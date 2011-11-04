希腊总理表示将重新考虑全民公决决定 2011年11月04日 据希腊总理府发表的声明，帕潘德里欧在内阁会议上表示，只要各政党能够在组成联合政府问题上合作，他愿意收回全民公决的决定

欧盟希望希腊留在欧元区 2011年11月04日 欧洲理事会主席范龙佩和欧盟委员会巴罗佐当天发表联合声明称，欧盟已经作好准备继续帮助希腊，前提是“希腊遵守10月27日欧元区峰会作出的决议，尤其是执行欧盟和国际货币基金组织的计划”