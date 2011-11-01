袁纯清当选中共山西省委书记 2011年11月01日

湖北襄阳面向全国公开选拔20名县级领导干部 2011年11月01日 据介绍，襄阳市此次干部选拔将打破传统笔试方式，增加实地调研内容，并放宽了选拔对象的报名范围、年龄、工龄、学历、资历等条件