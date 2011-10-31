- 2011年10月31日马化腾表示，该公司对出现在其微博上的虚假信息感到棘手，网络用户可能认为这些虚假信息是真的
- 2011年10月31日来自世界顶级经济体的商界领袖本周将在法国召开的20国集团(G20)峰会上敦促政界人士针对增长、贸易和社会问题采取坚决行动。他们警告称，否则可能引发政治不满。
- 2011年10月31日日本财务省一位高级官员表示，日本购买EFSF债券的规模将取决于日本持有欧元的金额以及该债券的收益率等其他因素。
- 2011年10月31日国泰君安发布报告指出，未来两月通胀将大幅回落，预计10月CPI将从6.1%下降到5.3%，到11月将会下降到4.4%。其报告还预计10月PPI环比为-0.2%，对应同比涨幅为5.5%。
- 2011年10月31日国泰君安今天发布宏观周报，预计未来两个月中国通胀将大幅回落，11月CPI将下降到4.4%。
- 2011年10月31日越来越多的房地产企业加入“卖身”行列。在北京、上海、天津和重庆4大产权交易所，今年挂牌出售的房地产企业或项目出现井喷，总数超过600宗。
- 2011年10月31日根据ChinaVenture投中集团掌握的数据，中国企业上市所面临的资本市场环境仍处于冷却过程中，本月的中国企业IPO规模已跌至2009年7月A股IPO重启时的水平
- 2011年10月31日宋晓梧说，有研究资料显示，失地农民约4000万。愿意回农村定居的农民工只占8.8%。只有7.7%的新生代农民工愿意回农村定居。
- 2011年10月31日国务院总理温家宝10月26日出席中国-东盟商务与投资峰会时表示，中方承诺在东盟国家各建一个经贸合作区，通过集群式投资提高双方经贸合作水平。
- 2011年10月31日碳交易市场的具体规模将取决于世界能源供需矛盾的大小，全球碳排放交易量到2020年或达到3.5万亿美元
- 2011年10月31日公司三季度毛利率为76%，环比上升3个百分点
- 2011年10月31日2010年整车研究投入资金32亿元，占全产业链研发投入的57%
- 2011年10月31日公司第三季度投资收益较2010年同期增长317.28%，达到6.76亿元
- 2011年10月31日受累于铁道部政策调整，中国中铁前三季度收入增长缓慢，现金流继续恶化。
- 2011年10月31日中金公司预计，凭借旗下合资公司在行业较强竞争力及客户资源优势，公司全年收入和净利润有望实现20%以上增长
- 2011年10月31日欧洲核心领导人29日致信20国集团(G20)领导人说，本周在法国戛纳举行的G20峰会必须与欧洲的危机解决措施匹配，并应对各种长期阻碍世界经济增长的问题。
- 2011年10月31日费用高企加之营业外收入的减少，造成该公司第三季亏损3180万元
- 2011年10月31日张春贤表示，新疆经济社会各项事业的发展，离不开基层一线同志们的努力。他勉励大家树立基层光荣、基层大有可为的信心
- 2011年10月31日营业利润的增长，推动大商股份三季度净利润大幅增加
- 2011年10月31日受抗生素降价、分级管理办法，中药材价格上涨和化学原料药成本上升影响，公司成本方面承压较大
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