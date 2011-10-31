欧元危机图谱 2011年10月31日 石伟 中国人的风险暴露只能猜测，中国是否会参加救助尚不可知，对于沙特阿拉伯以及其他石油输出国等其他大型国际债权国来说也存在同样的不确定性。

被通胀错杀的低风险基金 2011年10月31日 袁京力 创新基金的A类产品大幅折价，年化收益率高达30％，这甚至可比肩温州民间高利贷。

银监会限制对微小企业收费影响几何 2011年10月31日 叶兰娣 银监会限制对小型微型企业收费的政策出台或将进一步限制一些银行中间业务收入高增长势头。

细辨民生银行商贷通 2011年10月31日 周玉龙 民生银行的商贷通业务占比达到40%以上时，它的经营业绩增长率就会与同行差不多了。

宁波出台新金融政策促中小微企业发展 2011年10月31日 记者从浙江省宁波市政府获悉，宁波近日出台《关于金融支持中小微企业发展的若干意见》，促进中小微企业发展。