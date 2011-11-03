- 2011年11月03日报道援引国际金融协会的一份报告说，预计今年包括产油大国沙特、科威特和阿联酋在内的海合会6国的原油日产量为1640万桶。而去年的日产量为1520万桶。同时，今年的国际油价较去年相比大幅攀升
- 2011年11月03日中国物流与采购联合会数据显示，10月份中国非制造业商务活动指数为57.7%，比上月回落1.6个百分点，分析表明非制造业市场结构性变化较为明显。
- 2011年11月03日目前信贷额度不会出现适度宽松，更不会明显松动
- 2011年11月03日截止收盘，沪指报2508.09点，涨3.98点，涨幅0.16%，成交1363亿元；深成指报10624.12点，涨42.37点，涨幅0.40%，成交1358亿元。
- 2011年11月03日中国财政部副部长朱光耀2日对希腊政府宣布就欧盟解决希腊债务危机的方案举行全民公投发表看法时说，中方希望尽量缩短希腊债务危机处于不确定状态的时间，以利于稳定市场和恢复投资者信心。
- 2011年11月03日
- 2011年11月03日21世纪经济报道评论文章以近期闹得沸沸扬扬的绿城破产传闻为引线，直接拷问“为什么不能有地产商破产”？
- 2011年11月03日美联储预测，2011年美国经济增速将在1.6%至1.7%之间，低于今年6月份预测的2.7%至2.9%；2012年美国经济增速将在2.5%至2.9%之间，低于今年6月份预测的3.3%至3.7%；2013年美国经济增速在3.0%至3.5%之间，低于今年6月份预测的3.5%至4.2%
- 2011年11月03日美银美林全球利率与货币研究主管David Woo表示，中国实质上已经在渐渐走向“宽松”，从过去3个月贷款不断增长就能看出迹象。他预测，从明年二季度开始中国央行将连续降低利率两次，每次0.25个百分点。
- 2011年11月03日21世纪经济报道消息称，渣打（中国）公司近日通知客户，从11月1日起上调部分美元及港币存量住房按揭贷款利率，引发客户连串的质疑。
- 2011年11月03日元庆他已经是我生命中一部分了，回想起来赴汤蹈火，沟沟坎坎很多次，经历过很多次，也多次发生过碰撞。在这二十几年的碰撞，更多是浴血奋战的过程中，两个人的感情逐渐加深，到最后互为生命的一部分
- 2011年11月03日国际民航组织理事会在审议了由包括中国在内的26个理事国联署提交的《将国际民用航空纳入欧盟排放交易机制及其影响》工作文件后，作出上述表态
- 2011年11月03日美联储公开市场委员会2日结束了为期两天的议息例会。伯南克在会后举行的新闻发布会上说，第三季度美国经济复苏压力有所减弱，但从中期来看美国经济依旧面临欧洲主权债务危机和银行业压力等的严峻挑战
- 2011年11月03日白宫发言人杰伊·卡尼2日在例行新闻发布会上对国际社会调解叙利亚危机的努力表示支持，但他同时强调：“我们的立场没有改变，阿萨德总统已经丧失执政的合法性，应当下台”
- 2011年11月03日帕潘德里欧还说，他认为公投是一个明智的决定，它符合希腊政府和人民的利益，也符合欧洲的利益，希腊将履行义务
- 2011年11月03日众议院外交委员会的法案要求美国总统奥巴马在认定伊朗中央银行参与支持伊朗核计划、恐怖主义以及伊朗伊斯兰革命卫队后对其实施更加严厉的制裁。该法案可能将很快在众议院获得通过
- 2011年11月03日中国常驻联合国副代表王民2日在纽约联合国总部呼吁国际社会继续共同努力，支持利比亚政治过渡和战后重建
- 2011年11月03日央行终止连续三周的净回笼操作，银行间市场利率应声而落
- 2011年11月03日公开市场操作净投放资金960亿元，一改之前连续3周小幅净回笼资金态势
- 2011年11月03日10月份大股东减持公司股票依旧是主流
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