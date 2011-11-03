安徽太湖县最大安置小区存质量问题 副县长等7人被处分 2011年11月03日 对太湖县常务副县长李琳、太湖县经济开发区管委会常务副主任王辉等7名责任人给予行政警告、行政记过、党内严重警告等行政和党纪处分。责令太湖县经济开发区管委会限期改正违法违规行为，并处以50万元罚款

胡锦涛在法国同俄罗斯总统梅德韦杰夫举行会晤 2011年11月03日