- 2011年11月03日美银美林并没有给出投资该指数的收益情况，可参考的是，今年点心债券平均回报率为3.85%
- 2011年11月03日中投公司派出高管樊功生坐镇香港，其经验丰富，曾任中投公司专项投资部总监
- 2011年11月03日第一，确保欧洲金融稳定基金能够有效稳定欧洲局势；第二，是中国希望欧盟(European Union)提供一系列的担保。
- 2011年11月03日宋卫平在澄清绿城破产的传言后表示：“今日由于调控严厉遭遇生存困境的，是中国整个房地产行业……市场若一直处于如此萧条状态，停留于谷底，恐怕一些企业真就会走上绝路
- 2011年11月03日有接近国税总局的消息人士透露，国税总局正会同相关部门研究结构性减税的具体内容。但与此同时，“十二五”期间将重点推出房地产税的全面实施，做为未来地方上的主要税务来源，无论楼市走势如何，国税总局都会坚决推出房产税
- 2011年11月03日近期三大保险股强势走高，中国人寿更是顶住业绩利空迎来十连阳。此前看淡的券商立马转向力挺，称可能出现“股债双击”，但中国平安高管对投资环境的看法仍相对谨慎
- 2011年11月03日一家股份制银行上海分行的信贷经理收到总行发来的一份《企业主出逃不完全记录》，上面记录了从4月10日到9月26日，共37起整个浙江地区出逃的企业主的姓名、出逃时间、出逃原因，企业名称和所涉及的资金量
- 2011年11月03日据海关初步统计，截至11月2日，我国对外贸易进出口总值累计突破3万亿美元，再创历史新高。
- 2011年11月03日中国外贸进出口总值分别在2004年和2007年突破1万亿美元和2万亿美元关口
- 2011年11月03日机构投资者所获得的股东大会投票权将委托给阿里巴巴集团现有管理层。此次交易涉及的资金由云锋基金、美国银湖基金和俄罗斯风险投资公司DST等联合提供。
- 2011年11月03日对太湖县常务副县长李琳、太湖县经济开发区管委会常务副主任王辉等7名责任人给予行政警告、行政记过、党内严重警告等行政和党纪处分。责令太湖县经济开发区管委会限期改正违法违规行为，并处以50万元罚款
- 2011年11月03日
- 2011年11月03日根据国家海洋局北海分局开展的蓬莱19－3油田溢油事故海洋环境监视监测，2日C平台附近有油花溢出，最少7个／分钟，最多33个／分钟，当日溢油量约0．91升。B、C平台附近海域未见油带
- 2011年11月03日德国总理默克尔和法国总统萨科齐在欧盟会议后的联合记者会上，首次公开提到希腊脱离欧元区的可能
- 2011年11月03日据经济观察网消息，中储粮周口直属库原主任乔建军近期携上亿公款潜逃至国外。目前，中储粮河南分公司方面正在协同河南省周口市检察院开展调查。
- 2011年11月03日在谈及为何不与京东洽谈合作时，王帅称：“京东对于一淘抓取数据很顾虑，我们双方在理念上存在不同。”
- 2011年11月03日希腊公投超出中方意料，中国希望这种不确定性的时间尽量缩短，以恢复投资者信心
- 2011年11月03日埃森哲在报告中指出，要从三个方面出发提升竞争力，第一建立创新的激励创新机制，第二，主动创新，后发而先至， 第三，积极探索商业模式创新
- 2011年11月03日国务院发展研究中心副主任侯云春3日表示，“中国经济明年将处于一个增长回调的状态”。
- 2011年11月03日有望独家承揽此项目的长安责任保险股份有限公司（下称长安责任险）浮出水面，该公司也是国内唯一一家专业的责任险公司。每年铁道部投保金额可能达到18-20亿元。
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