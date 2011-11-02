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2011年11月02日
自公司公告变更之后，超额收益率为负的概率都大于55%
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2011年11月02日
报告显示，今年9月份谷物价格同比上涨30%，其中玉米上涨43%，稻米上涨26%，小麦上涨16%；豆油价格同比上涨26%
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2011年11月02日
谢赫阿卜杜拉说：“我们不希望使叙利亚问题国际化，而希望在阿拉伯国家联盟范围内解决和摆脱这一危机”
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2011年11月02日
本月1日，4款神奇的“伙伴机器人”在东京的丰田设计陈列馆展示，吸引了大批媒体记者。机器人由丰田公司与藤田保健卫生大学联合开发，用于护理和医疗
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2011年11月02日
英国国家统计局表示，没有迹象显示今年8月份英国多个城市发生的骚乱对经济增长有明显冲击
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2011年11月02日
分析人士认为，戛纳峰会是在全球经济下行风险增大的背景下举行的，峰会将对促进全球经济复苏和增长、维护国际金融市场稳定产生重要影响
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2011年11月02日
，自5月1日《刑法修正案（八）》实施以来，截至10月31日，全国共查处酒后驾驶机动车148651起，较去年同期下降47.9%。其中，醉酒驾驶机动车26617起，较去年同期下降42.7%。全国因酒后驾驶造成交通事故死亡467人，较去年同期减少175人，下降27.3%
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2011年11月02日
31日，北约发表声明说，利比亚当地时间31日午夜时分，北约一架预警机完成了最后一次飞行任务。至此，北约在利比亚持续7个月的军事行动正式宣告结束
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2011年11月02日
国信证券报告显示，三季报业绩呈现逐季回落，现金流分化明显，三季度基本上将会是中小板和创业板现金流的底部区域。
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2011年11月02日
据克莱斯勒当天发布的公告，当月公司旗下所有品牌销量均呈同比增长，其中克莱斯勒品牌同比增幅达28%。克莱斯勒美国销售负责人里德·比格兰说，公司10月份的强劲表现主要得益于零售销量同比上涨40%
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2011年11月02日
公投决定令欧债危机解决前景再添变数，谨慎悲观情绪重压原油市场。纽约油价1日下跌，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格收于每桶92.19美元，下跌1.07%
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2011年11月02日
当天意大利总理府发表声明，称希腊政府的选择“出人意料”，批评希腊政府的决定给市场造成了严重影响。声明还说，希腊此举在欧盟峰会结束不久、二十国集团戛纳峰会即将召开之际给欧元区带来了不确定因素
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2011年11月02日
奇虎360于1日晚间对Ｃｉｔｒｏｎ的质疑一一做了回应，认为这份报告包含许多事实错误，并存在无事实根据的猜测
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2011年11月02日
希腊公投消息传出后，投资者普遍认为希腊民众会否决救助方案，这加剧了市场的担忧情绪，导致德国法兰克福股市ＤＡＸ股指1日下跌306.83点，收于5834.51点，跌幅达到5%，盘中跌幅一度超过6%。金融市场的剧烈动荡震动了德国政坛
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2011年11月02日
根据阿根廷国家统计局公布的数字，在阿经营的跨国企业向海外转移利润额逐年增加，从2007年的49.48亿美元增加到2010年的100亿美元以上，是加剧阿根廷资金外流的主要原因之一
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2011年11月02日
克林顿总统时期的白宫办公厅主任厄斯金·鲍尔斯在作证时说，赤字是美国最大的国家安全问题，美国的医疗保健开支增幅远远超过经济增速，国防开支巨大，该委员会必须通过多种渠道采取果断、大胆的举措削减赤字
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2011年11月02日
萨科齐说，给予民众话语权合情合理，但欧元区只有在每个成员国做出各自必要努力的前提下才能保持团结
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2011年11月02日
爱丽舍宫1日发表公报说，两位领导人在通话时决定2日下午二十国集团峰会召开前在戛纳会谈，同时欧盟主要机构和国际货币基金组织负责人也将参加这一会谈。之后萨科齐和默克尔还将与希腊领导人见面磋商，以推动尽快落实救助计划
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2011年11月02日
再度领涨大盘。截止午间收盘，沪指报2445.40点，跌24.62点，跌幅1.00%，成交438亿元；深成指报10284.82点，跌156.88点，跌幅1.50%，成交434亿元。
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2011年11月02日
上市公司投资过度的问题较为严重，会计透明度不高，会计信息可靠性和相关性较差造成投资者保护水平下降