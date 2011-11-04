- 2011年11月04日潘永桐说，如家属要求转院，要求院方全力配合，并承担全部医疗费用。而关于赔偿问题，有待医疗事故鉴定委员会专家评估后再作处理
- 2011年11月04日据悉，海航提出未来将向上海家化注资50亿元用于国际化战略，同时承诺一定条件下给予员工1亿元的业绩奖励。平安则从客户资源、品牌渠道共享等方面阐述了未来经营的一些设想，不过双方都未透露外界最为关心的具体报价
- 2011年11月04日联合调查组的调查显示：孕妇刘冬梅停经32周，有下腹胀痛、阴道流血等症状，于10月23日入院，10月26日孕妇急产，未来得及转入产房，在病房紧急孕出胎儿，当时婴儿无呼吸、无哭声，全身青紫
- 2011年11月04日欧洲央行意外降息25个基点至1.25%。这不是“意外”，而是必然。
- 2011年11月04日知情者透露，在朴永君监外就医期间，不知什么原因走漏了风声，使朴永君的妻子获悉其在沈阳市242医院就治这一信息。随后，朴的妻子从沈阳市苏家屯等郊区县找来4人，请他们帮助从医院里劫走丈夫，并向4人许诺10万元酬金
- 2011年11月04日针对家属的这些疑问，11月3日上午，新化县委外宣办主任李劲告诉记者，游济安一事经媒体报道后，湖南省领导已有批示，要求彻查。县外宣办正准备对网友质疑给予新的回应
- 2011年11月04日中国经济已基本实现“软着陆”，明年将平稳增长，仍能保持8%甚至8.5%以上的增速。
- 2011年11月04日因资金链断裂，嘉兴平湖市一服装加工厂老板姚某携款举家外逃。目前平湖公安局将将姚某从福建抓回并拘留。
- 2011年11月04日近日有媒体报道称因市况较差一度暂停H股上市的光大银行已经重启上市计划，但其融资额却由105亿美元减少为60亿美元，规模骤减42.85
- 2011年11月04日据希腊总理府发表的声明，帕潘德里欧在内阁会议上表示，只要各政党能够在组成联合政府问题上合作，他愿意收回全民公决的决定
- 2011年11月04日人民币汇率形成机制改革以来，人民币大幅升值，已升值到了合理水平。
- 2011年11月04日欧洲理事会主席范龙佩和欧盟委员会巴罗佐当天发表联合声明称，欧盟已经作好准备继续帮助希腊，前提是“希腊遵守10月27日欧元区峰会作出的决议，尤其是执行欧盟和国际货币基金组织的计划”
- 2011年11月04日此外，欧洲中央银行3日宣布将基准利率下调25个基点至1.25%，部分投资者认为此举预示着今年底及明年欧元区经济面临相当挑战
- 2011年11月04日全民公决问题3日继续在希腊政坛引发震荡。希腊副总理兼财政部长韦尼泽洛斯当天明确表示，他反对就欧盟新救援方案问题举行全民公决，这使全民公决的始作俑者总理帕潘德里欧骑虎难下，为希腊政局投下更多变数
- 2011年11月04日专家称，这一尝试的难度很大，上述地区能否找到充分的替代煤炭能源将成为试点成败的关键。他认为，国家应该努力提高煤炭的资源税，以经济手段减少对煤炭的直接使用。
- 2011年11月04日《意见》明确了云南省2020年发展目标：基本建成连接国内外的公路、铁路、管道、电网和电信设施，形成交通、能源、物流、信息等通道，面向西南开放的平台和窗口作用进一步增强，综合经济实力明显增强
- 2011年11月04日萨科齐说，“我们不能允许欧元区解体，欧元区的解体意味着欧洲的解体”，“我们需要希腊留在欧元区内”
- 2011年11月04日事故发生后，义煤公司立即启动紧急预案，救援人员入井侦察到480米处巷道严重变形人员无法通过。目前抢险救援正在加紧进行，国家安监总局局长骆琳、河南省省长郭庚茂等均赶到现场指挥救援
- 2011年11月04日前三季度，上市公司债券融资达到1439亿元，同比增长219%，2294家Ａ股上市公司实现营业收入约16万亿元，同比增长24%。下一步，要大力发展债券市场，推进统一监管的场外市场建设，增加资本市场的弹性和包容性
- 2011年11月04日我们应该稳妥推进国际货币体系改革，扩大国际货币基金组织特别提款权的使用，改革其货币组成篮子，建立币值稳定、供应有序、总量可调的国际储备货币体系。
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