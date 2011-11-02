G20戛纳峰会焦点议题透视 2011年11月02日 分析人士认为，戛纳峰会是在全球经济下行风险增大的背景下举行的，峰会将对促进全球经济复苏和增长、维护国际金融市场稳定产生重要影响

醉驾入刑半年 酒驾行为下降幅度逾四成 2011年11月02日 ，自5月1日《刑法修正案（八）》实施以来，截至10月31日，全国共查处酒后驾驶机动车148651起，较去年同期下降47.9%。其中，醉酒驾驶机动车26617起，较去年同期下降42.7%。全国因酒后驾驶造成交通事故死亡467人，较去年同期减少175人，下降27.3%

希腊公投震动市场 欧债危机再添变数 2011年11月02日 公投决定令欧债危机解决前景再添变数，谨慎悲观情绪重压原油市场。纽约油价1日下跌，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格收于每桶92.19美元，下跌1.07%

希腊公投决定震荡意大利金融市场 2011年11月02日 当天意大利总理府发表声明，称希腊政府的选择“出人意料”，批评希腊政府的决定给市场造成了严重影响。声明还说，希腊此举在欧盟峰会结束不久、二十国集团戛纳峰会即将召开之际给欧元区带来了不确定因素

奇虎360遭做空机构质疑股价大跌 2011年11月02日 奇虎360于1日晚间对Ｃｉｔｒｏｎ的质疑一一做了回应，认为这份报告包含许多事实错误，并存在无事实根据的猜测

德国政界批评希腊公投决定 2011年11月02日 希腊公投消息传出后，投资者普遍认为希腊民众会否决救助方案，这加剧了市场的担忧情绪，导致德国法兰克福股市ＤＡＸ股指1日下跌306.83点，收于5834.51点，跌幅达到5%，盘中跌幅一度超过6%。金融市场的剧烈动荡震动了德国政坛

阿根廷或将限制跨国企业转移利润 2011年11月02日 根据阿根廷国家统计局公布的数字，在阿经营的跨国企业向海外转移利润额逐年增加，从2007年的49.48亿美元增加到2010年的100亿美元以上，是加剧阿根廷资金外流的主要原因之一

萨科齐称欧盟新救援计划为拯救希腊经济唯一途径 2011年11月02日 萨科齐说，给予民众话语权合情合理，但欧元区只有在每个成员国做出各自必要努力的前提下才能保持团结