以色列冻结向联合国教科文组织缴纳的会费 2011年11月04日 声明称，联合国教科文组织批准巴勒斯坦成为成员国，非但不能推动和平进程，反而阻碍了和平。声明强调以巴和平只能通过双方之间没有先决条件的直接谈判取得

纽约市场人士对二十国集团峰会相对乐观 2011年11月04日 标准普尔首席证券策略师萨姆·斯托瓦尔对记者表示，“我们相信，局势令人不安，但将是短暂的。市场会尽快消化这类负面消息。不过短期内，全球投资者都将以避险为第一选择”

国际财经快报 2011年11月04日 欧洲理事会常任主席范龙佩和欧盟委员会巴罗佐发表联合声明说，欧盟已做好准备继续帮助希腊，前提是希腊执行欧盟和国际货币基金组织的计划

丹麦国家银行下调基准利率35个基点 2011年11月04日 该举措是丹麦国家银行根据欧洲中央银行宣布下调欧元区主导利率所采取的相应措施。欧洲中央银行行长马里奥·德拉吉3日下午宣布，下调欧元区主导利率25个基点至1.25%。这也是丹麦有史以来贷款利率第一次低于欧元区主导利率