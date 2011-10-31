- 2011年11月01日铁道部日前已经启动迟滞货款支付工作，10月31日，中国南车收到铁道部首批还款近60亿元。铁道部相关人士证实，同日铁道部还向中国北车支付了45亿应付账款
- 2011年11月01日利比亚“全国过渡委员会”副主席兼发言人古贾在选举结果公布之后对记者说，阿卜杜勒·凯卜将在接下来两周内就组建过渡政府与各派进行磋商
- 2011年11月01日北约秘书长拉斯穆森10月31日到访利比亚首都的黎波里并会见“全国过渡委员会”主席贾利勒，双方宣布北约在利比亚的军事行动正式结束
- 2011年11月01日转眼11月已至，期待中的发行批文却迟迟未至，而按照时间表推算，即使11月1日当日陕煤股份获得批文，也远远晚于预计时间。
- 2011年11月01日中国当前经济的一个主要矛盾是城市化加速过程中土地资源配置的矛盾。而随着城市化急速扩大，地价迅速上涨，结果就是政府可以从农民的手里将土地以很低的价格拿来，再以很高的价格卖出去，于是矛盾开始加剧。
- 2011年11月01日大行存贷比全面上升，城商行均处于安全区域
- 2011年11月01日规划明确要发放居住证，建立社区常住人口和流动人口实时管理数据库；同时加强信息集成和信息共享，全面推广使用市民卡，逐步实现社会公共服务领域一卡多用，建设以市民卡为中心的便民利民的人口数字化基础设施
- 2011年11月01日三季度存款余额普遍减少，暗示银行贷款规模将受到抑制。而在振兴实体经济的关键时刻，货币政策微调或也迫在眉睫。
- 2011年11月01日《10月净值反攻 基金难言乐观》等9则
- 2011年11月01日中国当前面临的房地产过热、民间借贷泛滥等投资乱象均与人民币币值不稳大有关系。
- 2011年11月01日中组部有关人士昨天也已在农业银行宣布，现任农业银行行长张云在目前过渡时期，将暂时牵头负责农业银行董事长职务。
- 2011年11月01日现任建行行长张建国与农行行长张云，在目前过渡时期，将暂时牵头负责建行董事长与农行董事长的职务。
- 2011年10月31日托雷斯说，今后两年全球需创造8000万个新就业岗位才能恢复到危机前的就业水平，其中发达经济体需创造2700万个新就业岗位，这一过程则需要至少5年时间
- 2011年10月31日台“主计处”预估今年第3季度经济增长率为3．37％，比8月预测的3．48％降低0．11个百分点；预测明年全年经济增长率为4．38％，比8月预测的4．58％，调降0．2个百分点
- 2011年10月31日塘沽交警支队之所以没有在第一时间澄清此事，是担心事情越炒作越大，“在这方面，作为我们来说没有过错，只不过我们是使用这个车。”
- 2011年10月31日29日召开的国务院常务会议分析了当前经济形势，部署了今后几个月的重点工作，传递出诸多经济发展新信号。
- 2011年10月31日开心网此次是通过发行新股引入腾讯作为战略投资者，但双方没有透露具体投资金额和占股比例等详细信息
- 2011年10月31日据香港特区政府统计处31日公布的数据显示，香港2011财政年度截至9月30日的首6个月整体支出为1563亿港元，收入为1509亿港元，赤字为54亿港元。
- 2011年10月31日从相关部门获悉，尽管前期我国铁路融资一度出现紧张状况，但当前支持铁路建设的金融市场仍相对开放、宽松，随着相关政策的陆续出台，金融部门对我国铁路建设的支持力度还将延续。
- 2011年10月31日博鳌亚洲论坛原秘书长龙永图表示，中国加入世界贸易组织的目的是为了推进中国经济的市场化进程，也是为了推进中国建立一个真正的社会主义市场经济国家，而现在还必须继续实施市场经济。
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