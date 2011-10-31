- 2011年10月31日因投资收益大幅增加，中珠控股Q3净利润创3年新高
- 2011年10月31日一直处于大额净申购状态的华安上证180ETF、华夏上证50ETF，上周出现了大额赎回现象。
- 2011年10月31日本周新股发行量有所降低，新债发行有所回落，公开市场到期量仍然保持低位。
- 2011年10月31日保加利亚执政党欧洲发展公民党30日晚举行新闻发布会宣布，在当天举行的总统选举第二轮投票中，该党总统候选人罗森·普列夫内利耶夫击败社会党候选人伊瓦伊洛·卡尔芬，当选新一任保加利亚共和国总统
- 2011年10月31日气象专家表示，中央气象台31日6时继续发布了大雾预警，京津冀等局地能见度不足200米，受大范围天气系统的影响，北京局地的雾气很难快速散去。根据最新预报，31日白天是雾有零星小雨的天气，夜间则多云有雾
- 2011年10月31日战后的利比亚千疮百孔，百废待兴。政权更迭后的经济重建成为当前乃至今后多年里这个国家面临的艰巨任务，同时也是一个让各方心动的巨大商机
- 2011年10月31日小店门口堆砌的沙袋后面，一个小水泵正在向外抽水。狭窄昏暗的屋内，一位满头白发的老人也在不停地用簸箕把水舀到桶里。“第一天水刚过门槛，第二天水渗过了沙袋，昨天就涌进屋里了，”老人说。
- 2011年10月31日根据阿经济部和联邦公共收入管理局日前公布的措施，从10月31日起，阿根廷将停止通过互联网、自动提款机和电话银行进行外汇交易，所有外汇交易必须到银行或货币兑换所的柜台进行
- 2011年10月31日1~9月份，青岛与日本贸易总值66.12亿美元，占全市进出口比重的12.6%，同比增长23.6%。另外，私营企业对日出口增势强劲，同期对日出口贸易额12.06亿美元，同比增长41.4%。
- 2011年10月31日联合国人口基金发言人奥马尔·加尔兹丁30日在接受新华社记者采访时说，关于世界人口将于10月31日达到70亿这一说法，是联合国人口司今年早些时候公布的预测，其准确性存在一定误差，并不能确定第70亿个人在10月31日降生
- 2011年10月31日泰国清盛县警长Phopkorn Kooncharoensuk称，九名嫌犯中有两人是军官。他在电话中告诉路透：“他们都是军人，已向警方自首归案。”但他拒绝透露任何细节，仅称该案正在调查中。
- 2011年10月31日二十国集团峰会还将向影子银行宣战，对这一领域的监管和调整今后将更加严厉；而对于原材料等大宗商品期货市场，则将要求其增加透明度，以防止投机推高商品价格
- 2011年10月31日业绩虽好，但两家公司应收账款大增、财务费用上涨、现金流急剧恶化
- 2011年10月31日为期3天的2011年英联邦政府首脑会议30日在澳大利亚西部城市珀斯闭幕。与会者就英联邦运行机制改革、全球经济复苏、男女平等、青少年成长、可持续增长等议题达成一致原则
- 2011年10月31日中国已成为世界高级钟表消费的主要市场，从瑞士出口价值170多亿的高级钟表中，中国消费者消耗了45%-50%。
- 2011年10月31日吉尔吉斯斯坦30日举行总统选举。这是吉独立以来举行的第六次总统选举，也是2010年4月巴基耶夫政权解体之后的首次总统选举
- 2011年10月31日工程机械市场需求下降，公司营业收入和净利润持续下滑
- 2011年10月31日普列夫内利耶夫在新闻发布会上说，在他的任期内，总统府将向所有机构和地区敞开大门。他承诺将在司法、医疗、退休制度、国家行政管理等方面进行大规模改革
- 2011年10月31日在四重不可逆转的形势影响之下，十二五期间中国农产品的供给形势将加剧，为进行缓解，相关的农业投融资体系需进行调整。
- 2011年10月31日埃雷卡特当天晚上在阿拉伯和平倡议委员会部长级会议闭幕后对媒体说，巴民族权力机构是巴勒斯坦人民长期斗争所结出的硕果，将一如既往地履行自己的职能，带领人民实现“由被占领到独立”的转变
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