-
2011年11月04日
俞永福表示，自2009年腾讯发布手机QQ浏览器后，UC浏览器就被列入了腾讯的“黑名单”，频遭不正当竞争。“UC方面曾与包括马化腾在内的腾讯高层多次主动沟通，但均告无效。腾讯手机浏览器产品无法与UC竞争的情况下，强迫其他公司‘二选
-
2011年11月04日
声明称，联合国教科文组织批准巴勒斯坦成为成员国，非但不能推动和平进程，反而阻碍了和平。声明强调以巴和平只能通过双方之间没有先决条件的直接谈判取得
-
2011年11月04日
冲击地压，又称岩爆，这是一种岩体中聚积的弹性变形势能在一定条件下的突然猛烈释放，导致岩石爆裂并弹射出来的现象
-
2011年11月04日
作为二十国集团的创始成员国，中国国家主席胡锦涛不仅出席了历次领导人会议，而且在会上发表了一系列重要讲话，宣介了中国政府采取的相关举措，阐明了中国对全球经济治理的立场
-
2011年11月04日
二十国集团领导人第六次峰会3日在法国南部海滨城市戛纳举行。欧债危机、世界经济复苏与增长、国际货币体系改革、国际金融监管、抑制国际市场原材料价格过度波动、发展问题和全球治理等为本次峰会的主要议题
-
2011年11月04日
大致而言，当前美国最头疼就业，欧洲最头疼债务，不少新兴经济体为通胀烦恼，最不发达国家则盼粮食如甘霖
-
2011年11月04日
所谓“见义勇为”指的是公民为保护国家、集体利益和他人的人身、财产安全，不顾个人安危，同违法犯罪行为作斗争或者抢险、救灾、救人的行为。见义勇为者一旦被诬陷并得不到昭雪，对社会公德的“杀伤力”将难以想象
-
2011年11月04日
标准普尔首席证券策略师萨姆·斯托瓦尔对记者表示，“我们相信，局势令人不安，但将是短暂的。市场会尽快消化这类负面消息。不过短期内，全球投资者都将以避险为第一选择”
-
2011年11月04日
欧洲理事会常任主席范龙佩和欧盟委员会巴罗佐发表联合声明说，欧盟已做好准备继续帮助希腊，前提是希腊执行欧盟和国际货币基金组织的计划
-
2011年11月04日
该举措是丹麦国家银行根据欧洲中央银行宣布下调欧元区主导利率所采取的相应措施。欧洲中央银行行长马里奥·德拉吉3日下午宣布，下调欧元区主导利率25个基点至1.25%。这也是丹麦有史以来贷款利率第一次低于欧元区主导利率
-
2011年11月04日
房地产开发企业实施的经济适用住房项目利润率按不高于3%核定；市、县人民政府直接组织建设的经济适用住房按成本价销售。经济适用住房价格一经确定，要立即向社会公布。
-
2011年11月04日
推出100套特价房降价销售，并与购房者签订保价合同，实行差价赔付——上海嘉定一在销楼盘近日引起市场关注。
-
2011年11月04日
2日上午，开发商一姓方的经理带了20多辆车，百余人，手持砍刀、钢筋等冲进工地清场，当场打伤37人，9人重伤住院。3日，公司与开发商商谈时，又被开发商用烟缸砸伤两负责人头部，住进医院
-
2011年11月04日
截止11月1日，甘肃省共抓获“清网行动”行动前逃犯1989人，网上逃犯下降率达到46.6%，取得了近十年来甘肃公安追逃史上最辉煌的战果
-
2011年11月04日
经初步审查，犯罪嫌疑人黄某金(男，32岁，江西省安远县人，现在潮安县龙湖镇打工)交代其于今年10月到潮州大道男科医院就诊，花了约3000元的手术治疗及后续治疗费后，认为治疗效果不好，治疗费用无法退回，遂怀恨在心
-
2011年11月04日
3日晚21时许，湖北省荆州市政府对媒体发布消息称已对楚航特钢采取了停电措施，长江大学西校区师生信访举报了4年的排污企业已停产。长江大学一名研究生今早向新浪新闻证实，工厂昨晚没有动静，“差不多是4年来首次”
-
2011年11月04日
当天人民币对美元中间价报6.3165，较上一交易日上升33个基点，再度刷新汇改来新高。
-
2011年11月04日
物价才刚刚有所回落，目前还不是降低存款准备金率的时候，银行还可以进行公开市场操作进行逆回购获得资金，以发放贷款。
-
2011年11月04日
AMD中国相关人士表示，裁员涉及中国区，裁员也与全球步骤一致，但是具体人士及补偿措施等细节暂时不方便透露
-
2011年11月04日
文体局介绍说，有金史专家根据阿什河水源流以及遗址地表所存遗物来推测，此处被盗遗址是“和陵”所在地。但此遗址至今尚未发现有标识墓葬主人身份的遗物，对于其确切的认识，尚有待于进一步的考古研究