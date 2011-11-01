- 2011年11月01日10月29日，国家发改委经济运行调节局约请了农业部、中石油、中石化等有关单位，紧急协调长江中下游部分地区农用柴油供应
- 2011年11月01日截至上周，天相转债指数已连涨3周，本周该指数继续上涨，周一、周二涨幅分别0.94%及0.48%。大成可转债增强债券型证券投资基金拟任基金经理朱文辉认为，种种迹象显示，转债板块已经进入上升通道
- 2011年11月01日虽然聂林海表示目前还没有收到中小卖家的反垄断申请，但他表示，做为一个公共的电子交易平台，淘宝不应该只顾自己的利益，而忽视其他人的利益
- 2011年11月01日中国银行业协会专职副会长杨再平表示，总体适度从紧的货币政策还应该坚持一段时间，但货币政策调控的一些手段应该改善，其中很重要的一点就是贷款规模分配控制，管理贷款限额的方法到了可以停止的时候
- 2011年11月01日记者从财政部获悉，当前和今后一段时期，财政政策将从五方面大力支持深化文化体制改革，促进社会主义文化大发展大繁荣。
- 2011年11月01日根据国家海洋局北海分局开展的蓬莱19－3油田溢油事故海洋环境监视监测，31日C平台附近有油花溢出，最少8个／分钟，最多16个／分钟，当日溢油量约0．73升。B、C平台附近海域未见油带
- 2011年11月01日据埃森哲报告预测，目前美国品牌产品所创造的价值占GDP的比重达60%，而在中国品牌产品占中国GDP的比重却不足20%
- 2011年11月01日由于海外经济放缓影响国际航空市场，今年前三季度，国航业绩受到以国际航线为主的国泰航空投资收益影响下滑
- 2011年11月01日10月，十大城市均价降至今年3月以来最低。10月百城住宅均价连续第二个月环比下降，价格环比下跌的城市增多
- 2011年11月01日杭州市物价局消息称，杭州市政府已决定设立市价格调节应急资金，用于应急调控市场价格。
- 2011年11月01日深圳监管局认为，本案中涉案账户进行内幕交易的特征很明显
- 2011年11月01日从交易数据看，期货市场仍然未能回暖，市场人气仍然不足
- 2011年11月01日尽管大盘在十月末走出了一波强势行情，但是基金间对未来走势的预期存在较大的分歧。
- 2011年11月01日对于印度一智库的“战争警告”，中国南亚学会会长、中国社科院南亚文化研究所前副所长孙士海说：“类似说法前几年就出现过，是种‘对战争的歇斯底里的臆想狂’的说法。”
- 2011年11月01日10月汇丰制造业采购经理指数最终数51，确认了预览数（51.1）的反弹走势，创下了五个月来新高，更增加了经济会软着陆的依据。
- 2011年11月01日A股16家上市银行的总市值达到6万亿元，约等于沪深两市总值的四分之一，仍是权重最大的板块。不过在A股上市公司经营惨淡的同时，银行板块仍保持惊人的赚钱能力。
- 2011年11月01日法国兴业银行发布报告指出，中国中央高层已经开始公开释放政策转变信号，更多的松动政策即将来临，总体来看，此次政策松动将以改革方式进行。
- 2011年11月01日美国财政部当天发布的一份声明称，在2011年10月至12月期间，计划发行净适销债务3050亿美元，比7月份预计的该季度发债规模要高出210亿美元。
- 2011年11月01日证监会陆续发布了修订后的《证券投资基金销售管理办法》及其实施规定、《证券投资基金销售结算资金管理暂行规定》、《开放式基金业务数据交换协议(试行)》。
- 2011年11月01日在清科研究中心收录范围内仅有11家中国企业在境内外资本市场IPO，合计融资50.37亿美元，平均每家企业融资4.58亿美元
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