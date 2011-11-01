- 2011年11月01日上市公司的新大股东昆钢控股，是全国520户国有重点企业之一，也是云南省政府管理和重点支持的十家大企业集团之一
- 2011年11月01日北京政府绩效管理试点分两个阶段实施：今年最后两月，健全领导体制和工作机制、研究制定区县政府绩效管理的指标体系和评估办法；明年，重点对16个区县政府实施绩效管理、推行预算绩效评估和绩效审计
- 2011年11月01日2003年来，中国接受了来自全球基金的5.39亿美元援助，这些资金主要用于降低结核病发病率、预防和治疗艾滋病感染及消灭疟疾等项目
- 2011年11月01日10月31日，香港金融管理局的数据公布，香港的人民币存款继续维持增长态势，截至今年9月底总量达到6222亿元，按月增长2.2%
- 2011年11月01日处于行业低端的企业今年想在这个市场分得一杯羹，显然难度加大，部分企业正处于亏损的状态，风机制造产能过剩，行业重组在即
- 2011年11月01日2011年11月1日8时21分，新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县、巩留县交界发生里氏6.0级地震，震源深度10公里
- 2011年11月01日据测定，此次震中位于北纬32.6，东经105.3，震源深度20公里。陇南市武都区居民彭波告诉记者，地震发生时，自己从睡梦中被摇醒，听见屋里玻璃柜子摇晃得“咣当”作响，接着小区内数家灯光逐渐亮起
- 2011年11月01日经济学家认为，新欧洲央行行长德拉吉比原行长特里谢更稳健，他不会立刻使出杀手锏。但仍有部分分析人士认为，由于面临经济增长疲软和债务危机的双重威胁，欧元区可能会由此开启降息周期
- 2011年11月01日净息差攀升的同时，16家上市银行的净利息收入更是高达1.28万亿元，同比增长25.67%，各家银行净利息占营业收入比例普遍高于80%。
- 2011年11月01日上述传播淫秽色情及低俗信息的微博客用户，经群众举报并经有关部门查实。这些账户存在刊登淫秽色情及低俗图片、视频，提供卖淫嫖娼及一夜情信息，非法刊登性药品性用品广告等各类违法信息
- 2011年11月01日针对银行理财产品市场存在的问题，银监会于9月30日下发通知要求，银行须在一个月内完成对理财产品的整改规范。
- 2011年11月01日本次征兵将继续加大高中毕业以上文化程度青年征集力度。此外，修改后的兵役法及《退役士兵安置条例》等涉军法律法规近期相继实施，保障了退役军人、士兵的合法权益
- 2011年11月01日包括备受关注的国家资源税改革，个体工商户条例的出台取消了人数和身份限制，以及开始对金融机构与小微型企业签订的借款合同免征印花税等一批影响民众生活的政策
- 2011年11月01日公募基金资产管理规模没有改变再度缩水的命运，三季报显示行业规模锐减至2.13万亿元。
- 2011年11月01日2011年11月1日5时58分，神舟八号飞船在酒泉卫星发射中心发射升空。长征二号F遥八运载火箭起飞，托举着神舟八号飞船飞向太空
- 2011年11月01日财政部税政司、国家税务总局财产行为税司有关负责人表示，由于这次资源税改革仅涉及原油、天然气，因而不会影响这些资源产品的价格，也不会增加相关下游企业及消费者的负担
- 2011年11月01日上周最后两个交易日，用友软件的股价异动备受市场关注。在未有任何公告的情况下发生如此大的交易量和股价波动，不禁让人怀疑部分机构投资者已经掌握了关键信息，并做出了提前反应。
- 2011年11月01日具体下调的规模，一位接近住建部的人士透露，根据大部分省市上报的指标计划，与2011年相比均有下调，总体下调的指标计划保持在20%以内。
- 2011年11月01日周永康希望与会各方共同努力，尽快建立四国湄公河流域执法安全合作机制，切实防止类似事件再次发生，为早日恢复船运创造安全条件，真正使湄公河成为安全、和平、友好的国际黄金水道
- 2011年11月01日部分高管买入自家公司股票存有稳定市场信心的目的，另有部分高管则是基于对公司发展前景的判断，在低位买入以期未来获取投资收益。
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