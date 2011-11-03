英国高等法院裁定阿桑奇应被引渡到瑞典 2011年11月03日 阿桑奇的律师今年3月曾就伦敦地方法院作出的引渡裁定向英国高等法院提出上诉。高等法院2日维持地方法院的裁决。高等法院法官表示，对阿桑奇发出的逮捕令以及随后所有的诉讼程序都是合法且适当的

国际金融协会呼吁G20采取平衡方法推进金融监管 2011年11月03日 国际金融协会总裁查尔斯·达雷华当天在信中说，目前非常有必要重建欧洲银行体系的信心，欧洲银行的资产重组计划也是实现这一目的的重要组成部分

希腊问题令二十国集团峰会横生变数 2011年11月03日 如果希腊人决定抛弃欧元，其引发的“多米诺骨牌”效应将直接威胁欧元区和欧盟的存亡绝续，欧洲一体化进程可能出现重大倒退。希腊债务危机正在演变为一场政治危机

国际财经简讯 2011年11月03日 丹麦最大的商业银行丹麦银行宣布，低利率、低经济增长以及资本市场的不稳定性导致银行第三季度利润大幅下降。为了改善经营业绩，丹麦银行计划削减成本10%