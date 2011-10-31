内蒙古党委原副秘书长白志明涉嫌受贿贪污等罪受审 2011年10月31日 被告人白志明生于1954年3月10日，2010年11月因涉嫌受贿罪、贪污罪，经内蒙古自治区人民检察院决定，由内蒙古公安厅执行刑事拘留，同年执行逮捕