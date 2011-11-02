- 2011年11月02日截至上周，已获批等待发行的基金已达50只，一些获批基金拿到“准生证”就开始了火速发行
- 2011年11月02日绿城回应称，对危机并非没有预案，到目前为止，一切都在我们可控范围内
- 2011年11月02日华安基金方面表示，在收到“和解所得”后，加上前期已经成功回收的结构性保本票据下的收益性资产，华安国际配置基金的每份净值预计可达到0.98美元以上。
- 2011年11月02日当天，德国总理默克尔和法国总统萨科齐就当前希腊形势紧急通了电话。随后德国政府发言人赛伯特宣布，2日将召开特别首脑会议
- 2011年11月02日据肯尼亚《旗帜报》报道，隶属于塔塔化学公司的塔塔马加迪化学公司日前在肯尼亚开设了全肯乃至全非最大的制碱工厂。工厂计划耗资1亿美元，将制造上等纯碱供应本土和国际市场
- 2011年11月02日按照规定，除国防部以外的每个中央部门和中央国有企业将在年初制定从微型和小型企业采购的目标，并在3年后使从微型和小型企业采购商品和服务的比例最少达到20%，并为列表种姓和列表部落预留其中4%的采购份额
- 2011年11月02日凯茨谈到，由于此前各方对全球经济增长预期过高，而实际未如所愿，因此市场作出负面反应。不过，他认为，目前市场可能过于悲观，对全球经济衰退有些过虑
- 2011年11月02日两家公司持续数月谈判未能在TD-SCDMA领域建立合作达成一致，苹果公司拒绝专为中国移动推出支持TD-SCDMA标准的3G手机
- 2011年11月02日今年9月泰国对中国出口总值达29.67亿美元，同比增长56.3%，增幅仍处于较高水平。泰华农民研究中心认为，泰国对中国出口大增的主要原因是受到第三季度中国经济仍保持良好增长的拉动
- 2011年11月02日中国入世十年来履行诺言，逐步降低进口产品关税税率，取消所有进口配额、许可证等非关税措施，全面放开对外贸易经营权，大幅降低外资准入门槛。中国关税总水平由15.3%降至9.8%
- 2011年11月02日这不仅是首家美国金融机构因受欧债危机影响而破产，而且按资产规模计算，这也是美国第五大金融机构破产案。因此，MF破产消息一经传出，便在美国金融市场引发震荡，并导致人们对美国金融机构的欧债风险敞口感到担忧
- 2011年11月02日路透社最新消息说，希腊政府发言人表示，一旦欧盟解决希腊债务危机的新方案成形，希腊将尽快就此进行全民公投。
- 2011年11月02日大富豪的外流带走了大量现金，如果现金因全球经济萧条而无法回流到大陆，那么中国经济将面临崩溃威胁。中国须对此保有警惕。
- 2011年11月02日美国西点军校校长亨顿中将日前访问北京大学，与北大校长周其凤就两校间学生互换、教师互访讲学等交流合作项目进行探讨。今年寒假，北大将正式启动遴选学生到西点军校“军训”的交流项目
- 2011年11月02日纵观各大风电设备制造企业今年三季报，风光难再、业绩变脸已成为多数风电企业的形容词。
- 2011年11月02日10月31日上午，王持昌从银行里取出6万元现金，匆匆赶到广东省人民医院病房。来自茂名的25岁小伙陈良发，此前与王持昌从不相识，眼下他因患白血病急需筹钱做骨髓移植手术
- 2011年11月02日货币政策调控的一些手段应该改善，其中很重要的一点就是贷款规模分配控制，管理贷款限额的方法到了可以停止的时候。
- 2011年11月02日近日在某网站论坛上出现一则帖子，称武功县某土地所收取无证砖厂资源管理费2000元，并且开具的是白条，没有任何公章。落款人是武功县国土资源局苏坊土地资源所副所长张某，时间是今年6月2日
- 2011年11月02日尽管中国已成为全球重要的纺织服装制造中心和出口大国，但当前中国纺织服装行业正面临创新设计能力不足、出口价格优势逐步削弱、国际市场营销渠道匮乏等三大挑战。
- 2011年11月02日按照人力社保部要求，首批40个重点城市，需要制定本市付费方式改革工作方案，并于11月30日前报送省级人力社保部门和人力社保部备案
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