- 2011年11月04日目前21只债券(银行间流通的企业债和中短期票据)中，信用评级A-以上的债券有1997只，占到总量的绝大多数达98.81%；最高评级AAA的债券更是多达748只，占比也最高达37.01%。“存在一定程度的高估。”在这份研究报告里如此表述
- 2011年11月04日南阳市中级人民法院经审理查明，杨金德组织、领导、参加黑社会性质组织，聚众扰乱社会秩序，妨害作证，强迫交易，妨害公务等五项罪名成立，遂决定数罪并罚执行有期徒刑18年，并处罚金人民币40万元
- 2011年11月04日这是贯彻落实德才兼备、以德为先用人标准，选准用好干部，树立正确选人用人导向的重要举措，对于保持党的先进性，建设高素质干部队伍，提高选人用人公信度具有重要意义
- 2011年11月04日在产量较去年增长的情况下，今年全国玉米价格大幅上涨。这背后，除了需求推动之外，大量囤积资本的存在也是一个重要原因。而在玉米收购市场上，还存在着类似具有央企背景的贸易公司。
- 2011年11月04日“公布PM2.5指数是件有意义的事儿，它影响市民健康，公布后治理起来会更有针对性，但目前北京PM10指数年均依然超标20%。”
- 2011年11月04日房价降幅远远不够。目前处于房价下降的初期，也就是说房价刚刚开始跌。预计未来一段时间上海、北京楼盘房价下降5%到10%可能是主流的幅度。
- 2011年11月04日《成品油调价方式或作调整》等9则
- 2011年11月04日就当前柴油紧缺的情况，有分析认为中石油与中石化不满成品油价格下调而故意囤积所致，对此，中石油和中石化均予以了否认。
- 2011年11月04日据悉，这2500亿元除了偿付部分供应商的回款外，将着重用于恢复铁路重点建设项目的施工。中铁某局总工程师表示，铁道部获得融资后并未对中铁、中铁建下属各个局直接拨款，这笔资金的流向是朝着铁路重点建设项目而去。
- 2011年11月04日为进一步帮助最不发达国家发展，中方愿在南南合作框架内，对同中国建交的最不发达国家97%的税目的产品给予零关税待遇。
- 2011年11月03日美国劳工部的数据显示，第三季度，美国劳动力产出增长3．8％，劳工的工作时间增加0．6％，单位劳动力成本下降2．4％。当季制造业的劳动生产率提高5．4％，产出增长4．7％，工作时间下降0．8％。
- 2011年11月03日
- 2011年11月03日从2003年起，吴勇采用持刀威胁等手段前后共侵犯了35名不同年龄的女性，其中幼女就达10人之多。强奸的同时，吴勇还偷窃抢劫。据他自己供述，他抢劫财物300元，盗窃作案6起，价值1130元，私藏了一把小口径运动步枪及11发子弹。
- 2011年11月03日
- 2011年11月03日在国家有关部门的大力支持下，铁道部加大资金筹措力度。按照安排，将于11月20日之前，把工程欠款拨付到位，以保证在建铁路项目的连续施工。
- 2011年11月03日亚星化学 （600319）11月3日晚间公告称，公司于11月3日接中国证监会山东监管局调查通知书，通知称因亚星化学涉嫌违反相关证券法律法规，根据有关规定，决定对亚星化学进行调查
- 2011年11月03日光大证券 （601788）11月3日晚间公告称，根据中国证监会批复，公司获准设立光大阳光集结号混合型三期集合资产管理计划。计划类型为非限定性集合资产管理计划。计划推广期间和存续期间募集资金规模上限均为10亿份
- 2011年11月03日生菜、大白菜、芹菜价格降幅分别为2．0％、1．9％、1．9％，菠菜、油菜、西红柿、洋葱、圆白菜、苦瓜、大葱价格降幅未超过1．0％；四季豆、黄瓜、茄子、菜椒、豇豆、尖椒、生姜价格涨幅在0．3％—1．1％之间
- 2011年11月03日一份最新出炉、包含36家与高铁相关上市公司的《铁道部拖欠上市公司账款单》，将铁道部还债呼声再次推向高潮。在网易财经统计的这份高铁上市公司账款单中，无论是从最新应收账款、现金流还是坏账情况，中国中铁都排在第一位
- 2011年11月03日预计四季度房地产企业的存货水平将进一步增长，从而为降价销售带来压力。整个供应阶段将延续至2012年下半年。
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