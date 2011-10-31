- 2011年10月31日美国会“美中经济与安全评估委员会”一直带着有色眼镜观察中国，该报告无中生有、别有用心，不值一驳
- 2011年10月31日据相关资料显示，目前，南海周边国家已在中国南沙海域钻探油井1,000多口，每年开采的石油量超过5,000万吨
- 2011年10月31日2011年3月31日，24岁留学生汪某在上海浦东机场因留学费用等问题与母亲发生争执，从包内抽出两把尖刀，对毫无防备的母亲的头部、手臂、腹部、背部多处进行砍、刺，致母重伤
- 2011年10月31日30日C平台附近有油花溢出，最少7个／分钟，最多21个／分钟，当日溢油量约0．85升。B、C平台附近海域未见油带
- 2011年10月31日厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强指出，此次资源税改革政策中有两点值得关注，一是原油、天然气征税从原来的从量计征改为从价计征；二是明确提出待条件成熟，还要再逐步扩大到其他资源产品。
- 2011年10月31日北京市环保局相关负责人表示，10月属秋冬转化季节，北京市受冷暖空气交汇影响，极易发生大雾天气，在这种情况下，容易形成静风、静稳等不利气象条件，致使大气污染物不易扩散、容易积累，空气质量变差
- 2011年10月31日为了贯彻落实国务院关于支持小型和微型企业发展的要求，财政部、国家税务总局决定对《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》和《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》的部分条款予以修改
- 2011年10月31日财政部网站31日公布公告显示，《中华人民共和国资源税暂行条例实施细则》已经财政部部务会议和国家税务总局局务会议修订通过，现予公布，自2011年11月1日起施行。
- 2011年10月31日创新基金的A类产品大幅折价，年化收益率高达30％，这甚至可比肩温州民间高利贷。
- 2011年10月31日央行10月31日公告，11月1日将发行2011年第八十四期央票。
- 2011年10月31日温州市9月份的系列金融数据出台，不良贷款率为0.55%，比上月增加了0.18个百分点，比年初增加了0.11个百分点。这是近10年来温州银行业本外币不良贷款率首次上升
- 2011年10月31日超短期回笼工具的频繁使用和中长期深度回笼工具的停用，清晰勾勒出一个货币政策转向的事实。3年期央票利率下跌1个基点，暗示央行调控政策由过去的“紧货币、紧信贷”已逐步转变为“货币微妙松动、紧信贷”。
- 2011年10月31日上海黄金交易所网站周一发布公告称，摩根大通银行（中国）有限公司成为上海黄金交易所外资金融类会员
- 2011年10月31日本周G20峰会预计会呼吁各国不要竞争性贬值，人民币加速升值或是在会前表明对这一呼吁的支持。
- 2011年10月31日中金公司首席经济学家彭文生近日称，除了可能对出口产生冲击外，人民币有效汇率过快升值将使国内货币环境更加宽松，会加剧资产价格泡沫风险。
- 2011年10月31日调查称，“中国制造”成本飙升，美资生产线搬回本土并能通过创新使产品不涨价。引人注目的是，这些回流美国的生产线中，不少属于高附加值产业和高附加值环节。
- 2011年10月31日10月31日，杭州市政府下发《杭州市公共租赁住房建设租赁管理暂行办法》，明确“宅地出让需配建10%保障房”这一模式建造公租房资金由开发商承担。
- 2011年10月31日对房价未来走势，济南大学经济学院副院长张伟预计，明年恐怕会大范围降价，估计会在现在的基础上下降40%。
- 2011年10月31日中国商人群体正在逐渐脱离“实业家”的身份，现在真正以“实业家”身份继续打拼的并不算多，其中一批中国商人因为种种原因，早早退出了历史舞台，而另一批则华丽转身，开始金融家或地产商的生活。
- 2011年10月31日截至收盘，沪指报2468.25，跌5.16点，跌幅0.21%，成交817亿元；深成指报10480.9，跌81.08点，跌幅0.77%，成交812亿元。
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