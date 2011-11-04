- 2011年11月04日温州泰顺县立人教育集团11月2日宣布不再承兑之前所借民间借款。集团被曝因民间借贷22亿元无法偿还，其老板董顺生两度自杀未遂。
- 2011年11月04日截止收盘，沪指报2528.29点，涨20.20点，涨幅0.81%，成交999亿元；深成指报10699.49点，涨75.37点，涨幅0.71%，成交939亿元。
- 2011年11月04日由于新西兰业务的大量借款，光明乳业的财务费用同比增长162.18%，同时随着马桥中央工厂的开工和新西兰二号工厂的建设，费用支出将不断提高。公司目前资产负债率已达61%，现金状况严峻，定增显得迫在眉睫。
- 2011年11月04日按绿城中国上半年的净利润率8% 粗略估算，绿城集团前三季度的净利约为21亿元，这对于近200亿元的应付土地款项来说，无疑是杯水车薪
- 2011年11月04日中国国家主席胡锦涛呼吁全球领导人不要再敦促新兴市场升值货币，他使用了迄今为止中国在汇率问题上最强硬的措辞。
- 2011年11月04日对于翁涛咄咄逼人的质疑，郭美美口气似乎松动，反问道：“就算我是王军的女友，用得着你来说吗？……你倒是拿出证据来证明啊！……”
- 2011年11月04日今年南方销区玉米成交价每斤1.25元，山东更是涨到1.35元，与开秤之初0.95元/斤收购价相比，价格与上涨幅度均为历史最高水平。山东某玉米深加工企业张经理分析，关键原因在于贸易环节中大量囤积资本的进入，炒高了玉米价格。
- 2011年11月04日信诚基金认为，欧洲央行降息，只是一剂缓痛剂，还不是兴奋剂——其背景是欧债危机恶化：希腊政局不稳，导致意大利国债收益率攀升，同时欧洲实体经济初现明显的衰退迹象
- 2011年11月04日萨科奇表示，欧盟峰会救援计划将被很快地推进，这不仅是德法的共识，也是欧元区主要领导人的共同目标
- 2011年11月04日公安机关的人、财、物可以说都需要地方来保障，而城管执法推进的是县里重中之重的工程，有关领导不让公安机关变相参与旧房改造和拆迁工作就不错了。现在公安机关介入城管与户主的冲突，城管心里当然不平衡了
- 2011年11月04日事故认定书中认定，方志江血液酒精浓度为124 .2m g/100m l，属于醉酒教驶，所驾小车悬挂的是伪造军牌
- 2011年11月04日涉案的八人是不同年级的男学生，有三人年满十八岁。昆山市检察院七月起诉这三名成年犯，对其中两人求刑十年，另一人三年，关押在昆山市看守所，其他五名未成年犯候审中
- 2011年11月04日
- 2011年11月04日法院认为，张书林身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。因他及其家属已退还全部赃款，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，所以做出上述判决
- 2011年11月04日研究人员对100多名志愿者的大脑进行了磁共振扫描，同时统计了他们在社交网站上和现实生活中的朋友数量。结果显示，那些朋友更多的人，大脑中与社交有关的一些功能部位中的灰质也就更多
- 2011年11月04日据美国太空新闻网3日报道，美航天局代号为“冰桥”的空中观测小组在10月的空中观测中发现，松岛冰川出现了一条长约29公里、最宽处近500米、深达50至60米的巨大裂缝。这次冰裂最终可能导致松岛冰川分离出面积约880平方公里的冰山
- 2011年11月04日驻伊拉克美军高级指挥官托马斯·斯波尔3日表示，美军正在迅速撤离伊拉克，按照当前速度，绝大多数美军士兵将在今年12月中旬之前撤离。同时，美军在伊拉克的军事基地数量也明显减少，已从今年8月份的45个降至目前的12个
- 2011年11月04日房地美当天发布的财报显示：2011年第三季度，该公司净亏损44亿美元，亏损额大于今年第二季度的21亿美元；该公司第三季度支付给美国财政部的股息分红为16亿美元，与上一季度持平
- 2011年11月04日接受黄华华辞去广东省人民政府省长职务的请求，朱小丹代理广东省人民政府省长职务。
- 2011年11月04日帕潘德里欧当天在向执政党议员发表讲话时说：“10月27日（欧元区领导人达成的）协议是希腊的一个转折点。如果因为国内缺乏共识无法实施这一协议，希腊的欧元区地位将面临危险”
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