- 2011年10月31日重卡市场需求下滑明显，公司业绩大幅下滑
- 2011年10月31日“双速欧洲”是在欧债危机中经济学家们对欧洲经济增长的一个判断，他们预计北欧国家经济将恢复增长，南欧国家则受债务危机困扰而将持续衰退
- 2011年10月31日这是日本政府今年8月以来第二次出手干预日元升值。8月4日，日本政府曾动用4.5万亿日元（当时约合592亿美元）大规模干预汇市，但在欧美债务危机和外部经济低迷影响下，日本单方面干预汇市效果不佳
- 2011年10月31日乔伊斯停航行动，堪称一记漂亮的“闪电战”，实现了打乱工会节奏、逼迫政府干预的既定目的。然而，此事的后续影响，可能远远超出乔伊斯的美好设想
- 2011年10月31日“董泗臣”还表示，当时年纪比较小，冒名上学是由其父亲运作，但他本人对这一事件所造成的恶劣影响从内心里感到内疚和歉意
- 2011年10月31日2011年3月31日，24岁留学生汪某在上海浦东机场因留学费用等问题与母亲发生争执，遂从包内抽出两把尖刀，对身后毫无防备的母亲头部、手臂、腹部、背部多处进行砍、刺，致母重伤
- 2011年10月31日一个半小时的交流之后，廖天野说，最近几天，他一直在反思，尤其是看了报上刊发的王荣书记的一封信后，更是不断地反思自己究竟存在哪些问题，为什么会做出这样让世人难以接受的事。面对大家，他诚挚地表达歉意
- 2011年10月31日报道称，当日中午看守所值班民警发现可疑情况，立即赶到该监室，将正在该监室放风巷上吊的在押人员崔某解救下来，但崔某经抢救于当天下午死亡
- 2011年10月31日在得知保险公司会理赔的消息后，死者的妻子，称只要能得到赔偿，将不再追究凌的责任。另外，中国好人网将第一笔“见义勇为基金”的5万元捐给凌华坤
- 2011年10月31日科维托娃也是自1997年诺沃特娜获得WTA年终总决赛冠军以来，首位荣膺WTA年终总决赛女单冠军的捷克选手
- 2011年10月31日与高增长的上半年业绩相比，金融街第三季度营收、净利润环比双降，尤其净利润已连续三个季度环比下滑
- 2011年10月31日截止中午收盘，沪指报2460.42点，跌12.99点，跌幅0.53%，成交474亿元；深成指报10445.96点，跌116.03点，跌幅1.10%，成交4.76亿元。
- 2011年10月31日报告指出，在31个省市政府当中，江苏、上海、北京位居三甲。
- 2011年10月31日今年来苏宁环球的盈利能力不断上升，在地产公司业绩普遍惨淡的三季度实现了罕见的环比高速增长。
- 2011年10月31日在原燃料高位运行，钢材价格下跌的两头挤压下，钢厂主业的盈利前景堪忧
- 2011年10月31日预计行业未来的增长速度趋于正常，但拐点远没有到来
- 2011年10月31日受房地产行业调控影响，保利地产三季度业绩环比下滑幅度较大，同时费用高增长致使净利润下滑速度快于营收
- 2011年10月31日第三季度上海建工净利润营业收入、净利润均创3年新高，其中，净利润环比增长8成
- 2011年10月31日公司第二工厂去年底正式投入运营，产能大幅扩张和销量下滑使得产能利用率急剧下降
- 2011年10月31日第三季度，世茂股份依然保持了营收和净利润的同比增长，但是环比下降幅度较大，且费用率大幅上涨
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