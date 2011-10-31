- 2011年10月31日在Fed模型中，长期国债收益率越高，市盈率越低，反之，市盈率则越高。
- 2011年10月31日中国大多数企业集团涉足金融机构，并没有形成经营协同效应，仅仅属于财务投资，并非真正的产融结合，它们往往只是看重了金融业的高成长。
- 2011年10月31日泰达聚利收益测算：认同债券价值就买聚利母基金；对债券不放心，就买聚利A；对债券期望很高，就买聚利B。
- 2011年10月31日华夏基金和工商银行分别名列基金公司和托管银行第一
- 2011年10月31日瑞银证券中国首席经济学汪涛估算，目前民间借贷市场规模约为3-4万亿元。 。温州民间借贷市场的崩盘对实体经济和银行业的直接影响十分有限，市场对此过度担忧。
- 2011年10月31日中诚信国际信用评级有限责任公司（下称中诚信国际）在北京发布了《2011-2012年中国银行业展望》报告认为，鉴于多种因素，银行不良贷款反弹压力加大，未来不良贷款“双降”恐难以继续
- 2011年10月31日中国前三季度各项宏观经济数据近期陆续发布，经济总体形势日渐清晰。在复杂的国内外环境下，中国经济发展仍总体保持良好态势。
- 2011年10月31日国家主席胡锦涛31日在维也纳同奥地利总统菲舍尔举行会谈。两国元首就双边关系及共同关心的问题深入交换意见，达成重要共识。
- 2011年10月31日日本政府再度干预汇市，美元指数直线飙升，商品大幅回调
- 2011年10月31日主要指标显示出企业库存偏高、现金流继续恶化、毛利率收缩、费用率上升及杠杆水平处于历史高位等问题，企业盈利前景不容乐观
- 2011年10月31日上周有上千基金账户被注销，基金开户数连续两周跌破4万户
- 2011年10月31日上海嘉定新城绿地近期报1.25万元/平方米团购优惠价格，而上海市网上房地产数据显示，该项目申报价格为1.65万元-1.99万元/平方米，降价高达近四成。
- 2011年10月31日被告人白志明生于1954年3月10日，2010年11月因涉嫌受贿罪、贪污罪，经内蒙古自治区人民检察院决定，由内蒙古公安厅执行刑事拘留，同年执行逮捕
- 2011年10月31日近期，湄公河流域的安全形势趋于严峻，过往商船遭遇非法武装人员抢劫、敲诈、枪击等事件时有发生，已严重威胁沿岸国家人民群众的生命财产安全，影响本地区的和平稳定
- 2011年10月31日2011年第三季国外的IPO活动跌至冰点，国内的形势则要好许多,统计显示，今年前三个季度A股市场总共进行了220多宗IPO，平均每个月都有约20只新股上市，累计募集资金高达2200多亿元
- 2011年10月31日中国收入分配研究院执行院长李实表示，过去30年，中国农村内部、城市内部的收入差距均呈不断扩大趋势。今后应着力探讨如何建立健全一套收入分配的政策体系以系统地解决收入分配中存在的问题。
- 2011年10月31日欧盟是世界上最大的经济体，欧盟和欧元区经济保持健康稳定，对于全球经济具有重要意义
- 2011年10月31日自己的祖父在1935年用三百多斤的黄金买了1000万元的美国国债，他现在非常期待能将这张债券兑换出来
- 2011年10月31日台湾的中国人寿发布公告称，中国大陆的证券监督管理委员会周一已批准该公司为合格境外机构投资者(QFII)
- 2011年10月31日据统计，菲律宾目前是世界上位居第12位的人口大国，拥有9490万人口。中国和印度依然占据前两个席位
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