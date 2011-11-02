- 2011年11月02日上周共有5只新基金获批，分级债基占据了3只。其中10月24日有富国产业债券基金获批，10月25日有鹏华丰泽分级债券基金、方正富邦创新动力股票基金、浦银安盛增利分级债券基金和国泰信用互利分级债券基金等4只基金获批。
- 2011年11月02日多尔戈夫在回答记者提问时表示，“重要的不是形式，而是进行专业、细致的调查”
- 2011年11月02日到1日21时20分，最后4名遇难矿工全部被搜寻上井，现场救援工作全部结束。记者了解到，这次煤与瓦斯突出事故抢险共清理出突出煤岩达3000多吨
- 2011年11月02日恒泰证券保荐的丰林集团，上市未满月就下滑14.6%，变脸最快；安信证券保荐8单4单入围
- 2011年11月02日据中央气象台预报，从2日开始，受小股的冷空气的影响，北方大部地区的雾霾天气将逐渐结束，但是由于没有明显的冷空气南下，再加上较高的气温，南方地区的雾霾天气未来还将继续逗留一段时间
- 2011年11月02日昨日，全国红十字青少年工作会议在天津召开。会议讨论了《中国红十字青少年工作2011-2015年发展规划》，该规划指出，在未来五年，全国红十字青少年工作目标是在全国各级各类学校中继续推广建立红十字会组织
- 2011年11月02日近期山东农业品价格整体出现回落，部分农产品价格暴跌，生姜大蒜同比下降70%。莱芜市一些姜农表示，去年生姜每斤能卖四五元，今年只能卖三四角。
- 2011年11月02日人大招办有关负责人介绍说，规定“三代之内无大学生”是想让最贫困、最需要帮助的学生“圆梦”，同时也是为了平衡人大本校生源比例。其中，“三代”限定为直系亲属，主要关注父系亲属
- 2011年11月02日如立案并征收惩罚性关税，将对中国企业是灭顶之灾
- 2011年11月02日当美国资本市场的大门对中国公司暂时“关闭”时，一波关于中国公司赴海外上市VIE机构是否取消的争论一直充斥着资本市场，并成为VC/PE们茶余饭后谈论最多的话题。
- 2011年11月02日航天服专家刘向阳说，舱内航天服只在飞船中配备，航天员在“天宫”中工作生活不需要穿着舱内服。他还透露，目前正在对女航天员的舱内服进行研究，针对她们的体型特征进行设计，保证服装适体
- 2011年11月02日。“根据中国企业现在的利润水平，只增加10%的关税，就会造成灭顶之灾。”以过去的经验，美欧这种针对中国的单边诉讼，如果真的立案，中国企业胜算不大
- 2011年11月02日党的十八大是我们党在全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期召开的一次十分重要的会议，是全党全国各族人民政治生活中的一件大事
- 2011年11月02日有市场人士表示，此次解禁股有13.776亿股，昨天才成交了1亿多股，而且跌幅仅2.77%，应该不是机构大逃亡的结果。但这么多股份解禁，还是让市场吓着了。
- 2011年11月02日1日上午11时30分左右，贵州省黔南州福泉市马场坪收费站附近，两辆运送炸药车辆在一汽修厂检修时发生爆炸。受爆炸冲击波影响，周边部分房屋玻璃震碎，房屋受损。经初步调查，两辆汽车上共装有炸药72吨左右
- 2011年11月02日珠海的双限令其实相对“温柔”，而且由于其限购不包括二手房，且限购范围只包括主城区即香洲区，也有观点认为可能是在为未限购地方“托市”。
- 2011年11月02日一方面，其资产负债表上出现大量“应收账款”，利润表中出现巨额利润增加，另一方面，现金流量表却没有出现大量现金净流入(对比应收账款)，今年上半年现金流量净额更是出现负数。
- 2011年11月02日波兰航空公司的发言人表示，这是该公司历史上首次迫降，而这架飞机之所以能够成功迫降，机上的220名乘客以及10几名机组人员无一受伤，全赖飞行员的高超驾驶技术
- 2011年11月02日
- 2011年11月02日十月全球股市普遍上扬，击败其他投资资产，创2009年以来最大单月涨幅。经历了前三季度“暴风雨”洗礼的QDII基金终于在十月份等到了期盼已久的“顺风”，整体净值出现大幅反弹，单月涨幅创近两年新高。
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