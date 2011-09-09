国侨办民政部等回应中非希望工程事件质疑 2011年09月09日 自1990年以来，一些名不副实的所谓“世界性”华侨华人社团或组织，打着“全球”“世界”“国际”等旗号开展各种涉侨活动，对内影响我侨务工作的正常开展，给一些地方的社会稳定和对外合作造成损害

欧盟将强制车辆安装紧急救援呼叫系统 2011年09月09日 到2015年，欧盟境内所销售的新家用车和轻型乘用车都必须安装紧急救援呼叫系统，以最大限度地减少道路交通事故中因救援迟缓造成的人员死亡