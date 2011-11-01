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2011年11月01日
包括进口、原材料指数等10月份均跌至50以下，表明制造业或进入萎缩阶段，第四季度PMI更有可能跌至50以下，GDP增幅或降至8.4%。
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2011年11月01日
因温州动车事故后续影响，加上国家货币紧缩政策，铁路上市公司经营性现金大幅减少，带来巨大流动性压力
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2011年11月01日
另据死者家属透露，政府工作组告知他们，除了汝南县公安局局长，驻马店市公安局也有领导，因为案发前与肇事警官王银鹏一起喝酒而被免，但汝南官方尚未证实此说
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2011年11月01日
来抓人的不是强盗更不是警察，而是福建省南安市蓬华镇计生办的工作人员。而这名女子唯一的“过错”，是在本次结婚生子前有过另一个非婚生孩子且没有结扎
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2011年11月01日
分析人士指出，美以两国之所以强烈反对巴勒斯坦加入国际组织，根本原因是担心巴勒斯坦一旦以成员国身份加入国际组织，就意味着承认巴勒斯坦是一个国家
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2011年11月01日
另有一场日偏食，由于见食区域基本局限在南极洲，因此绝大多数公众都无法观赏
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2011年11月01日
与欧债联系紧密的欧洲主要银行股损失惨重，法国兴业银行跌9.79%，巴黎银行跌9.63%，德意志银行跌8.60%，德国商业银行跌8.47%，意大利联合圣保罗银行跌7.39%
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2011年11月01日
许多司机都有这种经历，车开到近前才发现前方路面已结冰。为减少这种“意外”情况，德国研究人员研制出一种新型偏振相机，以提前对类似情况发出预警
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2011年11月01日
古里亚表示，如果二十国集团不果断采取行动，世界经济增长将前景黯淡。当务之急是采取果断行动，恢复信心，实施适当政策，恢复公共财政的可持续性，并维护经济长期增长
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2011年11月01日
再过两天，二十国集团领导人第六次峰会将在这里举行。除了峰会会场电影宫附近二十国集团各成员的旗帜飘扬、警力有所增强外，戛纳城市中最引人注目的是滨海大道旁的糖果雕塑
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2011年11月01日
据法国《回声报》10月31日报道，2012年法国经济增长预期仅为1%，政府需开源节流以完成减赤任务，提高增值税是可能采取的紧缩措施之一
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2011年11月01日
利比亚“全国过渡委员会”（过渡委）10月31日晚在首都的黎波里举行投票，选举阿卜杜勒·凯卜为新任过渡委执行委员会（执委会）主席，迈出政治重建的第一步
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2011年11月01日
安理会还呼吁利比亚当局继续同禁止化学武器组织密切协调，以便履行国际义务，销毁储存的化学武器。决议同时呼吁该地区各国予以配合，并呼吁联合国会员国及国际和区域组织提供必要协助
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2011年11月01日
帕潘德里欧在向执政党议会党团发表讲话时说：“我们信任人民。我们将请他们来对10月26日的新协议说赞成或反对”
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2011年11月01日
美国务院发言人纽兰在华盛顿召开的记者会上宣布了上述决定。她指责联合国教科文组织当天投票通过有关接纳巴勒斯坦为正式成员国投案的举动是“令人遗憾的、不成熟的”，将损害为使巴以之间达成“全面、公正和持久的和平”而进行的努力
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2011年11月01日
野田在会谈后举行的联合记者会上说，双方就推进核能和稀土开发方面合作达成共识。日本和越南是战略伙伴关系，越南的稳定与发展对日本来说很重要
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2011年11月01日
此次东盟研讨会由东盟秘书长素林发起，旨在讨论各方对2015年建成东盟共同体目标的看法，会议成果将提交11月在巴厘岛举行的东盟系列峰会
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2011年11月01日
教科文组织执行局本月5日已投票通过允许巴勒斯坦以成员国身份参加该组织事务的提案。在获得31日教科文组织大会投票通过后，巴勒斯坦还需签署批准教科文组织《组织法》，使其成员国资格生效
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2011年11月01日
袁纯清当选为中共山西省委书记，王君、金道铭为省委副书记，李小鹏、胡苏平、高建民、汤涛、李兆前、陈川平、张少华、王建民、聂春玉、杜善学为省委常委
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2011年11月01日
王玉普说，今年1-9月，全国26个省（区、市）签订工资专项集体合同企业145.7万家、覆盖职工1亿多人，分别比去年增长了26.7%和32.6%