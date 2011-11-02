- 2011年11月02日调查发现，南航、东航等全国24家航空公司的服务规定中，要求残疾人乘机须“事先告知”并经承运人同意的有22家，占92%，其中有8家要求在指定地点购票时申请；有13家规定有权拒绝承运“可能引起其他乘客不适或反感”的残疾人，占54%
- 2011年11月02日中国此次受冲击程度不及2008年金融危机时，预计中国今年GDP增速仍将高达9.2%，硬着陆风险极小。
- 2011年11月02日对于停收综合服务费的原因，韩贵均说：“网络舆论热议此事引起了绵阳市的重视。30元收费中，17元的车费是经过物价部门审核的，而12元的综合服务费没有经过核准，所以这次就停收了”
- 2011年11月02日未来一段时间，国土部将继续落实优势矿产开采总量控制、分类调控和高污染矿产严格管控的政策，推动磷矿等地方优势矿产开发监管区域联动。
- 2011年11月02日一位不愿透露姓名的防疫员称，其所在的察哈尔右翼后旗某镇的畜牧站里，7个防疫员全部得病。“我们后旗一共70多个防疫员，得病的就有30多个”
- 2011年11月02日目前越来越多的地方政府有强烈投资建设地铁的冲动。专家表示，需谨防城市轨道交通建设出现大跃进，谨防一窝蜂的建设地铁，城市应该根据实际情况发展适合自身的轨道交通。
- 2011年11月02日由于周晓明去年下半年刚做过心脏搭桥手术，正处于休养期，厮打期间周晓明的儿子周阳一边打架、一边大喊：“别打我爸，他有心脏病。”但3名被告人仍然对周晓明拳打脚踢
- 2011年11月02日Capital Research上周三(10月26日)以每股平均价3.243元，买入7,552.9万股农行股份，涉资2.45亿元，持股量由11.9%增至12.15%。以农行昨收市价3.55元计，该基金在短短3个交易日帐面赚2,320万元。
- 2011年11月02日11月2日，中国外汇交易中心公布，人民币对美元中间价报6.3297元，较昨日贬值4个基点，或0.01%。
- 2011年11月02日从数据上看，宏观调控政策“预调微调”节奏或将加快。
- 2011年11月02日与公务员相比，一些穿文化衫的企业代表显得有些格格不入。深圳将军红实业有限公司派出的“运动员”清一色文化衫，一位员工说“成本估计10来块钱吧”
- 2011年11月02日丰田10月在华销量为8.2万辆，同比增长32%，今年前10个月累计销量达到69.4万辆，仅完成预计目标的77%
- 2011年11月02日今年1至9月份，中国进口猪肉及其副产品达到87万吨，同比增长44.6%。其中9月份进口量为14.2万吨，创下单月新高。
- 2011年11月02日上海期货交易所和中国金融期货交易所成交额占据全国市场7成，郑州商品交易所和大连商品交易所交易份额进一步下降
- 2011年11月02日今日隔夜欧美股市依旧表现不佳，大摩预计国内市场仍将维持宽幅震荡整理的走势。今日依旧是关注下方2450点的支撑位以及上方60日均线处的压力位附近大盘的走势如何。
- 2011年11月02日胡锦涛和夫人刘永清参观了奶牛养殖棚、自动挤奶设备等处，详细了解农场生产经营情况。胡锦涛还走进哈斯家中，同他们一家人亲切交谈，祝愿他们事业兴旺、阖家幸福
- 2011年11月02日11月1日，达州市委宣传部对南都记者回应称，经调查，当晚确有检查团成员在该会所消费，但无“三陪小姐”，弄坏茶几的是文明办临时聘用人员、“检查团”的司机，已被辞退
- 2011年11月02日截至11月1日，西湖啤酒厂已停产和停供货13天，华润雪花只能从杭州及其周边的8家工厂调货保障杭州市场的供应
- 2011年11月02日公告称，该买卖行为系王同才亲属在其本人不知情的情况下，使用其账户进行买卖的
- 2011年11月02日Wind统计显示，今年9月份约有56只阳光私募产品发行，而进入到10月份，这一数据下降到仅为17只；全部产品整体的发行规模也从9月份的近13.3亿元锐减至4.6亿元。今年发行市场几乎呈现单边下降趋势，正在寻找真正的底部。
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