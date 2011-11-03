王岐山副总理会见英国财政大臣奥斯本 2011年11月03日

铁道部加大建设资金筹措力度 20日前欠款拨付到位 2011年11月03日 在国家有关部门的大力支持下，铁道部加大资金筹措力度。按照安排，将于11月20日之前，把工程欠款拨付到位，以保证在建铁路项目的连续施工。

亚星化学涉嫌违反证券法规被证监局调查 2011年11月03日 《财经》综合报道 亚星化学 （600319）11月3日晚间公告称，公司于11月3日接中国证监会山东监管局调查通知书，通知称因亚星化学涉嫌违反相关证券法律法规，根据有关规定，决定对亚星化学进行调查

光大证券获准设立集合理财计划 2011年11月03日 《财经》综合报道 光大证券 （601788）11月3日晚间公告称，根据中国证监会批复，公司获准设立光大阳光集结号混合型三期集合资产管理计划。计划类型为非限定性集合资产管理计划。计划推广期间和存续期间募集资金规模上限均为10亿份