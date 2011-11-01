- 2011年11月02日国务院总理温家宝1日表示，中国政府坚定实施扩大内需的政策。
- 2011年11月02日《全年新增贷款规模有望达7.5万亿元》等9则
- 2011年11月02日沃尔玛表示，万国迟迟不能交付场地，被税务机关认定为“非正常纳税人”而且被工商机关吊销了营业执照，因此向万国送达解约通知，对方并没有依法提出异议，因此解除了双方之间的协议
- 2011年11月02日10月PMI(官方制造业采购经理人指数)意外降至32个月来最低点，预示四季度经济增速继续下滑几成定局，市场则希望政策面出现进一步的松动。
- 2011年11月02日截至10月27日，10月四大行新增贷款约1400亿元。21日至27日5个工作日，四大行日均新增贷款超过100亿元，贷款投放突然加速。
- 2011年11月02日鉴于希腊的财政紧缩政策及经济衰退状况恶化已激起了越来越大的公愤，总理乔治-帕潘德里欧周一晚间令人震惊的宣布，将针对援助该国的最新救援计划进行全民公投。
- 2011年11月01日10月1日，有消息称10月29日上午8时许，甘肃省成县一张姓政法委副书记被人发现藏在一名12岁小女孩房间的床下，小女孩家人第二天下午向警方报警称女儿遭到该男子猥亵
- 2011年11月01日综观各行业数据可以发现，服务业和制造业增长是推动经济整体增长的主要原因
- 2011年11月01日泰金宝电通旗下公司Avaplas预计将从11月25日开始逐步恢复塑料精密元件的生产。而Stars Micro则表示，将于12月1日重启部分生产线。泰国PCB厂商KCE Electronics表示，受影响工厂将于1月底恢复生产
- 2011年11月01日北京时间11月1日晚间消息，周二美国股市大幅低开。希腊出人意料的决定针对救援该国的最新计划进行全民公投，重新激起了市场对该国违约的担心
- 2011年11月01日
- 2011年11月01日希腊宣布将就欧盟新推出的一揽子救助计划举行全民公投，市场因此担忧希腊可能违约，加之欧盟尚未出台新援救计划细节，悲观情绪迅速蔓延。欧股本周二早盘全线暴跌，希腊雅典ASE综合指数(ASE Composite Index)暴跌6.5%至755.98点
- 2011年11月01日据介绍，襄阳市此次干部选拔将打破传统笔试方式，增加实地调研内容，并放宽了选拔对象的报名范围、年龄、工龄、学历、资历等条件
- 2011年11月01日希望他们继续发挥积极影响，推动美国政府在发展双边经贸关系方面创新思维，采取切实行动放宽对华高技术出口限制，吸引和保护中国对美投资，同中方一起走互利共赢、共同发展的道路
- 2011年11月01日10月30日晚间，上海家化发布公告称，未来三年除股权激励增发外，不提交其他任何形式的再融资方案。在平安与海航两强争夺家化关键时刻，上海家化此次决议更像是为防止海航入主设立的一道新门槛
- 2011年11月01日刚刚披露完毕的上市公司三季报显示，明星基金经理王亚伟对医药股十分青睐。华夏大盘和华夏策略新进和增持了一批医药、生物制品和医疗器械股。
- 2011年11月01日截至北京时间20:05，纽约商品交易所12月份交割的白银期货电子盘价格报每盎司32.79美元，下跌4.12%，盘中最高为34.70美元
- 2011年11月01日但自7月以来，沪指跌超10%。市场低迷让部分巨型IPO如新华保险等推迟其上市进程，以求市场转向乐观时再卖个好价钱。
- 2011年11月01日继中海、龙湖之后，万科接棒再掀房屋降价潮！上海易居房地产研究院院长杨红旭认为，楼市价格拐点已经发生。
- 2011年11月01日颇受市场关注的中国三大金融监管机构高层人事变动终于“尘埃落定”，原证监会主席尚福林已任银监会主席，对于尚福林时代的辉煌和缺憾，中央对其评价非常高，而券商却只打59分
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