- 2011年11月04日大白菜价格一路“雪崩”，却只是目前整个蔬菜价格大幅下降的缩影。交通银行分析师唐建伟预计10月CPI涨幅只有5.4%,大大低于近几个月来6%以上的水平。
- 2011年11月04日工程施工由十家单位承建，主桥箱梁施工存在竖向预应力部门缺失、管道压浆不饱满、接缝处错台、麻面及裂纹等质量缺陷。个别工序存在监理不够到位现象，部分质量评定与工程实际有偏差
- 2011年11月04日因史玉柱频繁增持而引发市场关注度中国民生银行股份有限公司（民生银行，600016.SH，01988.HK）昨日现身大宗交易平台，以溢价和折价的方式各成交2笔，累计成交了1.04亿股，累计成交金额达6.63亿元
- 2011年11月04日深圳市人居委已对比亚迪精密制造有限公司下达了限期治理和限产决定。目前比亚迪公司废气临时应急设施已完成安装调试，计划增加的永久性设施已在施工，废气的主要来源——B5栋三楼的喷涂生产线已按要求停产。
- 2011年11月04日一位不肯透露身份的知情人表示，他们也难以判定事情真相。“不过，我们赶到时，发现休息室内不是很凌乱，未有打斗和抓扯的痕迹”
- 2011年11月04日上海家化集团股权竞购案进入白热化阶段。今天起专家组会对竞标方的材料进行评审，7日将向竞标方反馈结果。这就意味着，上海家化花落谁家将会在下周一尘埃落定
- 2011年11月04日薄志平表示，国土资源部今年下达的稀土开采总量指标是9.3万吨，从目前掌握的情况来看，还没有超指标开采的行为，至今还没有发现严重超指标生产的行为。
- 2011年11月04日丁汉大学商学院报告援引最新的研究观点指出，中国政府过度干预以及官方拒绝承认提供借贷的非政府组织合法地位，严重抑制小额贷款经济的发展。进而对消除中国农村贫困化所造成了巨大的负面影响。
- 2011年11月04日陈锡文表示，中国70%以上大豆依赖进口，国际价格的上涨传导至各个领域，导致国内油、肉、禽、蛋、奶等产品均要涨价
- 2011年11月04日播种面积的连年下降，供应和采购周期的季节性和阶段性，价格波动等，使得黑龙江大豆的“小杂豆”周期性加剧，也将使国内油粕需求更加依赖于国际市场，对外依存度会逐步提高，而目前依存度已高于60%
- 2011年11月04日身体中的细胞老化是导致衰老的重要原因。当我们年轻时，身体能以较高的效率去除老化细胞，但随着年龄增加，已老化的细胞就会在身体中堆积得越来越多，并且导致一系列的衰老症状
- 2011年11月04日尽管欧洲内部也不乏把希腊踢出欧元区的声音，甚至有市场人士建议，与希腊这个“毒瘤”做“切割”是控制危机蔓延最痛快的方式，但欧洲领导人一再强调，欧元大家庭不会分
- 2011年11月04日峰会正在积极推进金融交易税(financial transactions tax,简称FTT)，虽然已经得到德国、巴西和阿根廷等国的支持，但仍有国家反对这一提案
- 2011年11月04日3日下午，受害者的家属在交警大队见到了肇事司机方某的母亲。她向受害者的家属逐一道歉，整个过程持续20分钟
- 2011年11月04日海信集团已和阿根廷ＢＧＨ公司签署合作协议，在阿根廷南方火地岛的里奥格兰德市建立合资工厂，海信集团将提供在电器产品创新和设计方面的经验，ＢＧＨ公司则将在第一年投资220万美元资金用于购买技术设备，扩大企业生产能力
- 2011年11月04日消息人士表示，所谓自动对应调整，是指一旦达到新机制中的调价条件，中石油、中石化、中海油等三大石油公司无需等待发改委调价通知，即可对应新机制规定价格自行宣布调价，这将是新机制中最重要的变革之一。
- 2011年11月04日由于被保险人涉嫌事故已被警方控制，太保产险黔南中心支公司受被保险人委托，该保险公司将赔款兑现交接给福泉市政府
- 2011年11月04日该党总理事会主席团已经通过了上述决定。沃罗比约夫曾宣布，11月27日是代表大会第二部分可能举行的日期，将有1.1万名代表和嘉宾出席此次大会
- 2011年11月04日中国是照明产品的生产和消费大国，节能灯、白炽灯产量均居世界首位，2010年白炽灯产量和国内销量分别为38.5亿只和10.7亿只。
- 2011年11月04日自6月4日蓬莱19-3油田B平台发生溢油事故以来，截至今日，已过去整整5个月。但对康菲公司的生态索赔仍没有明显进展。
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