- 2011年11月01日截止收盘，沪指报2470.02点，涨1.77点，涨幅0.07%，成交850亿元；深成指报10441.70点，跌39.21点，跌幅0.37%，成交821亿元。
- 2011年11月01日2011年10月份中国VC/PE投资市场共披露8支基金募资完成，募资规模仅有7.37亿美元，延续了9月份募资完成2.92亿美元的低迷状态，均远低于7、8月份基金募资完成规模
- 2011年11月01日截至10月31日，全国已有31个省区市公布了2011年前三季度GDP数据。其中，14省市在前三季度GDP就突破万亿元大关，28省市前三季度GDP同比增长超10%。
- 2011年11月01日铁道部近期将获得超过2000亿元的融资支持，确保其资金偿付和重点项目的推进，以及配套项目的优化完善。种种迹象表明，饱受资金困扰的铁路资金紧张情况在政府的支持下将大大缓解
- 2011年11月01日澳大利亚第三季度消费者价格指数(CPI)升幅远低于预期，且失业率自年中以来有所上升，在通胀降温及全球经济面临下行风险的背景下，澳大利亚央行作出了降息决定。
- 2011年11月01日安永《资本信心晴雨表》调查报告显示，65%来自中国的受访者对全球经济的长期前景表示乐观。而86%来自中国的受访者对中国经济充满信心。
- 2011年11月01日央票连续持平加之通胀拐点已过，基本打消市场的加息预期
- 2011年11月01日随着制造业增长降温，中国将放慢人民币升值步伐
- 2011年11月01日这是继广州、深圳、佛山之后，广东省第四个施行限购令的城市。更严厉的是，此次不但限购，还限价销售。
- 2011年11月01日今年九十月北京新房与二手房成交量同比下降48%，创3年来同期楼市成交量新低。住宅库存达到11.8万套，创造了3年来库存新高
- 2011年11月01日最近资金面紧张、资金利率上行，央行并不乐见。
- 2011年11月01日有“欧元之父”之称的罗伯特·蒙代尔称，应有一种新的“世界货币”，来规避因汇率问题而加剧经济危机的情况。而其中不可或缺的是第三大货币区的人民币。
- 2011年11月01日1日11时30分许，福泉市境内的西南出海大通道兰海高速贵(阳)新(寨)段马场坪匝道口附近发生一起爆炸事故。爆炸导致附近部分房屋被震垮，初步统计，有上百人不同程度受伤
- 2011年11月01日央企仍“大而欠强 散而少合”，成为世界一流企业必须走出去
- 2011年11月01日平安证券固定收益部副总经理石磊分析称，总的来看，仍是新开工投资支撑内需，可令中国经济增长在四季度仅温和下滑。
- 2011年11月01日世界经济的主要下行风险仍来自欧洲的金融及主权压力，欧元区或在2012年上半年“二次探底”陷入衰退
- 2011年11月01日汇丰中国公布，10月中国制造业PMI为51.0，高于9月份（49.9），创5月份以来最大增速，但是指数值仍低于长期平均值（52.1），说明增速尚小。
- 2011年11月01日盛博香港高级股权分析师认为，中央会先处理较紧急的问题，如地方融资平台，影子银行及新资本要求。
- 2011年11月01日中华工商时报副总编高初建在京华时报发表评论文章称，中国在即将召开的G20峰会中承载了各方太多期待，“中国能否出手救欧洲”这个话题一定会成为一大看点。
- 2011年11月01日在大雾笼罩下的北京，人们宁愿相信美国使馆的内部监测数据，也不愿意相信北京环保局官方发布的空气质量等级。PM2.5已开始走入中国大气监测的视野，何时正式进入空气质量标准还未可知
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