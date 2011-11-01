- 2011年11月01日王晨举例说：“前段时间公安部门借助‘微博打拐行动’的契机推动打拐工作，效果很好”
- 2011年11月01日今年前10个月，人民币对美元汇率中间价较去年年底的累计升幅已达4.52%。
- 2011年11月01日自今年5月31日起，河北省开展了为期5月的打击危害食品安全犯罪“飓风行动”，该省政府也已组建省政府食品安全委员会办公室，统筹协调全省食品安全监管工作
- 2011年11月01日近日，商务部印发《关于“十二五”期间加快肉类蔬菜流通追溯体系建设的指导意见》，对“十二五”期间加快肉类蔬菜流通追溯体系建设工作进行全面部署。
- 2011年11月01日宿迁宿豫区主要领导立即作出批示，并安排专人找潘雷本人核对情况。经初步核实，网贴反映的手机信息内容确为潘本人所发。对此，区委已免去潘雷区农机局局长职务，具体问题正在核实之中
- 2011年11月01日海南自11月1日起正式试行《建设项目工程总承包合同示范文本》，规定承包人不得以肢解的方式将承包的全部工程对外分包，也不得将承包的工程全部转包；分包人不得将其分包的设计、施工和货物采购对外转包，分包人不得再分包。
- 2011年11月01日会议认为，近期，湄公河流域的安全形势趋于严峻，过往商船遭遇非法武装人员抢劫、敲诈、枪击等事件时有发生，已严重威胁沿岸国家人民群众的生命财产安全，影响本地区的和平稳定
- 2011年11月01日热力集团副总经理张群表示，去年热力集团成立了欠费清缴中心，已追回欠费2亿左右。目前热力集团的采暖费收缴率约为92%，其中居民缴费率达到85%左右，今年力争使居民缴费率提高到90%
- 2011年11月01日今年10月份，道指累计上涨9.6%，纳指与标普500指数都上涨了11%。
- 2011年11月01日11月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3293元，美元上升60基点。
- 2011年11月01日国家粮食储备局原局长高铁生日前表示，我国缺乏粮食定价权原因是没有大粮商。
- 2011年11月01日对于本次定增所投项目，券商反应普遍看好
- 2011年11月01日人民大学推出的“圆梦计划”主要面向县及县以下地区学校就读、学习成绩优秀或具有某方面培养潜能的应届农村生源高中毕业生。被中学推荐的考生，原则上要求平时成绩排名为所在中学的前10%，且家庭中三代无大学生的农村学生
- 2011年11月01日另据介绍，为从源头上预防群死群伤重特大道路交通事故，河南省公安厅和河南省交通运输厅对违法违规客运企业实行“黑名单”制度
- 2011年11月01日只有具有经济效益和偿还能力但暂时存在资金缺口的生产建设项目方可申请举债。
- 2011年11月01日上海市交通运输和港口管理局局长孙建平坦言，从横向比较，出租车驾驶员虽然每个月平均收入达到了4000多元，但工作时间长，工作强度大。从纵向比较，驾驶员工资增加并不多，随着物价上涨，实际收入反而是下降了
- 2011年11月01日事实上，即便铁矿石价格已持续下降，中国钢企的整体盈利水平仍无望得到实质改观
- 2011年11月01日2011年10月份，中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%，环比回落0.8个百分点。该指数经历前两月小幅回升后，再次转为下跌。
- 2011年11月01日奥飞动漫股价自10月24日探底回升以来，涨幅达45%，然而公司业绩并没有如此突飞猛进。其10月29日公布的三季报显示，公司前三季度实现归属于母公司所有者净利润8996.98万元，同比增长15.41%，折合每股收益0.22元。
- 2011年11月01日今年，国内相关主要领导人和相关部门在多个场合表态希望各国尽快承认中国市场经济地位。
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