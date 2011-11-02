- 2011年11月02日受欧元区危机影响，很多跨国企业对欧元区国家的出口正在迅速下滑。如果货币政策仍然过紧，可能出现如2008年第四季度和2009年第一季度经济剧烈下滑的风险。
- 2011年11月02日联想集团在公告中表示，柳传志因需要投放更多时间关注联想控股业务，才辞任公司董事。联想集团表示，为表彰柳传志在任期内对公司贡献，并从其丰富深厚经验中获益，柳传志获委任为联想集团的名誉主席及高级顾问
- 2011年11月02日近7成公司全年业绩报喜，但电力行业预计将同比下降近9倍。
- 2011年11月02日借力10月份股市的显著反弹，一批基金凭借10月份的强劲表现排名迅速上升
- 2011年11月02日安全化妆品运动联盟称，这款洗发水已经修改了配方摒弃了上述有毒物质。但改后的产品仅在英国、丹麦、日本、南非等八国销售，而中国、美国、加拿大、印度尼西亚及澳洲等地出售的产品仍含毒。
- 2011年11月02日“希腊不仅是民主，也是戏剧的发源地，”《经济学家》专栏如是评论。的确，如果把欧债危机比作一台戏，其情节之跌宕起伏、意外之频发，常能叫人大跌眼镜
- 2011年11月02日华尔街日报分析文章称，房地产市场低迷，由此可能带来银行业危机和地方政府违约风险。尽管政府有雄厚的资金为银行担保，但政府并非万能，房价逐渐脱离政府控制的房价大幅下跌的可能性虽然很小，但确实存在。
- 2011年11月02日截止收盘，沪指报2504.11点，涨34.09点，涨幅1.38%，成交1020亿元；深成指报10581.75点，涨140.05点，涨幅1.34%，成交993亿元。
- 2011年11月02日瑞银认为，宏观政策基调将暂时保持不变，随着通胀的回落，更明显的政策放松或在2012年一季度出现
- 2011年11月02日美国长期国债利率的上升反映的是经济预期的好转，并不代表“扭曲操作”的失败，美联储推出QE3的时间点可能在明年夏天。
- 2011年11月02日瑞银集团投资银行高级国际经济学家Andrew Cates称，中国援欧有利于全球经济和金融稳定，也符合中国利益，只是中国必须十分审慎，以免破坏国内经济和金融稳定。
- 2011年11月02日11月2日上午9点，原温州市政府副秘书长冯鸣涉嫌滥用职权、受贿案在苍南县法院第七法庭开庭审理，检察机关指控他涉嫌滥用职权造成国家经济损失1.15亿余元，利用职务之便收受贿赂78.5万元。
- 2011年11月02日郑州新通商控股集团为了避免破产，已于10月底制定了一系列担保合同结付工作实施方案，将到期担保合同自动续期。但投资者对此并不满意，因此新通商在方案上还制定了“以房产、汽车资产置换方式结付部分担保合同的实施方案”。
- 2011年11月02日有分析人士指出，与许多国家的潜在资金需求相比，这项信用额度所能提供的资金仍旧太少
- 2011年11月02日因去年同期物价水平较高且环比亦有下降，11月物价水平将大幅下滑，预计CPI与PPI双双破五。
- 2011年11月02日近期内蒙古采取了一系列政策措施，严防小额贷款公司等机构参与非法集资活动，部分存在违规问题的小额贷款公司近期受到通报和查处。
- 2011年11月02日广东珠海11月1日突然发布限购、限价令。北京中原地产市场总监张大伟称，从珠海市有关部门突击发布“双限令”来看，地方政府对于房价调控目标的焦虑达到一个临界点。
- 2011年11月02日最新救助方案包括欧洲银行业资本重组方案、欧债稳定机制扩容方案以及对希腊国债减记50%等一系列措施，从增强救援“火力”、稳固救援“杠杆”、“接济”救援对象等多个层面做出部署
- 2011年11月02日2011年第3季度中国网上零售市场交易规模达到2117.7亿元。环比增长10%，同比增长58%
- 2011年11月02日希腊将就援助计划进行全民公投表决的消息令市场震惊，股市、商品、非美货币全线下挫
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