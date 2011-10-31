上海浦东机场刺母案一审宣判 刺母留学生被判刑3年6个月 2011年10月31日 2011年3月31日，24岁留学生汪某在上海浦东机场因留学费用等问题与母亲发生争执，从包内抽出两把尖刀，对毫无防备的母亲的头部、手臂、腹部、背部多处进行砍、刺，致母重伤

大雾频发 10月北京空气质量仅19天达标 2011年10月31日 北京市环保局相关负责人表示，10月属秋冬转化季节，北京市受冷暖空气交汇影响，极易发生大雾天气，在这种情况下，容易形成静风、静稳等不利气象条件，致使大气污染物不易扩散、容易积累，空气质量变差

经济学家称人民币汇率过快升值加剧资产价格泡沫风险 2011年10月31日 中金公司首席经济学家彭文生近日称，除了可能对出口产生冲击外，人民币有效汇率过快升值将使国内货币环境更加宽松，会加剧资产价格泡沫风险。