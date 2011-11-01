巴勒斯坦加入教科文组织意义几何 2011年11月01日 分析人士指出，美以两国之所以强烈反对巴勒斯坦加入国际组织，根本原因是担心巴勒斯坦一旦以成员国身份加入国际组织，就意味着承认巴勒斯坦是一个国家

新型偏振相机可提前提醒司机前方路结冰 2011年11月01日 许多司机都有这种经历，车开到近前才发现前方路面已结冰。为减少这种“意外”情况，德国研究人员研制出一种新型偏振相机，以提前对类似情况发出预警

法国拟提高增值税以减少赤字 2011年11月01日 据法国《回声报》10月31日报道，2012年法国经济增长预期仅为1%，政府需开源节流以完成减赤任务，提高增值税是可能采取的紧缩措施之一

国际新闻简报 2011年11月01日 利比亚“全国过渡委员会”（过渡委）10月31日晚在首都的黎波里举行投票，选举阿卜杜勒·凯卜为新任过渡委执行委员会（执委会）主席，迈出政治重建的第一步

安理会促利比亚采取措施防止军火物资扩散 2011年11月01日 安理会还呼吁利比亚当局继续同禁止化学武器组织密切协调，以便履行国际义务，销毁储存的化学武器。决议同时呼吁该地区各国予以配合，并呼吁联合国会员国及国际和区域组织提供必要协助

希腊总理宣布就新救援计划进行全民公决 2011年11月01日 帕潘德里欧在向执政党议会党团发表讲话时说：“我们信任人民。我们将请他们来对10月26日的新协议说赞成或反对”

美宣布中止缴纳联合国教科文组织会费 2011年11月01日 美国务院发言人纽兰在华盛顿召开的记者会上宣布了上述决定。她指责联合国教科文组织当天投票通过有关接纳巴勒斯坦为正式成员国投案的举动是“令人遗憾的、不成熟的”，将损害为使巴以之间达成“全面、公正和持久的和平”而进行的努力

野田称日本将推进向越南出口核反应堆项目 2011年11月01日 野田在会谈后举行的联合记者会上说，双方就推进核能和稀土开发方面合作达成共识。日本和越南是战略伙伴关系，越南的稳定与发展对日本来说很重要

东盟研讨会认为目前讨论建立东盟共同货币为时尚早 2011年11月01日 此次东盟研讨会由东盟秘书长素林发起，旨在讨论各方对2015年建成东盟共同体目标的看法，会议成果将提交11月在巴厘岛举行的东盟系列峰会

联合国教科文组织批准巴勒斯坦成为该组织成员国 2011年11月01日 教科文组织执行局本月5日已投票通过允许巴勒斯坦以成员国身份参加该组织事务的提案。在获得31日教科文组织大会投票通过后，巴勒斯坦还需签署批准教科文组织《组织法》，使其成员国资格生效