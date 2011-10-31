- 2011年10月31日泰国警方负责刑侦事务的副总监批西(音译)少将透露，湄公河上发生的中国船员遇害案中的9名涉案者，在接受了初步审讯后已返回军营
- 2011年10月31日虽然香港可能在技术上步入衰退，但问题关键在于经济会否出现大幅度及持续的收缩。
- 2011年10月31日中国人的风险暴露只能猜测，中国是否会参加救助尚不可知，对于沙特阿拉伯以及其他石油输出国等其他大型国际债权国来说也存在同样的不确定性。
- 2011年10月31日2011年9月，银行代客结汇为1426亿美元，银行代客售汇为1166亿美元，银行代客结售汇顺差为260亿美元。
- 2011年10月31日上海财经大学公共经济与管理学院教授胡怡建在接受21世纪报道专访时称，增值税扩围改革的意义在于清除重复征税的制度性障碍，减税的说法某种程度上是一种误解。
- 2011年10月31日跟老东家对簿公堂，一桩4年前的关联交易浮出水面。大股东套现走人后，大元股份沦为“壳公司”。分手了，有话还能好好说么？
- 2011年10月31日创新基金的A类产品大幅折价，年化收益率高达30％，这甚至可比肩温州民间高利贷。
- 2011年10月31日银监会限制对小型微型企业收费的政策出台或将进一步限制一些银行中间业务收入高增长势头。
- 2011年10月31日一个在日本留学了5年的儿子，在众目睽睽之下将刀捅向了深爱自己的母亲，由于辩护人此前在庭审中坚持辩称被告人“无罪”，因此这起刺母案的判决也引起了社会各界的高度关注
- 2011年10月31日中国外汇投资研究院院长谭雅玲在接受21世纪经济报道专访时称，人民币升值从整体来看利大于弊，但不能跟着其他国家的要求走。
- 2011年10月31日资本市场“黑天鹅”事件频发，随着上市公司股价大幅下挫，对于长期投资者而言可能蕴藏着投资机会，但欲要成功捕获“黑天鹅”，需关注五方面问题
- 2011年10月31日东吴证券10月31日发布《1-9 月工业企业利润数据点评》报告认为，工业企业利润增速正处于下滑通道。
- 2011年10月31日民生银行的商贷通业务占比达到40%以上时，它的经营业绩增长率就会与同行差不多了。
- 2011年10月31日中粮集团，用平价出售Tully糖业资产，换取机构投资者对于定向增发的支持，体现出中粮集团的巨大让步，而糖价的波动和股市行情的低迷将成为公司增发的最大阻碍
- 2011年10月31日记者从浙江省宁波市政府获悉，宁波近日出台《关于金融支持中小微企业发展的若干意见》，促进中小微企业发展。
- 2011年10月31日跟老东家对簿公堂，一桩4年前的关联交易浮出水面。大股东套现走人后，大元股份沦为“壳公司”。分手了，有话还能好好说么？
- 2011年10月31日曾经风光无限的天津地王，如今破产保护之说甚嚣尘上。开发商豪掷数亿金的背后，真正的大财主慢慢地浮出水面，这只是地王陷入连环套的一个开始。现在，地王身陷信托连环套难以自拔，已经引起了银监会的关注
- 2011年10月31日张春贤当选为中共新疆第八届委员会书记，努尔·白克力(维吾尔族)、车俊、韩勇当选为副书记
- 2011年10月31日今年国内铁路工程建设仅有三成正常施工，其余均处于停工、半停工和进展缓慢状态。不止国内，在国外铁路项目的拓展上，铁道部也有收缩之意。
- 2011年10月31日今年以来，指数飞流直下三千尺，私募产品的净值创新低情况也呈现了一股“大跃进”。好买基金研究中心统计了自2007年1月1日起到今年10月成立的886只私募产品，市场中有14%的私募在三季度净值创新低
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富