北京秋雾难散 空气质量持续污染 2011年10月31日 气象专家表示，中央气象台31日6时继续发布了大雾预警，京津冀等局地能见度不足200米，受大范围天气系统的影响，北京局地的雾气很难快速散去。根据最新预报，31日白天是雾有零星小雨的天气，夜间则多云有雾

湄南河潮涨潮落曼谷街区 2011年10月31日 小店门口堆砌的沙袋后面，一个小水泵正在向外抽水。狭窄昏暗的屋内，一位满头白发的老人也在不停地用簸箕把水舀到桶里。“第一天水刚过门槛，第二天水渗过了沙袋，昨天就涌进屋里了，”老人说。

阿根廷加强外汇管制严控购汇 2011年10月31日 根据阿经济部和联邦公共收入管理局日前公布的措施，从10月31日起，阿根廷将停止通过互联网、自动提款机和电话银行进行外汇交易，所有外汇交易必须到银行或货币兑换所的柜台进行

德媒体指出G20峰会将大力改革国际金融市场 2011年10月31日 二十国集团峰会还将向影子银行宣战，对这一领域的监管和调整今后将更加严厉；而对于原材料等大宗商品期货市场，则将要求其增加透明度，以防止投机推高商品价格

国际新闻早报 2011年10月31日 为期3天的2011年英联邦政府首脑会议30日在澳大利亚西部城市珀斯闭幕。与会者就英联邦运行机制改革、全球经济复苏、男女平等、青少年成长、可持续增长等议题达成一致原则

吉尔吉斯斯坦总理赢得总统选举 2011年10月31日 吉尔吉斯斯坦30日举行总统选举。这是吉独立以来举行的第六次总统选举，也是2010年4月巴基耶夫政权解体之后的首次总统选举

保加利亚执政党候选人普列夫内利耶夫当选新总统 2011年10月31日 普列夫内利耶夫在新闻发布会上说，在他的任期内，总统府将向所有机构和地区敞开大门。他承诺将在司法、医疗、退休制度、国家行政管理等方面进行大规模改革