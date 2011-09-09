- 2011年09月09日对此，德州市司法局律师管理科工作人员介绍说，他们目前已向九达律师事务所下达相关通知，限期向贾海山支付仲裁委员会协调的金额
- 2011年09月09日目前在新加坡发售的诸多高端地产中，中国的买家成为了主流的客户，他们当中有的是经营中国500强的企业家，也有内地的地产商和社会各界的人士
- 2011年09月09日目前拿一块产权完整清晰的土地去银行抵押贷款，抵押率已降为50%，即贷得的款项不超过这块土地评估价的50%，而之前的抵押率则为70%。而且今年以来，不仅土地一级市场抵押率一降再降，而且贷款利率也在上升
- 2011年09月09日海关总署本次调研的一位官员说法表示，从现有形势看，全国加工贸易区即将迎来一次大整合运动，“海关特殊监管区、加工贸易区等多个名词或许整合为一个。”
- 2011年09月09日检察官说，据邻居们反映，阮某夫妇平时对儿子照顾很好，为凑钱给儿子看病，阮某至今还在外打零工赚钱，儿子的医药费几乎将家里掏空了。阮平的妻子也替公公婆婆求情，希望能从轻处罚
- 2011年09月09日警方将对这些信息进行甄别，发现使用假冒身份证等违法犯罪信息的，坚决查处
- 2011年09月09日强架老汉出院的两人身份至今不明，曾强行让老汉按指模出院。有人放了1000元在肇事地点附近的小卖部，声称是赔偿给老汉的赔偿款。家属称至今没有见过任何书面的事故责任认定和处理结果
- 2011年09月09日接政府通知，你家房子要被拆迁了。但除了一个带文号的“拆迁公告”和一纸最终的“补偿方案”外，其余信息你一无所知。事关头号身家财产，你去找政府“问细节”，但得到的答复不是“此事不属于本部门公开事项”，或者干脆不予理睬
- 2011年09月09日简阳市公共资源交易中心采购科科长刘德书介绍说：“档案局将具体参数报给我们后，我们在审核过程中以为苹果ipod touch是移动硬盘”
- 2011年09月09日“我跟陈瑞喜从来没见过面，但我们彼此互相知道。”王令告诉中国青年报记者，他举报县委书记的原因在于“他们太强势地收拾老百姓”
- 2011年09月09日汪洋说，提出建设幸福广东，关键点在于明确一种发展的方向、目标，而不在于一夜之间要建成什么样的幸福广东。要防止出现“幸福”的政绩工程和形式主义的“幸福”
- 2011年09月09日此前，受灾者们收到以政府名义发放的救助金、抚慰金、抚恤金，基本都未说明资金来源
- 2011年09月09日对于外界炒作的中国持有美国国债的问题，拜登认为，实际上美国的债务在美国人自己手中。中国仅持有8%的美国国债。相比之下，美国人持有近70%。美国坚持承诺要履行其财政义务其实是为了美国人，同时也是为了那些海外持有者的利益，这
- 2011年09月09日2009年11月23日晚10点多至次日凌晨，在大兴区黄村镇清澄名苑小区内，李磊持刀将父母、妹妹、妻子和两个儿子杀死。去年10月15日，市一中院对此案作出判决，以故意杀人罪判处李磊死刑立即执行，并附带赔偿三方受害人345万余元
- 2011年09月09日中国证监会已经批准三家国内期货公司参与境外期货经纪业务试点筹备工作，分别为中国国际期货、中粮期货和永安期货。而中国证监会目前正在起草《期货公司境外期货经纪业务试点管理办法》。
- 2011年09月09日2011年8月份，全国工业生产者出厂价格(PPI)比上月上涨0.1%，比去年同月上涨7.3%。工业生产者购进价格比上月上涨0.2%，比去年同月上涨10.6%。2011年1—8月，工业生产者出厂价格平均同比上涨7.1%，工业生产者购进价格平均同比上涨10.4%
- 2011年09月09日城市上涨5.9%，农村上涨6.7%；食品价格上涨13.4%，非食品价格上涨3.0%；消费品价格上涨7.3%，服务项目价格上涨3.4%
- 2011年09月09日
- 2011年09月09日自1990年以来，一些名不副实的所谓“世界性”华侨华人社团或组织，打着“全球”“世界”“国际”等旗号开展各种涉侨活动，对内影响我侨务工作的正常开展，给一些地方的社会稳定和对外合作造成损害
- 2011年09月09日到2015年，欧盟境内所销售的新家用车和轻型乘用车都必须安装紧急救援呼叫系统，以最大限度地减少道路交通事故中因救援迟缓造成的人员死亡
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