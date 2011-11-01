海南建设项目工程不得肢解全部分包和全部转包 2011年11月01日 海南自11月1日起正式试行《建设项目工程总承包合同示范文本》，规定承包人不得以肢解的方式将承包的全部工程对外分包，也不得将承包的工程全部转包；分包人不得将其分包的设计、施工和货物采购对外转包，分包人不得再分包。