信号，在欧债危机和美国经济增长放缓的不利大环境下，即便一些原本可能面临进一步紧缩压力的国家，也都无一例外地宣布维持利率不变。
- 2011年09月09日8月CPI同比涨幅相对于7月略有回落，但环比仍上升0.3%，表明现在通胀水平仍在高位，通胀形势仍没有有效缓解
- 2011年09月09日负责加州南部电力供应的圣迭戈天然气和电力公司在网上发表声明说，停电可能是由于亚利桑那州电力系统故障引起的，与恐怖袭击无关。
- 2011年09月09日时至今日，全球反恐仍然欠缺共有的准绳，特别是美国及一些西方国家在反恐问题上屡屡采取双重标准，也对全球反恐斗争造成了不利影响
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