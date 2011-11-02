- 2011年11月02日联想控股是联想集团的母公司。我现在依然担当着联想控股的董事长和总裁，那儿有非常繁重而有意思的工作等着我做
- 2011年11月02日
- 2011年11月02日遂平县县公安局刑警队赶到后，才稳定住了局势，16名城管被当场控制
- 2011年11月02日长期以来，中国企业在非洲开展了大量的合作项目，为促进非洲的经济社会发展发挥了重要作用，给非洲人民带来了实实在在的利益，受到了非洲社会各界的广泛赞誉
- 2011年11月02日日召开的欧盟首脑会议出台了一些新的应对措施和思路，显示了欧洲团结协作，解决债务问题的意愿。希望这些措施有助于欧洲稳定金融市场，克服当前困难，促进经济恢复和发展。中方真诚希望看到欧元区经济和欧元保持稳定
- 2011年11月02日停放在事发地点的运输炸药车辆，存在未按规定运输路线行车和违规停靠等行为
- 2011年11月02日银行三季报显示，16家上市银行中有10家三季度存款出现流失，这迫使部分银行不得不顶风作案，违规销售已经被监管部门严打的超高收益的短期理财产品
- 2011年11月02日10月31日，原中国工商银行台州市分行副行长杨志友因涉嫌受贿罪被浙江省台州市黄岩区人民检察院提起公诉
- 2011年11月02日那杯水取自福岛第一核电站5、6号机组，曾经被放射性碘131和铯134、铯137污染。尽管水里面的放射性物质已经被清除，但当园田康博的嘴唇碰到那个装有处理水的杯子时，他显然很紧张。44岁的他必须做出一种姿态
- 2011年11月02日县级公安机关也将从刑警大队、情报中心、网安大队抽调专人，成立针对网上在逃人员专门的信息研判机构，及时搜集、更新信息
- 2011年11月02日广东证监局日前下发给华南期货“行政监管措施告知书”称：“暂停商品期货经纪业务3个月。在此期间，不能代理客户开新仓，只能平仓。”
- 2011年11月02日在银根紧缩背景下，资本市场低迷，保险投资收益率低于期望收益率，银行渠道销售的趸交产品成为退保重灾区。
- 2011年11月02日罢驶期间，有司机毁坏几辆非法出租车，希望唤起当局注意无牌出租车经营问题
- 2011年11月02日业内人士观点认为，受外需复苏迟缓、楼市低迷以及食品价格回落等影响，四季度我国经济增速和物价涨幅可能呈现双双下行的态势。在此基础上，未来宏观政策可能迎来一定的微调空间。
- 2011年11月02日最新数据显示，中国铁道部虽在第一季录得数年鲜见的亏损，但前三季税后利润已超去年全年，达1.37亿元人民币，不过,负债率则进一步攀升至近60%
- 2011年11月02日温州设立规模人民币50亿元（约合7.87亿美元）的民间资本服务基金，向遇到融资困难的民营企业和个人提供资金支持
- 2011年11月02日北京金融资产交易所副总裁王乃祥证实，新华人寿转手此项目就是为了上市，兑现监管机构对公司的要求，处置非主营业务资产，从而完全退出地产业务
- 2011年11月02日为帮助企业解决到期银行贷款转贷资金临时周转困难，10月底，温州市政府设立企业应急转贷专项资金，该专项资金规模为10亿元。
- 2011年11月02日
- 2011年11月02日据埃森哲调查问卷显示，12.8%的受访者认为中国企业的“战略目标不清晰”
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