- 2011年11月03日答：中国政府一贯要求中国企业在国外严格遵守当地的法律法规，诚信合作，守法经营，禁止通过商业贿赂等不法手段来获取项目。
- 2011年11月03日中国GDP占世界比重不大，还不具备挽救欧债危机的能力，希望欧洲透过自身努力度过时艰，不必对中国寄予“过多不切实际的希望”。
- 2011年11月03日2日下午18时，济宁十大杰出人物系列评选活动组委会对外发布公告称，“针对部分媒体对‘济宁市十大杰出人物系列评选’活动的质疑，评选活动现暂停投票，待调查核实后，将向社会公布，相关费用将予以公示并接受社会监督”。
- 2011年11月03日在之前的10月12日至14日，证监会发审委公布了6家公司IPO审核结果，其中有4家未获通过。再加上此次被否决的3家，近期发审委过会率仅在五成左右，创今年以来最严格纪录。
- 2011年11月03日据家属介绍，52岁的游济安曾在县电力局工作，后因计划生育手术后遗症致残，并被单位解聘，为恢复工作并增加治疗费，游济安曾多次上访。回到村里后，游济安长期担任村官，今年6月当选佛光村党支部书记
- 2011年11月03日去年中国银行曾以TOT模式在市场上募集10亿，并在一周内基本完成产品的销售任务。“名私募+大银行”模式也因此被私募业界视为发行利器。但时过境迁，目前和5家名私募机构合作的这款TOT产品销售情况不佳。
- 2011年11月03日东北地区的土豆种植面积已经连年萎缩，受此影响，在黑龙江省，近期黑龙江省油脂加工企业只有少量在收购，八成以上企业仍旧停产。
- 2011年11月03日本周到期资金量为1070亿元，是11月内次高。如果今日央行仍暂停3年期央票和正回购操作，那么本周央行将通过公开市场实现净投放资金超千亿。
- 2011年11月03日未来推进的重点工作中，核心技术的攻克集中在感知技术、传输技术、处理技术等领域。应用示范推广将重点涉及发展工业、农业、交通、物流的智能化以及服务平台等。
- 2011年11月03日中国债券信息网昨日公布的10月份债券统计数据显示，10月份基金增持债券1018.53亿元，1～10月累计增持3741.99亿元，持债总量从去年年底的不足1.2万亿元增加至10月底的超过1.5万亿元。
- 2011年11月03日包括北京在内的我国北方地区进入了雾霾多发期，但没有证据表明今年为雾霾极端年份，在正常的范围内
- 2011年11月03日美联储的货币政策制定机构——联邦公开市场委员会(FOMC)在声明中表示，尽管美国经济仍面临重大下行风险，但经济状况已有改善。
- 2011年11月03日《前10月房企产权挂牌交易井喷》等9则
- 2011年11月03日联想集团宣布，其创始人柳传志卸任董事长一职，将担任联想集团名誉董事长，而CEO杨元庆则兼任集团董事长。柳传志表示，未来他的主要精力将专注于联想集团的母公司联想控股的业务，推动联想控股在在2014年-2016年成功上市
- 2011年11月03日中国经济正面临诸多挑战，物价上涨的压力仍然很大
- 2011年11月03日在欧美经济低迷且欧洲又陷入欧债危机的背景下，欧洲官员承认，急切期待中国金援已使中国在将于法国举行的G20峰会上掌握了主动权。
- 2011年11月02日傅林江表示：“绿城目前的首要工作就是抓销售，我们不谈降价，而是优惠。”
- 2011年11月02日10月份美国私营部门新增11万个就业岗位，略好于经济学家预期，但不足以显著降低失业率。同时，报告还将9月份私营部门新增就业岗位数向上修正为11．6万个，高于此前公布的9．1万个
- 2011年11月02日杨元庆表示，“在PC领域，如果竞争对手多犯一点错误的话，我们登上第一的位子是迟早的事。”
- 2011年11月02日原东航集团党组书记李军另有任用。原中航集团总经理孔栋因年龄将退休。
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