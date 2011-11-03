- 2011年11月03日阿桑奇的律师今年3月曾就伦敦地方法院作出的引渡裁定向英国高等法院提出上诉。高等法院2日维持地方法院的裁决。高等法院法官表示，对阿桑奇发出的逮捕令以及随后所有的诉讼程序都是合法且适当的
- 2011年11月03日11月3日，对外经济贸易大学金融学院院长丁志杰表示，欧债危机以后，全球的大宗商品的价格出现了下降，对目前国内通货膨胀起到遏制作用。
- 2011年11月03日截止中午收盘，沪指报2527.93点，涨23.82点，涨幅0.95%，成交844亿元；深成指报10744.43点，涨162.68点，涨幅1.54%，成交864亿元。
- 2011年11月03日11月2日,中国国家主席胡锦涛接受法国《费加罗报》采访时表示，未来5年中国消费增长率将保持在一个较高水平上，预计进口总规模有望超过8万亿美元。
- 2011年11月03日惠誉认为，反对欧盟救助将增加主权债无序违约风险，希腊亦可能退出欧元区。
- 2011年11月03日10月份成立的新基金有6只，平均募集规模为4.97亿元，发行总规模较9月大幅下降89.06%，创年内月度新基金平均募集规模和募集总规模两项新低，且成立数量也与2月份并列为年内倒数第一。
- 2011年11月03日国际金融协会总裁查尔斯·达雷华当天在信中说，目前非常有必要重建欧洲银行体系的信心，欧洲银行的资产重组计划也是实现这一目的的重要组成部分
- 2011年11月03日如果希腊人决定抛弃欧元，其引发的“多米诺骨牌”效应将直接威胁欧元区和欧盟的存亡绝续，欧洲一体化进程可能出现重大倒退。希腊债务危机正在演变为一场政治危机
- 2011年11月03日丹麦最大的商业银行丹麦银行宣布，低利率、低经济增长以及资本市场的不稳定性导致银行第三季度利润大幅下降。为了改善经营业绩，丹麦银行计划削减成本10%
- 2011年11月03日帕潘德里欧决定让全民公决来决定债务危机解决方案的命运，无疑给欧洲乃至世界经济投下了一枚重磅炸弹
- 2011年11月03日自今年1月以来，中国手机应用程序使用量增幅达870%，这个数字相当于手机使用排在前100位的国家的增长率加在一起再乘以四
- 2011年11月03日阿根廷工业部长德沃拉·希奥尔希和比亚迪公司董事局主席兼总裁王传福签署协议。根据协议内容，比亚迪公司将在阿根廷设立工厂生产电动汽车及其配件
- 2011年11月03日以现金购买像中信地产这样数目巨大的入会费，有非法集资的嫌疑。
- 2011年11月03日鞋更像是一个缩影——尽管没有出现所谓的“大潮”，但以鞋、纺织品、箱包等为代表的我国传统劳动密集型出口产业遭遇外迁冲击，已经是不争的事实。
- 2011年11月03日汪洋强调，要树立战胜困难、走出困境的信心和决心，要看到市场经济就是通过周期性的波动和市场压力实现优胜劣汰，促进经济发展、社会进步和技术提高
- 2011年11月03日1974和1977年，江西省博物馆、北京大学、厦门大学等单位曾两次进行发掘，发掘总面积约500平方米。发现下、中层属新石器时代晚期遗存；上层有商、西周、东周的遗物。在前面两次发掘中，发掘出石剑、石刀等文物
- 2011年11月03日由于李宁公司去库存及分销渠道整合的改革蓄谋已久，管理层的变动，应该不会影响李宁未来的业绩表现
- 2011年11月03日正在法国出席20国集团峰会的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛当天为天宫一号与神舟八号首次交会对接圆满成功发来贺电。中共中央政治局委员、中央军委副主席徐才厚同志宣读了胡锦涛主席的贺电
- 2011年11月03日鼓励科技型中小企业充分利用信托贷款和股权投资、融资租赁等多种方式的组合，拓宽融资渠道。积极探索利用产权交易市场为小微科技型企业股权流转和融资服务，促进科技成果转化和知识产权交易。
- 2011年11月03日四川大学物理学院原副院长回应：“川大研究生院学位办公室已经给国务院学位委员会办公室回复了公函。”他认为，胡震毕业完全程序合法，授予学位证、毕业证没有问题
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