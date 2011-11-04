动物实验发现去除老化细胞可延缓衰老 2011年11月04日 身体中的细胞老化是导致衰老的重要原因。当我们年轻时，身体能以较高的效率去除老化细胞，但随着年龄增加，已老化的细胞就会在身体中堆积得越来越多，并且导致一系列的衰老症状

海信集团将在阿根廷建立合资工厂 2011年11月04日 海信集团已和阿根廷ＢＧＨ公司签署合作协议，在阿根廷南方火地岛的里奥格兰德市建立合资工厂，海信集团将提供在电器产品创新和设计方面的经验，ＢＧＨ公司则将在第一年投资220万美元资金用于购买技术设备，扩大企业生产能力