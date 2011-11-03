海湾国家石油收入今年预计达到3050亿美元 2011年11月03日 报道援引国际金融协会的一份报告说，预计今年包括产油大国沙特、科威特和阿联酋在内的海合会6国的原油日产量为1640万桶。而去年的日产量为1520万桶。同时，今年的国际油价较去年相比大幅攀升

中国希望尽量缩短希腊债务危机不确定性时间 2011年11月03日 中国财政部副部长朱光耀2日对希腊政府宣布就欧盟解决希腊债务危机的方案举行全民公投发表看法时说，中方希望尽量缩短希腊债务危机处于不确定状态的时间，以利于稳定市场和恢复投资者信心。

美林预测中国最快2012年二季度起连续两次减息 2011年11月03日 《财经》综合报道 美银美林全球利率与货币研究主管David Woo表示，中国实质上已经在渐渐走向“宽松”，从过去3个月贷款不断增长就能看出迹象。他预测，从明年二季度开始中国央行将连续降低利率两次，每次0.25个百分点。

美联储继续维持宽松政策 静观经济动向 2011年11月03日 美联储公开市场委员会2日结束了为期两天的议息例会。伯南克在会后举行的新闻发布会上说，第三季度美国经济复苏压力有所减弱，但从中期来看美国经济依旧面临欧洲主权债务危机和银行业压力等的严峻挑战

美国坚持要求叙利亚总统下台 2011年11月03日 白宫发言人杰伊·卡尼2日在例行新闻发布会上对国际社会调解叙利亚危机的努力表示支持，但他同时强调：“我们的立场没有改变，阿萨德总统已经丧失执政的合法性，应当下台”

希腊总理称计划12月4日举行公投 2011年11月03日 帕潘德里欧还说，他认为公投是一个明智的决定，它符合希腊政府和人民的利益，也符合欧洲的利益，希腊将履行义务

美众议院外交委员会推动对伊朗新制裁 2011年11月03日 众议院外交委员会的法案要求美国总统奥巴马在认定伊朗中央银行参与支持伊朗核计划、恐怖主义以及伊朗伊斯兰革命卫队后对其实施更加严厉的制裁。该法案可能将很快在众议院获得通过