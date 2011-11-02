美国私营部门10月份新增11万个就业岗位 2011年11月02日 10月份美国私营部门新增11万个就业岗位，略好于经济学家预期，但不足以显著降低失业率。同时，报告还将9月份私营部门新增就业岗位数向上修正为11．6万个，高于此前公布的9．1万个