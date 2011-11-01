俄罗斯将向欧盟提供约100亿美元资金支持 2011年11月01日 俄罗斯总统助理德沃尔科维奇在当天举行的记者招待会上表示，100亿美元只是大概数字，俄罗斯希望通过国际货币基金组织向欧洲国家提供这笔资金

日本开发出胰腺癌治疗新技术 2011年11月01日 东京大学研究人员报告说，他们利用高分子制造的极微小胶囊封闭化疗药物，注入移植了人体胰腺癌组织的小鼠体内，结果药物被顺利送达癌变部位，成功遏制了癌细胞增殖

标普指数创20年最大月涨幅 纽约股市短期有望上扬 2011年11月01日 投资人士认为，由于主要经济数据利好，上市公司盈利预期也在增强，纽约股市短期有望延续反弹趋势

国际财经快报 2011年11月01日 美元走强导致国际油价10月31日小幅下跌，纽约油价收于每桶93.19美元，跌幅为0.14%；伦敦北海布伦特油价下跌35美分，收于每桶109.56美元

美财政部预计未来半年发债8460亿美元 2011年11月01日 财政部当天发布的一份声明称，在2011年10月至12月期间，计划发行净适销债务3050亿美元，比7月份预计的该季度发债规模要高出210亿美元

巴克莱银行第三季度利润增长但营收下降 2011年11月01日 不过，该银行营业收入同比下降3%至70亿英镑（约合110亿美元）。巴克莱表示，经济和市场的逆境导致营收减少，之所以能够获得利润增长主要得益于一系列削减成本措施