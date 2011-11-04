南极松岛冰川现70年来最大裂缝 2011年11月04日 据美国太空新闻网3日报道，美航天局代号为“冰桥”的空中观测小组在10月的空中观测中发现，松岛冰川出现了一条长约29公里、最宽处近500米、深达50至60米的巨大裂缝。这次冰裂最终可能导致松岛冰川分离出面积约880平方公里的冰山

国际新闻早报 2011年11月04日 驻伊拉克美军高级指挥官托马斯·斯波尔3日表示，美军正在迅速撤离伊拉克，按照当前速度，绝大多数美军士兵将在今年12月中旬之前撤离。同时，美军在伊拉克的军事基地数量也明显减少，已从今年8月份的45个降至目前的12个

房地美再向美政府请求60亿美元救助资金 2011年11月04日 房地美当天发布的财报显示：2011年第三季度，该公司净亏损44亿美元，亏损额大于今年第二季度的21亿美元；该公司第三季度支付给美国财政部的股息分红为16亿美元，与上一季度持平