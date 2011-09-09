日本下调第二季度经济增长率 2011年09月09日 在扣除物价变动因素后按年率计算为下降2.1%，而原来的数字是下降1.3%。这是日本经济连续第三个季度出现萎缩

发达经济体急寻良策减赤字促增长 2011年09月09日 全球七个发达经济体的财政部长和中央银行行长9日和10日将齐聚法国南部城市马赛寻求良策，希望在削减赤字和促进增长中找到平衡，以应对债务危机，避免世界经济二次探底

北约军事行动将持续至卡扎菲势力威胁解除 2011年09月09日 北约秘书长拉斯穆森8日在里斯本与葡萄牙外长波尔塔斯会谈后举行的联合新闻发布会上说，“只要利比亚仍存在（卡扎菲势力的）威胁，北约及其伙伴国的使命就将持续”

埃及前内政部长阿德利被指下令向示威者开枪 2011年09月09日 警官埃萨姆·舒基在法庭上说，阿德利和他的助手在今年1月的一场会议上允许安全部队在必要时向示威者开枪。另一名警官侯赛因·哈米德指证阿德利在会议上决定封锁通往解放广场的道路，还下令屏蔽解放广场附近的手机信号