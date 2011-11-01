- 2011年11月01日菲律宾官员说，10月30日23时55分在首都马尼拉一家医院出生的一名女婴有可能成为世界第70亿个人。这名女婴名叫丹妮卡·卡马乔，出生时体重不到2.5公斤
- 2011年11月01日俄罗斯总统助理德沃尔科维奇在当天举行的记者招待会上表示，100亿美元只是大概数字，俄罗斯希望通过国际货币基金组织向欧洲国家提供这笔资金
- 2011年11月01日阿尔马兹别克·沙尔舍诺维奇·阿坦巴耶夫1956年9月17日出生于原苏联吉尔吉斯加盟共和国楚河州阿拉梅金地区阿拉尚村，1980年毕业于莫斯科管理学院
- 2011年11月01日东京大学研究人员报告说，他们利用高分子制造的极微小胶囊封闭化疗药物，注入移植了人体胰腺癌组织的小鼠体内，结果药物被顺利送达癌变部位，成功遏制了癌细胞增殖
- 2011年11月01日截至上午收盘，上证指数报2468.4点，涨幅为0.01%，成交509.9亿元。深证成指报10459.08点，跌幅为0.21%，成交476亿元。
- 2011年11月01日数据显示，10月份，韩国出口额为473.6亿美元，同比增长9.3%；进口额为430.7亿美元，增长16.4%
- 2011年11月01日投资人士认为，由于主要经济数据利好，上市公司盈利预期也在增强，纽约股市短期有望延续反弹趋势
- 2011年11月01日松下集团大幅亏损的原因主要是该公司为了实施结构调整，在电视机、半导体等领域进行了大规模裁员，仅裁员成本就超过5000亿日元（63.7亿美元）
- 2011年11月01日美元走强导致国际油价10月31日小幅下跌，纽约油价收于每桶93.19美元，跌幅为0.14%；伦敦北海布伦特油价下跌35美分，收于每桶109.56美元
- 2011年11月01日财政部当天发布的一份声明称，在2011年10月至12月期间，计划发行净适销债务3050亿美元，比7月份预计的该季度发债规模要高出210亿美元
- 2011年11月01日一拖再拖的光大银行H股首次公开发行传来窗口再度开启的消息，昨日有消息称，光大银行表示，该行目前正在紧密跟踪市场变化，寻求最佳发行窗口。随着近几周欧债危机的缓和与银行股的反弹，有利的发行时机或将出现。
- 2011年11月01日转债市场绝地逢生，各品种陆续重返面值，目前仍处于大周期上升的起点
- 2011年11月01日不过，该银行营业收入同比下降3%至70亿英镑（约合110亿美元）。巴克莱表示，经济和市场的逆境导致营收减少，之所以能够获得利润增长主要得益于一系列削减成本措施
- 2011年11月01日受罢工事件影响，印度最大轿车制造商马鲁蒂铃木公司今年第三季度净利润同比大幅下降60%，是十多年来表现最差的一个季度
- 2011年11月01日“伪高新”、“伪软件企业”的违法行为一旦东窗事发，不但要补缴巨额税款，日后的税收也将无法享受优惠。
- 2011年11月01日大公认为，房地产泡沫在国际金融危机期间破灭后丹麦经济内生动力一直不足，由于国内劳动生产率提升缓慢和欧洲债务危机深化等不利因素影响，外需难以成为经济增长的稳定拉动力
- 2011年11月01日11月1日，财政部发布通知，为促进客滚运输发展，对客滚运输暂免征收港口建设费。
- 2011年11月01日未来如果想解决几亿进城农民的住房问题，就要放开小产权房的建设、出租和交易政策。
- 2011年11月01日部分大小非减持股数绝对数虽不多，但相对于其公司总股本来说却异常惊人。在291家遭遇大小非减持的上市公司里，减持比例占总股本超过10%的上市公司达到12家。
- 2011年11月01日从合作变为直接收购，庞大集团和青年汽车在经历了这么多波折后可能是“因祸得福”
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