国际劳工组织称全球就业形势可能恶化 2011年10月31日 托雷斯说，今后两年全球需创造8000万个新就业岗位才能恢复到危机前的就业水平，其中发达经济体需创造2700万个新就业岗位，这一过程则需要至少5年时间

国务院会议传递新信号 宏观调控大方向不变 2011年10月31日 29日召开的国务院常务会议分析了当前经济形势，部署了今后几个月的重点工作，传递出诸多经济发展新信号。