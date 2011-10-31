双速欧洲与双速世界凸显世界经济失衡现实 2011年10月31日 “双速欧洲”是在欧债危机中经济学家们对欧洲经济增长的一个判断，他们预计北欧国家经济将恢复增长，南欧国家则受债务危机困扰而将持续衰退

日本政府再度干预汇市阻止日元升值 2011年10月31日 这是日本政府今年8月以来第二次出手干预日元升值。8月4日，日本政府曾动用4.5万亿日元（当时约合592亿美元）大规模干预汇市，但在欧美债务危机和外部经济低迷影响下，日本单方面干预汇市效果不佳