欧盟和国际机构将就希腊问题召开特别首脑会议 2011年11月02日 当天，德国总理默克尔和法国总统萨科齐就当前希腊形势紧急通了电话。随后德国政府发言人赛伯特宣布，2日将召开特别首脑会议

国际财经简讯 2011年11月02日 据肯尼亚《旗帜报》报道，隶属于塔塔化学公司的塔塔马加迪化学公司日前在肯尼亚开设了全肯乃至全非最大的制碱工厂。工厂计划耗资1亿美元，将制造上等纯碱供应本土和国际市场

印度出台政策鼓励公共部门采购微小型企业产品 2011年11月02日 按照规定，除国防部以外的每个中央部门和中央国有企业将在年初制定从微型和小型企业采购的目标，并在3年后使从微型和小型企业采购商品和服务的比例最少达到20%，并为列表种姓和列表部落预留其中4%的采购份额