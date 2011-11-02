希腊公投风波凸显欧债危机是经济政治二元危机 2011年11月02日 “希腊不仅是民主，也是戏剧的发源地，”《经济学家》专栏如是评论。的确，如果把欧债危机比作一台戏，其情节之跌宕起伏、意外之频发，常能叫人大跌眼镜

瑞银经济学家称中国援欧符合自身利益 2011年11月02日 《财经》综合报道 瑞银集团投资银行高级国际经济学家Andrew Cates称，中国援欧有利于全球经济和金融稳定，也符合中国利益，只是中国必须十分审慎，以免破坏国内经济和金融稳定。