- 2011年11月03日中国核能行业协会理事长张华祝称，核电标准化是困扰我国核电发展多年的瓶颈，此次标准的发布对建立第三代核电标准意义重大。“这将使我们在三代核电建设中不会重复二代核电长期没有自己标准的尴尬局面”
- 2011年11月03日他是个老实人，一辈子勤勤恳恳。今年他过世了，可谓“生得安分，走得安详”。
- 2011年11月03日“我来自人民，我也有苦难的童年，我同情每一个穷人，愿为他们的幸福献出自己的一切。”
- 2011年11月03日像逼迫日元一样，通过逼迫人民币大幅升值解决全球经济与货币危机注定不会成功。
- 2011年11月03日凭着被政府收储土地带来的3545万元收益，浪潮信息2011年上半年实现净利润4541.86万元，同比扭亏为盈。同样是2007年被收储的房产，却引出公司信披不准确而遭到证监局责令改正。而有律师表示，公司还涉嫌虚构关联交易、财务作假。
- 2011年11月03日欧洲金融稳定基金拥有3A信用级别，是欧元区应对主权债务危机的重要工具。但是目前无论是以风险保险、或SPV方式扩容EFSF基金，都还没有进入具体设计的阶段
- 2011年11月03日英国广播公司2日发表的一份调查显示，中国是对经济前景最感乐观的亚洲国家。
- 2011年11月03日10月21日至27日5个工作日，四大行新增信贷猛增600多亿元，信贷闸门突现松动迹象。光大银行首席宏观分析师盛宏清预计，10月份的新增信贷会较9月份有所反弹，约为5000亿元。
- 2011年11月03日11月3日，美元兑人民币中间价6.3198，周三为6.3297。
- 2011年11月03日规划提出，未来五年，乡镇企业增加值将力争以年均10%左右的速度增长，2015年突破18万亿元。
- 2011年11月03日到今冬明春结束，全国农田水利建设总投资较上年要增加10%以上，超过2400亿元，同时力争新增节水灌溉面积3000万亩以上。
- 2011年11月03日重兵囤积，自然期待反弹。长期低估值的金融股，其股价在四季度似乎悄然逆转。受汇金增持影响，10月以来，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行分别上涨了9.09%、9.39%、11.31%和5.96%。
- 2011年11月03日停牌5个多月，时至今日依然悬在空中的华润锦华重大资产重组方案近日被“公开”在媒体上。华润锦华工作人员表示，媒体报道的方案和实际情况差不多。市场分析人士表示，如果媒体报道属实，华润锦华涉嫌提前泄密
- 2011年11月03日到2015年，以提高严重受旱县和主要受旱县综合抗旱能力为重点，显著改善因旱人畜饮水困难情况；到2020年，严重受旱县、主要受旱县干旱期间的饮水安全和商品粮基地、基本口粮田的基本用水需求得到较高程度保障
- 2011年11月03日重组完成后，新希望负债结构与重组前产生较大变化，流动负债占负债总额的比重由53.08%增长为73.91%，非流动负债占负债总额的比重由46.92%下降为26.09%。
- 2011年11月03日这两个航天器组合体飞行段由“天宫一号”目标飞行器负责组合体飞行控制，“神舟八号”飞船处于停靠状态。按照计划，组合体飞行12天左右，将进行第二次交会对接试验
- 2011年11月03日光大银行上市可谓“生不逢时”，光大银行早在今年六月时已通过港交所的上市聆讯，但由于市况波动，因此令到公司上市时间表一再延迟，而集资规模更由105亿美元缩减至60亿美元。
- 2011年11月03日欧洲金融稳定基金下面的专用投资基金(SPIV)还没有形成具体的方案内容，所以现在远远谈不上投资的问题。
- 2011年11月03日
- 2011年11月03日在过去的10月里，中国市场的IPO再度领跑全球，其中“中字头”超级大盘股可谓“居功至伟”，然而给股民带来的，却是一次次不堪回首的痛苦经历。
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